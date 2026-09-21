فاسور يعترف: "نخسر النقاط بسبب أخطائنا"
أقرّ فريدريك فاسور مدير فريق فيراري بأن القلعة الحمراء بحاجة إلى تحسين التأدية من أجل تقليص الفارق البالغ 145 نقطة مع مرسيدس التي تتصدر الترتيب العام في بطولة المصنعين.
شارل لوكلير، فيراري وفريدريك فاسور، مدير فريق فيراري
الصورة من قبل: سيمون غالاوي
يحتل فريق فيراري حاليًا المركز الثاني ضمن ترتيب بطولة الصانعين برصيد 358 نقطة بعد 14 سباقًا.
وبينما امتلك شارل لوكلير ولويس هاميلتون في كثير من الأحيان الوتيرة التي تمكنهما من المنافسة في المقدمة على متن السيارة إس إف-26، فإنهما واجها صعوبة في تحويل تلك السرعة إلى النتائج التي يستحقانها.
وحقق الفريق الإيطالي انتصارين هذا الموسم. وحصد كل من لوكلير وهاميلتون المركز الأول على منصة التتويج مرة واحدة، ليهدي كل منهما الفوز إلى فيراري.
لكن الأخطاء المكلفة، وخصوصًا في المجر وهولندا، تسببت في خسارة فيراري نقاطًا حاسمة في لحظات مهمة.
وكعادته، كان فاسور أكثر قسوة في انتقاد فريقه مقارنة بمنافسيه.
حيث قال فاسور: "أنا قاسٍ قليلًا على نفسي عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ".
وأضاف: "خسرنا الكثير من النقاط هذا الموسم بسبب أخطاء في التنفيذ، لكن على الأرجح عددها أقل مما خسره منافسونا".
وشهدت الفورمولا 1 تحولًا كبيرًا هذا الموسم. وأدت اللوائح التقنية الجديدة إلى حالة كبيرة من عدم اليقين لجميع الفرق على شبكة الانطلاق.
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: Rudy Carezzevoli / Getty Images
وأقرّ فاسور بأن إضافة فريق حادي عشر إلى شبكة الانطلاق أسهمت في التحديات التي تواجهها الفرق أثناء تأقلمها مع هذه الحقبة الجديدة.
حيث قال: "إنه موسم جديد وكل شيء جديد: الإطارات جديدة، والأمور أصبحت أكثر صعوبة من الناحية الاستراتيجية، والموثوقية تمثل بالتأكيد مشكلة للجميع".
وتابع: "كما أصبحت التوقفات في منطقة الصيانة أكثر صعوبة قليلًا للجميع في بعض الحالات".
وأردف: "هناك 11 فريقًا على شبكة الانطلاق، وأصبحت أماكن المعدات في منطقة الصيانة أصغر قليلًا. ويجب أخذ ذلك في الاعتبار أيضًا".
لكن فاسور شدد على أن أولوية فيراري يجب أن تكون تحسين التأدية، وليس التركيز على منافسيها.
حيث اختتم: "وظيفتي هي التركيز على نفسي، وليس على الآخرين. أدفع فريقي إلى تقديم عمل أفضل. نحن نخسر النقاط بسبب أخطائنا نحن".
شارك أو احفظ هذه القصّة
لوكلير بصدد التعرّض لعقوبة تراجع على شبكة الانطلاق في جائزة أذربيجان الكبرى
فيراري تنفي مزاعم تقسيم استراتيجية الفريق في جائزة إسبانيا لفصل هاميلتون ولوكلير
كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته
زافناور يكشف كيف يستخدم هاميلتون الألعاب الذهنية ببراعة مع زملائه في الفورمولا 1
فيراري وريسينغ بولز تجريان اختبارات إطارات بيريللي في إيمولا
تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟
أحدث الأخبار
فاسور يعترف: "نخسر النقاط بسبب أخطائنا"
لماذا سيقام سباق جائزة أذربيجان الكبرى 2026 يوم السبت؟
أنتونيللي: "لا أعتقد أنني السائق الأول في الفريق"
"وجوده في الصدارة ليس مجرد حظ".. فيرستابن ونوريس عن أنتونيللي
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه
ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟
الفورمولا 1 لا تحتاج إلى تغيير قوانين سيارة الأمان الافتراضية رغم خسارة نوريس في إسبانيا
رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات