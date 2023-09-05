فاسور يكشف سبب سماح فيراري بالمنافسة بين ساينز ولوكلير في سباق مونزا
كشف فريدريك فاسور مدير فريق فيراري عن السبب الذي دفع القلعة الحمراء للسماح بالمنافسة بين سائقيها شارل لوكلير وكارلوس ساينز في القسم الأخير من سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد على حلبة مونزا.
كان ساينز ولوكلير بالمركزين الثالث والرابع خلف ثنائي ريد بُل، بعد أن نجح سيرجيو بيريز بتجاوز ساينز للمركز الثاني خلف ماكس فيرستابن الفائز بالسباق.
واختار فاسور عدم الطلب من سائقيه التوقف عن المنافسة، حيث سُمح لهما بالمنافسة حتى العلم المرقط، لكن "من دون المخاطرة".
وحاول لوكلير تجاوز ساينز عدة مرات، لكن الإسباني نجح بالتمسك بمركزه بالفعل ليقف على منصة التتويج بالمركز الثالث أمام التيفوزي.
حيث أجاب فاسور حين سُئِل عن سبب ذلك القرار: "لو منعتهما من المنافسة بينهما لحصلنا على نفس المراكز، إذاً لماذا أمنعهما من المنافسة؟".
وأكمل: "بالتأكيد من السهل التعليق على الأمر بعد انتهائه، لكنني أعتقد أنها الطريقة المثالية لتقديم الشكر للجميع، على دعم التيفوزي لنا هنا. لم أكن مرتاحاً بمنعهما من المنافسة قبل 5 لفات تقريباً من النهاية".
وتابع: "أنا أثق بهما، قلت لهما ألا يخاطرا على الإطلاق. المسألة نسبية، لكنني أعتقد - وأنا فخور للغاية بالقرار - أنهما قاما بعملهما على أكمل وجه اليوم".
بالمقابل، شدد فاسور على أنه كمدير للفريق، اتخذ القرار للسماح لسائقيه بالمنافسة.
فقال: "أردتُ أن تكون لي الكلمة الأخيرة. قلت لهما ألا يخاطرا، يمكنهما المنافسة لكن دون مخاطرة. مجدداً، إنها مسألة نسبية. لكنني كنت مرتاحاً أكثر مع هذا القرار مقارنة بمنعهما من المنافسة".
وأضاف: "في نهاية المطاف، أكمل كلاهما السباق، وأنا أكثر من مسرور بالنتيجة".
من جهته، أكد ساينز الذي تعرض للضغط في القسم الأخير، أن المعركة "كانت نظيفة" في مواجهة زميله.
فقال: "كنا نعلم أن السيارة التي تمتلك ’دي آر أس’ تبدو أسرع على الدوام".
وأكمل: "كنا ننافس على منصة التتويج في مونزا. بالتالي من المتوقع وجود منافسة بالفعل. في النهاية كانت المعركة نظيفة".
وأردف: "استمتعت اليوم بصراحة بمنافسة ماكس، تشيكو وكذلك شارل. أعتقد أنه كان يوماً جيداً للفورمولا واحد، مع عرض جميل".
واختتم: "قمت بكل ما بوسعي للبقاء في الأمام، وقد نجحت".
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