فاسور ينفي تكهنات انتقال ميكيز مشدداً على "تماسك" فيراري

ما زالت أصداء صدمة استقالة دايفيد سانشيز أحد أهم مهندسي التصميم لدى فيراري الأسبوع الماضي، تتردد في كواليس فيراري.

وسرت شائعات مؤخراً مفادها أن لورون ميكيز مدير التسابق، يريد الخروج من صفوف فيراري كذلك بل حتى أن الشائعات أشارت إلى أن فيراري قد تضطر الاستعانة بالمدير التقني لدى هاس، سايمون ريستا، في حال خسرت المزيد من موظفي قسم التصميم.

لكن فاسور شدد على هامش جائزة المملكة السعودية الكبرى، أن الوضع في فيراري بعيد تماماً عما تتناقله بعض وسائل الإعلام، مع الاعتراف بأن السباق الافتتاحي لم يكن جيداً.

حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال التكهنات بعدم الرضا ضمن صفوف فيراري: "أعتقد أنه من الطبيعي للغاية ألا تكون مسروراً حين لا تحقق النتائج المتوقعة وأنا لست مسروراً".

وأكمل: "لكن الأمر الأهم هو العمل معاً كمجموعة واحدة، كفريق، لمحاولة استخلاص أفضل ما يمكن".

وأردف: "ترك الشركة: تلك قصة أخرى. عند الكلام عن لورون، لا أعلم حقاً ما حصل في الماضي مع لورون، لكنني أعرفه منذ 25 عاماً، منذ أن كان في المدرسة".

وأضاف: "أنا أثق به، لدينا علاقة تعاون جيدة للغاية وسيكون أحد الأعمدة لمستقبل الشركة".

شارل لوكلير، فيراري تصوير: فيراري

بالمقابل، أوضح فاسور أنه من الطبيعي في أي فريق أن يخرج أشخاص وينضم آخرون، لكنه شدد على أن الأشخاص الرئيسيين المحوريين في الفريق، ملتزمون بالبقاء.

فقال: "هذه هي دورة حياة الفريق بصراحة، نحن نضم موظفين كثراً كل عام وهناك من يترك العمل كذلك كل عام".

وأكمل: "لو أردنا الكلام عن خروج الموظفين الكبار، لا أعتقد أن ذلك سيحصل. لكن بالتأكيد سيخرج موظفون وينضم آخرون في المستقبل كما هو الحال مع أي فريق في الفورمولا واحد".

واختتم: "نحن مجموعة متحدة متماسكة، ونحن نبني فريقاً للمستقبل كذلك. لذا، كلا، لا أعتقد أن الموظفين الكبار سيتركون الفريق".