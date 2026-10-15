تحدي جي تي العالمي للتحمّل في أوروبا

فالنتينو روسي يحذّر من تهديد ماكس فيرستابن في سباق "الجي تي" في بورتيماو: "مشكلة كبيرة"

يستعد أسطورة الموتو جي بي لمنافسة فيرستابن ضمن الفئة الاحترافية الأولى على حلبة ألغارف.

منشور: 15-10-2026

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ماكس فيرستابن وفالنتينو روسي

يستعد اثنان من أبرز الأسماء في عالم رياضة المحركات للانطلاق على شبكة انطلاق واحدة نهاية هذا الأسبوع، لكن كليهما يدرك تمامًا صعوبة مواجهة الآخر خلال السباق. إذ يستعد ماكس فيرستابن لخوض ظهوره الأول في تحدي العالم لسباقات جي تي أوروبا، خلال الجولة الختامية للموسم في بورتيماو، حيث سيكون أسطورة الموتو جي بي فالنتينو روسي أحد منافسيه ضمن أكثر من 60 سيارة مشاركة.

وتحدث بطل العالم للدراجات النارية تسع مرات إلى قناة سكاي سبورت إيطاليا عن شعوره إزاء مواجهة أحد أبرز سائقي الفورمولا 1، قائلًا: "سيكون الأمر مذهلًا. أعني أنه سيكون مشكلة كبيرة، لأنه من المؤكد أنه سيكون سريعًا للغاية، لكن التجربة ستكون رائعة".

وأضاف: "يجب أن أقول إنني لم أتخيل يومًا أنني سأخوض سباقًا إلى جانب ماكس فيرستابن. لذلك، من الرائع أن يكون موجودًا، وسيكون ذلك أمرًا مميزًا للجميع، وآمل أن أحصل على فرصة لملاحقته ومشاهدة الطريقة التي يقود بها".

وتعكس هذه التصريحات إدراك روسي لحجم التحدي الذي ينتظره، إلى جانب حماسته للاستفادة من فرصة منافسة أحد أبرز نجوم رياضة المحركات والتعلم من تجربته.

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هذا وسيشارك فيرستابن خلف مقود سيارة مرسيدس "إيه إم جي جي تي 3 إيفو" رقم 3، التابعة لفريق فيرستابن ريسينغ. وسينافس ضمن الفئة الاحترافية الأولى إلى جانب زميليه كريس لولام وبن بارنيكوت، سائق لكزيس المصنعي.

وسيتوجه فيرستابن إلى بورتيماو بعد تحقيقه انتصارين متتاليين مع ريد بُل في سنغافورة وماليزيا.

أما روسي، فسيشارك ضمن الفئة الاحترافية الأولى مع فريق دبليو آر تي، خلف مقود سيارة بي إم دبليو "إم 4 جي تي 3 إيفو"، إلى جانب نيل فيرهاخن وماكس هيسه، مستخدمًا رقمه المعتاد 46.

وبما أن السائقين ينافسان ضمن الفئة نفسها، فمن المرجح أن يلتقيا على الحلبة خلال المنافسة الفعلية.

وقال فيرستابن عن منافسة روسي: "نعم، آمل أن أراه. إنه شخص رائع للغاية، ولذلك أتمنى أن تتاح لي فرصة التحدث معه. أعني أن وجوده أمر جميل، لكنني لا أتمنى رؤيته خلال السباق، لأن ذلك يكون عادة علامة جيدة".

وتابع: "في الواقع، آمل ألا أرى أحدًا، وأن أكون في المقدمة فحسب، وأن أقدم عملًا جيدًا. لكنك لا تعرف أبدًا ما قد يحدث. شبكة الانطلاق تضم منافسين أقوياء للغاية، ولذلك أتطلع إلى هذا التحدي".

وأكمل: "تختلف هذه التجربة كثيرًا عن الفورمولا 1، لكنني أحبها. لقد خضت تجربتي الأولى بالفعل هذا العام على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه، وبورتيماو حلبة رائعة جدًا للقيادة. لذلك سأستمتع بالتجربة، وبالطبع سنحاول كفريق تقديم أفضل ما لدينا لتحقيق نتيجة جيدة".

ومن المقرر أن يُقام السباق، الذي يمتد لثلاث ساعات، يوم السبت 17 أكتوبر، على حلبة ألغارف البالغ طولها 4.692 كيلومتر، والتي استضافت جائزة البرتغال الكبرى في الفورمولا 1 عامي 2020 و2021.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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