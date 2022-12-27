فالوز: أستون مارتن تستفيد من تعاقداتها من الفرق الأخرى في البادوك
قال دان فالوز المدير التقني لفريق أستون مارتن أنّ الحظيرة البريطانيّة تستفيد بالفعل من مزيج التعاقدات الجديدة التي أجرتها إلى جانب الأعضاء القدماء في الفريق.
بعد الاستحواذ على فريق فورس إنديا سابقًا، أطلق المالك الجديد لورنس سترول سلسلة من التعاقدات البارزة، حيث استقدم فالوز وعدّة أسماء بارزة أخرى من ريد بُل إلى جانب خطف إريك بلاندين نائب المدير التقني السابق في مرسيدس، فضلًا عن لوكا فورباتو من مدير الهندسة السابق في ألفا روميو.
وقال فالوز لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال سلسلة التعاقدات: "نحن حريصون على التعلّم ممّا يفعله الآخرون كذلك".
وأضاف: "اكتشفت بأنّك عندما تتعاقد مع موظّفين جدد فإنّك تتعلّم أشياء جديدة ممّا تقوم به الفرق الأخرى. كما أنّنا كنّا موفقّين للتعاقد مع أشخاص موهوبين وذوي خبرة يملكون أفكارهم الخاصة لجعل السيارة أسرع".
وأردف: "الأمر الجيّد هو قدومهم إلى البيئة الجديدة بانفتاح ورغبة في فتح سبلٍ جديدة باستخدام خبرتهم الشخصية والجماعيّة".
واعترف فالوز بأنّه جلب معه معارف مفيدة حيال طريقة عمل فريق ريد بُل.
وقال: "هناك أسباب عديدة وراء جودة ريد بُل. تمكّنوا من تصحيح كلّ المشاكل على جميع أصعدة الفريق على مرّ الأعوام، سواءً كان ذلك فريق التسابق، أو منشآت التصنيع، أو مكتب التصميم. تمّ العمل على جميع الجوانب التي كانت فيها نقاط ضعفٍ واضحة".
أوكون يشعر "براحة أكبر" تحت الإدارة الحالية لفريق ألبين
غاسلي: موسم 2022 كان بعيدًا للغاية عن توقّعات ألفا تاوري
أحدث الأخبار
ألونسو: مشاكل الموثوقية لدى ألبين لا يمكن مقارنتها بفترة مكلارين-هوندا
يرى فرناندو ألونسو أن مشاكل الموثوقية التي عانى منها مع ألبين في الفورمولا واحد لا يمكن مقارنتها بما واجهه خلال فترة تسابقه في حقبة مكلارين-هوندا، موضحًا أن هذا الموسم كان أكثر متعة مع ألبين.
ألفا تاوري تتوقع تحقيق تسونودا خطوة إلى الأمام في 2023
يرى فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري أن سائقه يوكي تسونودا من المتوقّع أن يحرز خطوة إلى الأمام ضمن موسمه الثالث مع الفريق في 2023.
غاسلي: موسم 2022 كان بعيدًا للغاية عن توقّعات ألفا تاوري
يشعر بيير غاسلي بأنّ موسم 2022 كان "بعيدًا للغاية" عن سقف توقّعات فريق ألفا تاوري وذلك بعد تراجع الفريق إلى المركز التاسع في ترتيب البطولة.
فالوز: أستون مارتن تستفيد من تعاقداتها من الفرق الأخرى في البادوك
قال دان فالوز المدير التقني لفريق أستون مارتن أنّ الحظيرة البريطانيّة تستفيد بالفعل من مزيج التعاقدات الجديدة التي أجرتها إلى جانب الأعضاء القدماء في الفريق.
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.