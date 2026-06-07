فاسور يعود إلى الحلبة ويتواجد في بادوك موناكو قبل السباق بعد الوعكة الصحية
عاد فريد فاسور إلى بادوك الفورمولا 1 قبل انطلاق جائزة موناكو الكبرى، وذلك بعد خضوعه للمراقبة الطبية في المستشفى.
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري
الصورة من قبل: ريان بيرس / صور جيتي
كان المدير الفرنسي البالغ من العمر 58 عامًا حاضرًا لمتابعة الأداء القوي لفيراري خلال حصتي التجارب يوم الجمعة، وساهم في قيادة الفريق إلى إنهاء الحصتين في المركزين الأول والثاني. إلا أن فاسور لم يتمكن من التواجد خلال تصفيات السبت بسبب خضوعه لفحوصات طبية.
وأصدرت فيراري بيانًا جاء فيه: "لن يتواجد فريد فاسور في الحلبة اليوم. بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية، سيبقى فريد تحت المراقبة في إحدى المنشآت الطبية المحلية. لن يتم مشاركة أية معلومات إضافية بشأن حالته الصحية. نتمنى له الشفاء العاجل ونأمل رؤيته مجددًا في الحلبة قريبًا".
وعاد فاسور، الذي يشغل منصب مدير فريق فيراري منذ بداية موسم 2023، لقيادة الفريق مجددًا قبل سباق موناكو.
Watch: اف1 في أسبوع: كسر عظم بين أنتونيللي وراسل، نهضة هاميلتون، مستقبل فيرستابن 2027؟ وتوقعات موناكو!
وكانت فيراري قد وصلت إلى عطلة نهاية الأسبوع في موناكو باعتبارها المرشحة الأبرز، لكنها لم تتمكن من تحويل أدائها المميز في التجارب إلى نتيجة مماثلة في التصفيات.
ونجح سائق مرسيدس أندريا كيمي أنتونيللي في تحقيق البول بوزيشن، بينما حل ماكس فيرستابن ثانيًا، وجاء لويس هاميلتون ثالثًا لصالح فيراري.
أما شارل لوكلير، فرغم امتلاكه البول بوزيشن المؤقت خلال الجزء الأخير من التصفيات، فقد تراجع بعدما نجح منافسوه في تحسين أزمنتهم.
كما خسر السائق المونغاسكي فرصة انتزاع البول بوزيشن على أرضه بعد ملامسته للحواجز عند منعطف تاباك خلال محاولته السريعة الأخيرة.
شارك أو احفظ هذه القصّة
هاميلتون بعد وصافة موناكو: إنه شعور رائع، لكننا ما زلنا بحاجة إلى الكثير للحاق بمرسيدس
لوكلير: ثبات السيارة مضلل للغاية في الوقت الحالي
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
أحدث الأخبار
هاميلتون يكشف تفاصيل نظام "أديو" مع حصول مرسيدس وفيراري على فرص تطوير للمحرّكات
فيراري تشرح قرار استراتيجية لوكلير في جائزة موناكو الكبرى
ألبين تطلب من "فيا" حق المراجعة بشأن العقوبات التي كلفتها منصة تتويج في موناكو
راسل "يتجاوز حدود الإحباط" بعد سباق موناكو الكارثي خالي الوفاض
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات