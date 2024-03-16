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فاسور يقلل من تكهنات ضم بيرمان الموهوب إلى صفوف فيراري مستقبلاً

قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري ي الفورمولا واحد أنه على الشاب البالغ من العمر 18 عاماً التركيز على برنامجه في الفورمولا 2 والاستفادة القصوى من مشاركته في التجارب مع هاس، بعد أن قام بعمله كبديل عن كارلوس ساينز في السعودية بنجاح.

أوليفر بيرمان، فيراري

أوليفر بيرمان، فيراري

أندي هون/ صور لات

ليس لدى فيراري شواغر للمستقبل القريب حيث تم تمديد عقد شارل لوكلير مؤخراً، بينما سينضم لويس هاميلتون من مرسيدس بدءاً من موسم 2025 بعقد لعدة سنوات.

ويمكن لفيراري وضع بيرمان في مكان آخر حتى يتوفر مقعد شاغر، ورغم أن هاس يمثل فرصة واضحة، لكن مدير الفريق أياو كوماتسو شدد على رضاه حول التشكيلة الحالية من كيفن ماغنوسن ونيكو هولكنبرغ.

وعندما سُئل عما إذا كان بيرمان قادراً على  اتباع خطى هاميلتون كبريطاني في فيراري، أوضح فاسور أنه من السابق لأوانه الكلام في مثل هذه الاقتراحات، خاصةً أن البطل العالمي سبع مرات لم يبدأ بعد.

حيث قال عندما سُئل عن فرص بيرمان بعد أدائه المثير للإعجاب ووصوله إلى المركز السابع في جدة: "لا تبدؤوا بالحديث عما بعد لويس هاميلتون، لويس لم ينضم إلى الفريق بعد!".

وأكمل: "لكن بالتأكيد هذا إشارة جيدة لـ أولي، إنها محطة مهمة. في ملبورن وإيمولا سيعود إلى مشروع الفورمولا 2، وهذا سيكون التحدي الأهم".

وأضاف: "سيبدأ قريباً حصص التجارب الأولى مع هاس، ما سيكون مهماً أيضاً بالنسبة لنا لمنحه خبرة ومسافة على متن السيارة. لكنه بالتأكيد وبهذا الأداء [في جدة] فإن النتيجة باتت في جيبه بالفعل".

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وسيخضع بيرمان لبرنامج موسع من حصص التجارب الأولى لهاس مع مشاركات في إيمولا، برشلونة، سيلفرستون، المجر، مكسيكو سيتي، وأبوظبي.

كما شدد فاسور على ضرورة استمراره في التعلم وإظهار التحسن.

حيث قال: "يجب أن تعتبر جدة خطوة، وليس الهدف النهائي. لقد قام بعمل جيد هذا الأسبوع، لكنه سيواجه تحديات أخرى أمامه في المستقبل مع الفورمولا 2".

وأضاف: "سيخوض بعض حصص التجارب الأولى معنا ومع هاس خلال الموسم وكلكم، بما في ذلك أنا، بعد ستة أشهر لن نتحدث بعد عن جدة، سنتحدث عن المكسيك وغيرها ، وإذا كان يقوم بعمل جيد أم لا".

وأردف: "كل يوم سيكون تحدياً جديداً. لكن بالتأكيد، إذا استمر بنفس النهج كما اليوم، ستسير الأمور بشكل جيد".

وحصل بيرمان على فرصة القيادة في جدة لأنه كان السائق الاحتياطي لدى فيراري خلال نهاية الأسبوع، على الرغم من انشغاله بالتزاماته في الفورمولا 2. وهذاما سيكون الحال أيضاً بالنسبة لجولة أستراليا المقبلة.

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