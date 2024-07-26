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فامين يتجه للتنحي من منصبه كمدير لفريق ألبين بعد العطلة الصيفية

أعلن برونو فامين أنه سيتنحى من منصبه كمدير لفريق ألبين في الفورمولا واحد بنهاية شهر أغسطس/آب المقبل، حيث من المتوقع أن يحلّ أوليفر أوكس مدير فريق هايتيك في الفورمولا 2 و3، بديلاً عنه.

برونو فامين، مدير فريق ألبين

تم جلب فامين كمدير مؤقت ليحل بديلاً عن أوتمار زافناور في إدارة مشروع العلامة الفرنسية في الفورمولا واحد.

وفي البداية تم تعيين فامين للإشراف على قسم المحركات بداية 2022، قبل الترقي ليصبح نائب مدير قسم رياضة السيارات منتصف 2023 ومن ثم مديراً مؤقتاً لفريق الفورمولا واحد بديلاً عن زافناور الذي تم التخلي عن خدماته قبل عام، قبل أن يواصل فامين في نفس المنصب خلال موسم 2024 الجاري.

لكن التكهنات حيال منصبه ازدادت كثيراً على هامش جولة بلجيكا، وسط التغييرات الكثيرة التي شملت الاستعانة بخدمات فلافيو برياتوري كمستشار خاص،.

حيث كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن هناك تغييرات قادمة في صفوف ألبين تتعلق بمنصب مدير الفريق.

وأكد فامين ذلك ضمن مؤتمر صحفي في سبا اليوم الجمعة، رغم أنه لم يذكر هوية بديله.

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وبعد ذلك بوقت قصير، أصدرت ألبين بياناً أكدت فيه الخبر: "يؤكد فريق ألبين للفورمولا واحد أن برونو فامين سيترك منصبه الحالي كمدير لفريق الفورمولا واحد بنهاية شهر أغسطس".

وأكمل البيان: "سيكون فامين مسؤولاً عن جميع النشاطات الأخرى المتعلقة برياضة السيارات ضمن مجموعة رينو في فيري-شاتيون. وسيتم الإعلان عن هوية المدير الجديد في الوقت المناسب".

إستيبان أوكون، ألبين

إستيبان أوكون، ألبين

الصورة من قبل: إريك جونيوس

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