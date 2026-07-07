قال فريد فاسور مدير فريق فيراري إنه لا يريد سماع الحديث عن فرص سكوديريا في المنافسة على لقب البطولة في الوقت الحالي، في ظل تذبذب مستوى الفريق من سباق إلى آخر.

وحقق فريق فيراري، بفضل حزمة التحديثات الكبيرة التي قدمها في إسبانيا، فوزًا مفاجئًا في جائزة برشلونة الكبرى، كما منح لويس هاميلتون أول انتصار له بألوان الفريق الأحمر. وفي جائزة بريطانيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، افتتح زميله شارل لوكلير أيضًا سجل انتصاراته هذا الموسم، بعد فترة صعبة شهدت نتائج مخيبة وسوء حظ.

ومع فوز فيراري بسباقين من آخر ثلاثة سباقات عن جدارة، عاد الحديث مجددًا عن إمكانية دخول الفريق في صراع بطولة العالم، في ظل سعي سائقيه للحاق بثنائي مرسيدس كيمي أنتونيللي وجورج راسل.

وخرج هاميلتون من سباق موطنه وهو يتأخر بفارق 32 نقطة فقط عن أنتونيللي، الذي فشل في تسجيل أية نقاط. أما في بطولة الصانعين، فلا يزال على فيراري تعويض فارق 78 نقطة، مع بقاء أكثر من نصف الموسم.

لكن فاسور قلل من أهمية الحديث عن قدرة فريق مارانيللو على المنافسة على لقبي السائقين والصانعين، خاصة أن الفريق كان بعيدًا تمامًا عن المنافسة خلال عطلة نهاية الأسبوع الصعبة في النمسا، التي جاءت بين عطلتي نهاية الأسبوع اللتين شهدتا انتصاريه.

ولم يرغب فاسور في المبالغة في التشاؤم بعد أسبوع شبييلبرغ الصعب، كما لا يريد الآن الانجراف وراء الحماس بعد فوز لوكلير المعنوي في سيلفرستون.

حيث قال: "بعد برشلونة، كان التعليق: نعم، فيراري عادت إلى المنافسة على البطولة. وقلت: لا. وفي الأسبوع التالي قلتم لي إن فيراري أصبحت بعيدة تمامًا. وقلت أيضًا: لا".

وتابع: "سأتبع النهج نفسه مع الجميع في المصنع. سأقول: يا شباب، قدمنا عطلة نهاية أسبوع جيدة، والآن لنركز على سبا. هذا لا يعني أننا أصبحنا أبطالًا، كما أننا لسنا بعيدين عن المنافسة. نحن نتحسن خطوة بخطوة، وهذه هي الحقيقة".

وأضاف: "أنا لا أحاول أبدًا استخلاص استنتاجات بعد سباق واحد أو سباقين، أو بعد نتيجة جيدة أو سيئة. كل ما أركز عليه هو تقديم المزيد وتحقيق أداء أفضل. وهذا ينطبق عليّ كما ينطبق على الجميع في المصنع. أما الحديث عن البطولة، فهذه مهمتكم أنتم، لكنني لم أفعل ذلك أبدًا".

هذا ويدرك فاسور جيدًا أن جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان، رغم تشابهها النسبي مع سيلفرستون من حيث طبيعة الحلبة، ستفرض تحديات مختلفة على وحدات الطاقة في موسم 2026، بفضل خطوطها المستقيمة الطويلة ومتطلبات استعادة الطاقة الكبيرة. كما لا يزال يرى أن سيارة مرسيدس دبليو17، إلى جانب وحدة طاقتها، تمثل أفضل حزمة على شبكة الانطلاق في معظم الظروف.

فقال: "أعتقد بصراحة أن مرسيدس لا تزال تمتلك أفضلية صغيرة من ناحية الأداء الخالص. وإذا نظرت إلى الحصص الست أو السبع التي خضناها خلال عطلة نهاية الأسبوع، فستجد أنهم كانوا الأسرع في خمس منها على الأرجح".

واختتم: "سيكون الأسبوع المقبل في سبا تحديًا مختلفًا. أولًا، سيكون الطقس مختلفًا تمامًا. لكن علينا أن نبدأ من الصفر في كل عطلة نهاية أسبوع. لا توجد أية معجزة. لا يمكننا أن نتخيل أننا سنكسب خمسة أو ستة أعشار ثانية في عطلة نهاية أسبوع واحدة. الفارق يصنعه جمع المكاسب الصغيرة في كل جانب".