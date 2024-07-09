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فاسور يكشف سبب مشاكل فيراري الأخيرة

تكلم فريدريك فاسور مدير فريق فيراري حول المشاكل الأخيرة التي تعاني منها السيارة الحمراء والتي برزت بشكل واضح بعد تحديثات إسبانيا.

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: فيراري

تسببت تحديثات فيراري السابقة في برشلونة – والتي تضمنت أرضية معدلة – بظهور مشاكل الارتدادات على سيارة اس اف-24 على المنعطفات عالية السرعة، حيث عانى كل من ساينز وشارل لوكلير من أجل الأداء والارتياح داخل السيارة في إسبانيا والنمسا.

وقد دفع ذلك لتجربة ومقارنة حزمتين في التجارب الحرة ليوم الجمعة في سيلفرستون، حيث استخدم ساينز ولوكلير خصائص مختلفة لكل منهما من أجل إجراء تجارب متزامنة والوصول لحل لهذه المشكلات.

ولكن رأت فيراري في النهاية أن الأفضل هو العودة إلى خصائص إيمولا، والتي جعلت السيارة قابلة أكثر للقيادة على منعطفات سيلفرستون عالية السرعة مثل ماغبتس وبيكيتس.

لكن وعبر اعتماد السيارة التي نافست بها في مايو الماضي، فإن فيراري ضحت كذلك بالكثير من الأداء بالمقارنة مع ريد بُل، مرسيدس ومكلارين والذين حدّثوا سياراتهم بنجاح خلال الأشهر الأخيرة بدرجات مختلفة.

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حيث تكلم فاسور حول سبب المشكلة، فقال: "إنها مشكلة انسيابية، لأننا قمنا بتغيير القطع الانسيابية وبالتالي ظهرت الارتدادات في إسبانيا".

وأكمل: "لإصلاح ذلك، هناك حلول كثيرة، لكنها حلول لا تعدُ بأداء جيد، أو بتطويرات معينة، وأعتقد أننا في هذه المرحلة الآن".

وتابع: "علينا التعامل مع الوضع في السباق المقبل مع السيارة الحالية، وكلما أدخلنا التحديثات أبكر كلما كان ذلك أفضل".

وأردف: "بصراحة، لا يمكنني الكلام عن مواسم 2020، 2021 أو 1994، لكن خلال الأشهر 16 المنصرمة، كان هناك توافق كبير للغاية بين النتائج وبين نفق الهواء".

واسترسل: "ذلك كان أحد نقاط قوة الفريق، كانت التحديثات تقوم بعملها في كل مرة، لكن هذه المرة، واجهتنا مشكلة".

"لا أريد الخوض في التفاصيل، لكن لدينا جميع البيانات ولا يمكننا توقع أن الارتدادات ستزداد بين كل تحديث وآخر، لكن معرفة تأثير التحديثات السلبي على الأداء، فتلك قصة أخرى".

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