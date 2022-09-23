فالوز: أستون مارتن الآن أشبه كثيرًا بفريق ريد بُل في بداياته
يرى دان فالوز المدير التقني لدى أستون مارتن أن فريقه الآن "شبيه جدًا" بفريق ريد بُل في بداياته قبل تقدمه للهيمنة على الفورمولا واحد.
ترك فالوز منصبه في ريد بُل كرئيس لقسم الانسيابية العام الماضي لينتقل إلى تحدٍ جديد مع أستون مارتن التي بدأت سلسلة توظيف على أعلى مستوى منذ استحواذ الملياردير الكندي لورانس سترول على الفريق.
وكان سترول واضحًا في هدفه بقلب حظوظ الفريق وتحويله إلى فريق صدارة خلال 5 أعوام، وأكّد على ذلك السعي من خلال التوقيع مع بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو لموسم 2023.
كما يعمل الفريق على بناء مصنع في سيلفرستون كجزء من الاستثمارات الكبيرة في المنشآت للارتقاء بها إلى أعلى مستوى.
وكان فالوز قد تمتع بنجاحات كبيرة مع ريد بُل، حيث لعب دورًا في حصد الفريق لتسعة ألقاب، موضحًا بأنه يرى الآن بعض أوجه التشابه بين الأيام الأولى لفريق ريد بُل وما يتم العمل عليه الآن في أستون مارتن.
فقال: "أحد أكثر الجوانب إثارة في رحلة ريد بُل هو عندما تطوّر الفريق من جاغوار".
وأضاف: "فريق صغير مع ميزانية محدودة للغاية يحصل فجأة على دعم مالي كبير ومزيد من الموارد وقوة تقنية أكبر على رأس المنظمة".
وتابع: "رؤية الفريق وهو ينمو، وأن أكون جزءًا من الذلك النمو وذلك النجاح، حتى مع ارتكاب الأخطاء على طول الطريق والتعلم منها، لهو أمر مذهل ومثير للغاية".
وأكمل: "ما يحدث في أستون مارتن الآن شبيه جدًا لما حدث مع ريد بُل حينها".
ويليامز تُؤكّد مغادرة لاتيفي بنهاية موسم 2022
ريكاردو منفتح على الغياب لعام عن الفورمولا واحد لتحقيق "خطوتين إلى الأمام" في 2024
أحدث الأخبار
ريكاردو منفتح على الغياب لعام عن الفورمولا واحد لتحقيق "خطوتين إلى الأمام" في 2024
أشار دانيال ريكاردو إلى أنه قد يغيب لعام عن الفورمولا واحد في 2023 إذا ما سيسمح له ذلك بتحقيق "خطوتين إلى الأمام" مع عودته في 2024.
فالوز: أستون مارتن الآن أشبه كثيرًا بفريق ريد بُل في بداياته
يرى دان فالوز المدير التقني لدى أستون مارتن أن فريقه الآن "شبيه جدًا" بفريق ريد بُل في بداياته قبل تقدمه للهيمنة على الفورمولا واحد.
ويليامز تُؤكّد مغادرة لاتيفي بنهاية موسم 2022
أعلن فريق ويليامز عن أنّ نيكولاس لاتيفي سيُغادر صفوفه مع نهاية موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
تحليل: كيف ساعد خفض وزن سيارة "آر.بي18" فيرشتابن على تعزيز أدائه
كان زحف ماكس فيرشتابن نحو لقبه الثاني في بطولة العالم للفورمولا واحد سلسًا حتّى الآن، لكنّ ذلك لا يعني عدم مروره ببعض العثرات في طريقه.