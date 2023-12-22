فاسور يكشف أكثر ناحية تقدمت فيها فيراري خلال موسم 2023 للفورمولا واحد
تكلم فريدريك فاسور مدير فريق فيراري حول أكثر النواحي التي تقدمت فيها القلعة الحمراء خلال موسم 2023 المنصرم للفورمولا واحد.
استلم فاسور مقاليد إدارة الفريق الأحمر من سلفه ماتيا بينوتو، ورغم أنه وصل متأخراً ما منع ظهور تأثيره الواضح في موسم 2023، لكن جهوده في إعادة هيكلة الفريق بدأت تعطي نتائج واعدة خلال النصف الثاني للموسم.
وبينما عانى الفريق مع سيارته والتأرجح الكبير في أدائها، لكن فاسور أوضح بأن فريق مارانيللو بات يتبع مقاربة أكثر عدائية وجرأة، وذلك بعكس المقاربة المحافظة التي كانت سائدة من قبل بسبب الخوف من الفشل.
ويشعر الفرنسي بأن هذه المقاربة أدت إلى تحسّن الأداء أكثر من تحديثات السيارة نفسها.
فقال: "حين تصل إلى مجموعة كهذه، عليك فهم كيفية عملها، قبل اتخاذ أي قرار".
وأكمل: "الناحية الأساسية بالنسبة لنا والتحسّن الأكبر خلال الموسم، هو المقاربة التي اتبعناها والذهنية. أعتقد أننا اتخذنا المزيد من القرارات الجريئة، وكنا عدائيين بعض الشيء، وهذا ما لعب دوراً واضحاً".
وأضاف: "علينا أن نتحلى بالطموح، وليس الخوف من أية حادثة. أعتقد أننا تقدمنا في هذا الصدد".
من جهة أخرى، يرى فاسور بأن هذه المقاربة كان لها تأثير كبير خاصة بالنظر إلى التقارب الكبير في المنافسة، ما كان يعني بأن بضعة أعشار الثانية كانت لتشكل الفارق بين الفوز أو الخسارة لصالح مرسيدس ضمن معركة الوصافة في البطولة خلف ريد بُل.
فقال: "حين قلنا بأننا في موقع صعب في البداية، كنا ربما متأخرين بعشرين أو ثلاثة أعشار الثانية. نجحنا بتعويض عشر أو اثنين. وباتت الفروقات متقاربة للغاية وعُشر أو اثنان قد يغيران كل شيء خلال الجولة".
وأكمل: "جلبنا تحديثات في اليابان، لكنها لم تكن كبيرة. ما زلت مقتنعاً بأن طريقة العمل على الحلبة هي التي دفعتنا للأمام خلال الثلث الأخير للموسم، أكثر بكثير من التحديثات نفسها".
واختتم: "خلال القسم الأخير للموسم، كنا عدائيين للغاية. المسألة تتعلق بأعشار الثانية. تكسب 0.020 ثانية هنا وهناك، ومن ثم في النهاية تتجمع لتصبح عُشر ثانية".
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