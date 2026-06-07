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فاسور يعود إلى الحلبة ويتواجد في بادوك موناكو قبل السباق بعد الوعكة الصحية

عاد فريد فاسور إلى بادوك الفورمولا 1 قبل انطلاق جائزة موناكو الكبرى، وذلك بعد خضوعه للمراقبة الطبية في المستشفى.

منشور:
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: ريان بيرس / صور جيتي

كان المدير الفرنسي البالغ من العمر 58 عامًا حاضرًا لمتابعة الأداء القوي لفيراري خلال حصتي التجارب يوم الجمعة، وساهم في قيادة الفريق إلى إنهاء الحصتين في المركزين الأول والثاني. إلا أن فاسور لم يتمكن من التواجد خلال تصفيات السبت بسبب خضوعه لفحوصات طبية.

وأصدرت فيراري بيانًا جاء فيه: "لن يتواجد فريد فاسور في الحلبة اليوم. بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية، سيبقى فريد تحت المراقبة في إحدى المنشآت الطبية المحلية. لن يتم مشاركة أية معلومات إضافية بشأن حالته الصحية. نتمنى له الشفاء العاجل ونأمل رؤيته مجددًا في الحلبة قريبًا".

وعاد فاسور، الذي يشغل منصب مدير فريق فيراري منذ بداية موسم 2023، لقيادة الفريق مجددًا قبل سباق موناكو.

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وكانت فيراري قد وصلت إلى عطلة نهاية الأسبوع في موناكو باعتبارها المرشحة الأبرز، لكنها لم تتمكن من تحويل أدائها المميز في التجارب إلى نتيجة مماثلة في التصفيات.

ونجح سائق مرسيدس أندريا كيمي أنتونيللي في تحقيق البول بوزيشن، بينما حل ماكس فيرستابن ثانيًا، وجاء لويس هاميلتون ثالثًا لصالح فيراري.

أما شارل لوكلير، فرغم امتلاكه البول بوزيشن المؤقت خلال الجزء الأخير من التصفيات، فقد تراجع بعدما نجح منافسوه في تحسين أزمنتهم.

كما خسر السائق المونغاسكي فرصة انتزاع البول بوزيشن على أرضه بعد ملامسته للحواجز عند منعطف تاباك خلال محاولته السريعة الأخيرة.

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