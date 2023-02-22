فالوز: الافتقار "للغرور التقني" لدى نيوي هو أكبر نقاط قوته في الفورمولا واحد

بالرُغم من وجوده في الفورمولا واحد منذ عدة عقود، ما يزال نيوي ضمن أفضل مستوياته ولعب دورًا أساسيًا مؤخرًا في نجاح ريد بُل الساحق الموسم الماضي.

وقد عمل فالوز بجوار نيوي للعديد من السنوات في ريد بُل ريسينغ، حيث أوضح بأنه تعلم الكثير من رؤية طريقة عمل نيوي.

إذ اعترف بأن ذهنية نيوي بعدم الاعتقاد بأن لديه إجابة لكل شيء كانت عاملًا جوهريًا في تأقلمه على نحوٍ جيد للغاية مع الطبيعة المتغيرة دومًا للفورمولا واحد.

فقال: "كنت أحد المحظوظين الذين عملوا تحت إشراف أدريان ورأيت طرق عمله".

وأضاف: "إنه يملك مقاربة واضحة للغاية حيال طريقة تصميم وتطوير السيارة، وتحديدًا من الناحية الانسيابية".

وتابع: "نعلم جميعًا أنها مقاربة لا تعرف التضحيات وتركز جدًا على التفاصيل الصغيرة. لكنني أعتقد بأن أحد الأمور التي استمتعت للغاية بها معه هي أنه يفتقر لأي غطرسة تقنية بداخله".

وأكمل: "إنه منفتح جدًا على كافة الآراء حول عمله والأمور التي يمكن أن يقترحها ولا تنجح أو أفكار أفضل".

هذا وأوضح فالوز أن صفة الاستماع إلى الآخرين وآرائهم أمر حاول ترسيخه في نفسه وفيمن يعملون معه.

فقال: "ذلك أمر أحاول بالتأكيد جلبه إلى بيئة عملي الخاصة، وذلك أيضاً ما أشجّع به من يعملون معي ليتحلوا بعقل منفتح، حتى وإن كانت لديك رؤى واضحة جدًا حل ما تريد تطويره أو أفكار متكاملة حول السيارة".