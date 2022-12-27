فالوز: أستون مارتن تستفيد من تعاقداتها من الفرق الأخرى في البادوك

بعد الاستحواذ على فريق فورس إنديا سابقًا، أطلق المالك الجديد لورنس سترول سلسلة من التعاقدات البارزة، حيث استقدم فالوز وعدّة أسماء بارزة أخرى من ريد بُل إلى جانب خطف إريك بلاندين نائب المدير التقني السابق في مرسيدس، فضلًا عن لوكا فورباتو من مدير الهندسة السابق في ألفا روميو.

وقال فالوز لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال سلسلة التعاقدات: "نحن حريصون على التعلّم ممّا يفعله الآخرون كذلك".

وأضاف: "اكتشفت بأنّك عندما تتعاقد مع موظّفين جدد فإنّك تتعلّم أشياء جديدة ممّا تقوم به الفرق الأخرى. كما أنّنا كنّا موفقّين للتعاقد مع أشخاص موهوبين وذوي خبرة يملكون أفكارهم الخاصة لجعل السيارة أسرع".

وأردف: "الأمر الجيّد هو قدومهم إلى البيئة الجديدة بانفتاح ورغبة في فتح سبلٍ جديدة باستخدام خبرتهم الشخصية والجماعيّة".

واعترف فالوز بأنّه جلب معه معارف مفيدة حيال طريقة عمل فريق ريد بُل.

وقال: "هناك أسباب عديدة وراء جودة ريد بُل. تمكّنوا من تصحيح كلّ المشاكل على جميع أصعدة الفريق على مرّ الأعوام، سواءً كان ذلك فريق التسابق، أو منشآت التصنيع، أو مكتب التصميم. تمّ العمل على جميع الجوانب التي كانت فيها نقاط ضعفٍ واضحة".