فاسور يعلّق على انضمام ساينز إلى ويليامز في 2025

يرى فريدريك فاسور مدير فريق فيراري أن سائقه الحالي كارلوس ساينز سيشعر وكأنه في منزله عندما ينتقل للقيادة لصالح فريق ويليامز في الموسم المُقبل.

أثنى فاسور على التاريخ العريق الذي تتمتع به ويليامز، مُبديًا ثقته بأن ساينز سيساهم بشكل كبير في نجاح الفريق.

وكانت التكهنات قد أحاطت بمستقبل ساينز خلال الأشهر الأخيرة، مع حصوله على عروض من فرق مثل آودي، ألبين ومرسيدس، لكنه ذهب في النهاية مع ويليامز التي لطالما صرّحت بأنه هدفها الأول لمجاورة أليكس ألبون في الموسم المُقبل.

وفي بيان وداعي من فاسور لسائقه الحالي، أبدى سعادته بالخطوة التالية لساينز، وأكّد في ذات الوقت أهمية التركيز على ما تبقى من هذا الموسم.

حيث قال: "أنا سعيد بالإعلان أن كارلوس سينضم إلى ويليامز رايسينغ في الموسم المُقبل. إنه فريق ذو تاريخ عريق وإرث كبير، أسسه رجل ذو رؤية، ولهذا أنا واثق بأن كارلوس سيشعر وكأنه في منزله هناك".

وأضاف: "أكنّ احترامًا كبيرًا لجايمس (فاولز، مدير الفريق) وأثق تمامًا بأن كارلوس ستكون له مساهماته القيمة مع الفريق".

وتابع: "الآن، كارلوس ما يزال سائقًا لفيراري، إذ سنحاول على مدار السباقات المتبقية أن نكمل الموسم بالعمل الجاد والتركيز على أهدافنا والمنافسة سويًا على كل نقطة حتى الجولة الأخيرة من البطولة".