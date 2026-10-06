اختار فالتيري بوتاس سائق كاديلاك قطع مسافة 350 كيلومترًا بالدراجة من حلبة سيبانغ الدولية إلى سنغافورة، بدلًا من السفر جوًا بين جائزتين كبرتين متتاليتين.

وبدأ السائق الفنلندي رحلة التحمل التي تستغرق عدة أيام، عقب انسحابه المبكر من جائزة البحرين الكبرى التي أُقيمت يوم الأحد في ماليزيا. وكانت سيبانغ قد استضافت أول سباق للفورمولا 1 منذ عام 2017، وفاز به ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

لكن سباق بوتاس لم يدم طويلًا، فبعد اختياره الانطلاق باستخدام الإطارات الملساء، فقد السيطرة على سيارته وانزلق إلى المنطقة الحصوية، لينسحب بعد تسع لفات فقط، ما أدى إلى دخول سيارة الأمان.

وأوضح بوتاس خلال مراجعة الفريق عقب السباق: "كان الانطلاق بالإطارات الملساء، مع التركيبة اللينة، ينطوي دائمًا على مخاطرة، واليوم لم تؤتِ هذه المجازفة ثمارها".

وأضاف: "عندما بدأ السباق ورأيت مدى السرعة التي قطعت بها السيارات المزودة بإطارات إنترميديت المسار، أدركت سريعًا طبيعة الموقف الذي وجدت نفسي فيه. اعتقدنا أن الحلبة ستجف بسرعة أكبر، ورأينا أن تجربة خيار مختلف تستحق المحاولة، لكن الأمر لم ينجح في النهاية".

وتابع: "خضت بعض المخاطر لمحاولة البقاء على مقربة من بقية السيارات، وفي النهاية كان خطئي هو ما أنهى سباقنا، ولا يسعني سوى الاعتذار للفريق".

وبدلًا من التوجه مباشرة إلى سنغافورة برفقة بقية أفراد الفرق، بدأ بوتاس المرحلة الأولى من رحلته جنوبًا باتجاه حلبة مارينا باي للشوارع مساء الأحد. ويخطط سائق كاديلاك لقطع المسافة على مراحل، بهدف الوصول إلى سنغافورة في الوقت المناسب للالتزامات الإعلامية الإلزامية يوم الخميس.

وعلّق أحد المشجعين على منشور شاركته "أوتوسبورت" قائلًا: "الأكثر غرابة أن الجميع يسافرون بالطائرة. تستغرق الرحلة بالسيارة نحو خمس ساعات، ويمكنه التوقف في مكان جميل على الطريق. هكذا يستطيع رؤية المزيد من العالم بدلًا من التنقل بين الفندق والمطار والحلبة".

وكتب مشجع آخر: "امنحوه لقب بطولة العالم للسائقين. لقد رأيت ما يكفي... حان وقت إنهاء الأمر يا كيمي"، فيما أضاف مشجع ثالث: "كونه يفعل ذلك بين عطلات نهاية أسبوع السباقات الفعلية، وليس لمجرد الاستعراض، هو أكثر ما يجسد شخصية بوتاس".