فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

فاسور يقلّل من سقف التوقعات لفيراري في جائزة المكسيك الكبرى رغم الأداء القوي يوم الجمعة

تصدّر شارل لوكلير سائق فيراري حصتي التجارب الحرة الأولى والثانية يوم الجمعة في المكسيك.

منشور: 31-10-2026

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شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: كولن ماكماستر

قلّل فريد فاسور، مدير فريق فيراري للفورمولا 1، من سقف التوقعات بشأن فرص الفريق في جائزة المكسيك الكبرى، رغم تصدّر شارل لوكلير حصتي التجارب الحرة يوم الجمعة.

وسجّل سائق فيراري أسرع زمن في الحصة الأولى بلغ دقيقة واحدة و18.128 ثانية، قبل أن يحسّن هذا الرقم إلى دقيقة واحدة و17.827 ثانية خلال التجارب الحرة الثانية على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز.

كما أظهر زميله لويس هاميلتون سرعة تنافسية، بعدما احتل المركز الرابع في التجارب الحرة الأولى، متأخرًا بفارق 0.738 ثانية عن لوكلير، قبل أن يبقى ضمن المراكز الخمسة الأولى إلى أن تعرّض محرك سيارته لعطل في منتصف الحصة الثانية.

وقال فاسور يوم الجمعة: "ليس عليّ أن أكون واثقًا أو غير واثق. علينا العمل ومحاولة تقديم أفضل ما لدينا غدًا".

وأضاف: "الظروف قاسية للغاية، وكنا نعلم ذلك مسبقًا بسبب الارتفاع الشاهق عن سطح البحر. إنه تحدٍ بالنسبة إلينا، وكذلك بالنسبة إلى الفرق الأخرى".

وأكمل: "هذا يعني أن أمامنا الكثير من العمل الليلة، كما أن الحلبة وعرة للغاية، وربما أكثر من اللازم قبل المنعطف الأول. الوضع يكاد يكون خطيرًا".

وأردف: "سيتعين علينا القيام بشيء ما الليلة، لكنني أعتقد عمومًا أننا حظينا ببداية جيدة لعطلة نهاية الأسبوع، رغم أن الطريق لا يزال طويلًا".

وجاءت تصريحات الفرنسي مع استحضار ما حدث الأسبوع الماضي، عندما تصدّر فيراري جميع حصص التجارب الحرة في أوستن، لكنه اكتفى بالمركزين الرابع والخامس في التصفيات، قبل إنهاء السباق في المركزين الثاني والرابع.

وأشار لوكلير إلى أن فيراري واجه صعوبات مع تطور حالة الحلبة، في حين أرجع هاميلتون مشكلاته في القسم الثالث من التصفيات إلى الإطارات، ولذلك يتوخى فاسور الحذر من تكرار سيناريو مماثل خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية.

وتشتهر حلبة المكسيك، التي تتميز بمستويات تماسك منخفضة، بالتغير الكبير في حالة سطحها مع تقدم الحصص، ومع دخول مرسيدس المتصدرة بفارق مريح، إلى جانب ريد بُل التي استعادت عافيتها، فإن قطب الانطلاق الأول ليس مضمونًا لفيراري.

وأضاف فاسور: "سيتمكن الجميع من تحسين أدائهم، وسيعمل الجميع على ضبط حزمهم الانسيابية بما يتناسب مع الارتفاع الشاهق. من الصحيح أن الظروف هنا استثنائية تمامًا مقارنة بما اعتدنا مواجهته، كما أن قيادة السائقين بهذه المستويات من الارتكازية في المكسيك تمثل تحديًا".

وأردف: "لقد اعتادوا استخدام أكبر أجنحة الموسم هنا. وأعتقد أن الفارق مقارنة بالعام الماضي أقل بكثير في مونزا مما هو عليه في موناكو أو المكسيك، وهذا يجعل التحدي أكبر بالنسبة إليهم.

مع ذلك، لا يزال يُنظر إلى هذه الجولة باعتبارها فرصة كبيرة للعلامة الإيطالية لتحقيق انتصارها الثالث في موسم 2026، بعد فوز هاميلتون في برشلونة ولوكلير في سيلفرستون.

ويعود ذلك إلى الارتفاع الشاهق لمدينة مكسيكو سيتي، الذي يفرض على الشاحن التوربيني في السيارة العمل بجهد أكبر، لكن الشاحن التوربيني الأصغر في سيارة اس.اف-26 يعني أن تأخر الاستجابة يُفترض أن يكون في أدنى مستوياته.

ولهذا السبب، وصف جورج راسل سائق مرسيدس، على سبيل المثال، فيراري بأنه المرشح الأبرز قبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع، لكن هاميلتون رفض هذا التقييم عقب التجارب الحرة الثانية.

وقال بطل العالم سبع مرات: "لا أتفق حقًا مع مسألة الشاحن التوربيني. إذا نظرتم إلى سرعات مرسيدس وريد بُل، فستجدون أنهما لا تزالان أسرع بكثير عند نهاية الخطوط المستقيمة، كما يحدث في كل سباق".

وأضاف: "الشاحن التوربيني لا يُحدث فارقًا. فما زالت السيارتان تسحبان بقوة أكبر بكثير عند نهاية الخطوط المستقيمة".

وأكمل: "أعتقد أننا لا نزال نخسر نحو عُشرين أو ثلاثة أعشار من الثانية. لكن السيارة تتصرف بشكل جيد، وسيارتنا تعمل بصورة جيدة إلى حد كبير".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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