فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

فاسور يعلّق على احتكاك هاميلتون ولوكلير: "إنها مسألة احترام"

تناول مدير فريق فيراري الحادثة التي كلّفت الحصان الجامح الفوز في المكسيك.

منشور: 02-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: كلايف ماسون صور جيتي

"عندما تكون في المركزين الأول والثاني عند المنعطف الرابع، لا يخطر ببالك أنك لن تفوز بالسباق".

تعكس هذه العبارة الكثير من خيبة أمل فريد فاسور، مدير فريق فيراري، عقب جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1.

انطلق فريق فيراري من قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى في موسم 2026، بفضل لويس هاميلتون، فيما تأهل شارل لوكلير ثالثًا، إذ لم يشهد الحصان الجامح ترتيب انطلاق أفضل من ذلك منذ عام 2024.

ومع فقدان جورج راسل، المنطلق من الصف الأول، زخمه قبل المنعطف الأول، بادر لوكلير إلى مهاجمة زميله، الذي نجح بصعوبة في الحفاظ على أفضليته. ثم شنّ السائق المونغاسكي هجومًا من الجهة الخارجية للمنعطف الرابع، وكان متقدمًا عند قمّة المنعطف، لكن السيارتين تجاوزتا نقطة الكبح وانتهى بهما الأمر خارج الحلبة.

وكلّفت الحادثة السائقين فرصة المنافسة على الفوز. فقد عاد هاميلتون إلى الحلبة بصعوبة، قبل أن يتجاوزه ماكس فيرستابن، ولم يتمكن البريطاني من استعادة مركزه أمام الفائز بالسباق لاحقًا. أما لوكلير، فتلقى عقوبة زمنية قدرها خمس ثوانٍ بسبب الأفضلية المستدامة الواضحة التي احتفظ بها بعد اختصار المنعطف الخامس، لينهي السباق في المركز الرابع بعد أداء مخيّب للآمال.

وألقى لوكلير جزءًا من مسؤولية الحادثة على تصميم الحلبة، قائلًا: "في نهاية المطاف، نحتاج ببساطة إلى حلبات لا تسمح لنا بالتلاعب بهذه الحدود والمناطق الرمادية". لكن فاسور رفض هذا التبرير.

وقال الفرنسي: "لا. من المؤكد أن تصميم الحلبة لا يساعد، لأننا إذا نظرنا إلى العامين الماضيين، سنجد أننا واجهنا هذا النوع من المشكلات، لكن ذلك لا يمكن أن يكون عذرًا على الإطلاق".

وأضاف: "بصراحة، أشعر ببعض الإحباط لأننا حققنا خطوة حقيقية إلى الأمام على صعيد الأداء خلال الجولتين الأخيرتين. كنا متقدمين بالمركزين الأول والثاني عند المنعطف الرابع. وعندما تكون متقدمًا بالمركزين الأول والثاني عند المنعطف الرابع، لا تتوقع ألا تفوز بالسباق".

وتابع: "أشعر بإحباط كبير، لكنني لست الشخص الأهم في هذه المعادلة؛ فهناك إحباط كبير لدى ألفي شخص يعملون على هذا المشروع. وسأحتاج إلى بعض الوقت لاستيعاب ما حدث".

وليست هذه الحادثة الأولى التي تجمع سيارتي فيراري هذا الموسم، إذ انتهى المطاف بهاميلتون في منطقة الحصى عند انطلاقة جائزة إيطاليا الكبرى، بعدما لم يترك له لوكلير مساحة كافية، رغم أن ذلك كان متوافقًا مع إرشادات القيادة الرسمية.

ومع ذلك، شدّد فاسور على عدم وجود حاجة إلى عقد محادثات مسبقة مع سائقيه قبل السباق، قائلًا: "يمكننا مناقشة هذا الأمر لساعات طويلة، لكنه ليس مسألة ينبغي التطرق إليها مسبقًا، مثل تحديد ما إذا كنت على الجانب الأيمن أو الأيسر. بالنسبة إليّ، المسألة الوحيدة هي الاحترام".

وعندما سُئل عمّا إذا كان بإمكانه مطالبة سائقيه بعدم وضع أهدافهما الشخصية فوق مصلحة الفريق، أوضح فاسور أكثر: "هذا تحديدًا ما يعنيه الاحترام، أي ألا يعمل السائقان من أجل مصلحتهما الشخصية، بل من أجل المجموعة، ومن أجل عدد كبير من الرعاة، ومن أجل ألفي شخص يعملون في الشركة. هؤلاء الأشخاص عملوا ليلًا ونهارًا عندما اضطررنا إلى الدفع قدمًا بالتحديثات، ويجب أن نضع ذلك في الحسبان".

لكن عندما سُئل عمّا إذا كان يرى أن السائقين يتحملان المسؤولية بالتساوي، تهرّب فاسور من الإجابة بشكل واضح، قائلًا: "لم أتحدث معهما بعد. دعوني أتحدث معهما أولًا".

تأخر البث التلفزيوني وراء قرار التعامل مع لوكلير

شرح فاسور أيضًا سبب عدم مطالبة لوكلير بإعادة المركز إلى هاميلتون بعد اختصار المنعطف الخامس، موضحًا أن الأمر لم يقتصر على وجود فيرستابن بينهما، بل إن التأخر في البث التلفزيوني لم يترك للفريق وقتًا كافيًا لاتخاذ القرار.

وقال فاسور: "لم يكن الأمر واضحًا جدًا. أجرينا محادثة مع إدارة السباق، لكن كان يتعين عليكم اتخاذ القرار قبل المنعطف الحادي عشر. هناك تأخير مدته خمس ثوانٍ بين الصورة التلفزيونية والواقع، وهذا يعني أن السيارة تكون قد وصلت بالفعل إلى المنعطف الحادي عشر".

وأضاف: "اللوائح واضحة، إذ تنص على ضرورة إعادة المركز في مثل هذه الحالة قبل المنعطف الحادي عشر. واتفقنا قبل السباق على أن يتولى السائقان القيام بذلك من تلقاء نفسيهما، لأن المخالفة التي تقع عند المنعطف الأول يجب تسويتها قبل الوصول إلى المنعطف الرابع. تكون السيارة عند المنعطف الرابع، لكننا لم نكن قد شاهدنا الحادثة على البث التلفزيوني بعد".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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