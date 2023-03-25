فاسور يكشف سبب أداء فيراري في القسم الأول من سباق جدة

خسر كل من كارلوس ساينز وشارل لوكلير الوتيرة على إطارات هارد، بعد أن انطلقا على إطارات ميديوم وسوفت على التوالي لكل منهما. لينهيا بالمركزين السادس والسابع.

وأشار فاسور إلى أن الإطارات القاسية لم تعمل بالكفاءة المطلوبة مع سيارة فيراري في درجة الحرارة تلك، مشدداً على أن الفريق يركز جهوده لضمان تنافسيتها على جميع الحلبات ضمن جميع الظروف.

حيث يرى بأن هناك إمكانيات موجودة بالفعل، بالنظر لتأهل لوكلير ثانياً في جدة.

فقال: "أعتقد أن التوازن جيد. التصفيات كانت جيدة. كنا قادرين على استخلاص أقصى ما يمكن من السيارة ضمن ظروف معينة، مع إطارات سوفت في التصفيات، أو ميديوم خلال القسم الأول للسباق".

وأكمل: "عانينا أكثر على إطارات هارد. ولا أعلم إن كان ذلك بسبب درجة حرارة المسار".

وأردف: "من الواضح تماماً أننا امتلكنا الزخم الكافي خاصة في بداية السباق، لكن القسم الأخير منه كان سيئاً جداً".

وشدد فاسور على أن سباق جدة ليس علامة إنذار لفريق فيراري فيما يتعلق بطريقة سير عملية التطوير.

فقال: "الأداء يعتمد على عدة عوامل رئيسية ولا يرتكز على عامل واحد فقط. سنواصل القيام بأفضل ما بوسعنا".

وأكمل: "إمكانيات السيارة جيدة وربما كانت كذلك حتى بداية السباق، لكننا لم نواصل على نفس المستوى".

واختتم: "ليس بسبب عدم كفاءة السيارة أو حاجتنا لتغيير خططنا. التحديثات المقبلة ستكون في أستراليا والقطع في طور الإنتاج بالفعل".