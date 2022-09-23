فالوز: أستون مارتن الآن أشبه كثيرًا بفريق ريد بُل في بداياته

ترك فالوز منصبه في ريد بُل كرئيس لقسم الانسيابية العام الماضي لينتقل إلى تحدٍ جديد مع أستون مارتن التي بدأت سلسلة توظيف على أعلى مستوى منذ استحواذ الملياردير الكندي لورانس سترول على الفريق.

وكان سترول واضحًا في هدفه بقلب حظوظ الفريق وتحويله إلى فريق صدارة خلال 5 أعوام، وأكّد على ذلك السعي من خلال التوقيع مع بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو لموسم 2023.

كما يعمل الفريق على بناء مصنع في سيلفرستون كجزء من الاستثمارات الكبيرة في المنشآت للارتقاء بها إلى أعلى مستوى.

وكان فالوز قد تمتع بنجاحات كبيرة مع ريد بُل، حيث لعب دورًا في حصد الفريق لتسعة ألقاب، موضحًا بأنه يرى الآن بعض أوجه التشابه بين الأيام الأولى لفريق ريد بُل وما يتم العمل عليه الآن في أستون مارتن.

فقال: "أحد أكثر الجوانب إثارة في رحلة ريد بُل هو عندما تطوّر الفريق من جاغوار".

وأضاف: "فريق صغير مع ميزانية محدودة للغاية يحصل فجأة على دعم مالي كبير ومزيد من الموارد وقوة تقنية أكبر على رأس المنظمة".

وتابع: "رؤية الفريق وهو ينمو، وأن أكون جزءًا من الذلك النمو وذلك النجاح، حتى مع ارتكاب الأخطاء على طول الطريق والتعلم منها، لهو أمر مذهل ومثير للغاية".

وأكمل: "ما يحدث في أستون مارتن الآن شبيه جدًا لما حدث مع ريد بُل حينها".