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فاسور يعترف: "نخسر النقاط بسبب أخطائنا"

أقرّ فريدريك فاسور مدير فريق فيراري بأن القلعة الحمراء بحاجة إلى تحسين التأدية من أجل تقليص الفارق البالغ 145 نقطة مع مرسيدس التي تتصدر الترتيب العام في بطولة المصنعين.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
شارل لوكلير، فيراري وفريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

شارل لوكلير، فيراري وفريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

يحتل فريق فيراري حاليًا المركز الثاني ضمن ترتيب بطولة الصانعين برصيد 358 نقطة بعد 14 سباقًا. 

وبينما امتلك شارل لوكلير ولويس هاميلتون في كثير من الأحيان الوتيرة التي تمكنهما من المنافسة في المقدمة على متن السيارة إس إف-26، فإنهما واجها صعوبة في تحويل تلك السرعة إلى النتائج التي يستحقانها.

وحقق الفريق الإيطالي انتصارين هذا الموسم. وحصد كل من لوكلير وهاميلتون المركز الأول على منصة التتويج مرة واحدة، ليهدي كل منهما الفوز إلى فيراري.

لكن الأخطاء المكلفة، وخصوصًا في المجر وهولندا، تسببت في خسارة فيراري نقاطًا حاسمة في لحظات مهمة.

وكعادته، كان فاسور أكثر قسوة في انتقاد فريقه مقارنة بمنافسيه.

حيث قال فاسور: "أنا قاسٍ قليلًا على نفسي عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ".

وأضاف: "خسرنا الكثير من النقاط هذا الموسم بسبب أخطاء في التنفيذ، لكن على الأرجح عددها أقل مما خسره منافسونا".

وشهدت الفورمولا 1 تحولًا كبيرًا هذا الموسم. وأدت اللوائح التقنية الجديدة إلى حالة كبيرة من عدم اليقين لجميع الفرق على شبكة الانطلاق.

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: Rudy Carezzevoli / Getty Images

وأقرّ فاسور بأن إضافة فريق حادي عشر إلى شبكة الانطلاق أسهمت في التحديات التي تواجهها الفرق أثناء تأقلمها مع هذه الحقبة الجديدة.

حيث قال: "إنه موسم جديد وكل شيء جديد: الإطارات جديدة، والأمور أصبحت أكثر صعوبة من الناحية الاستراتيجية، والموثوقية تمثل بالتأكيد مشكلة للجميع".

وتابع: "كما أصبحت التوقفات في منطقة الصيانة أكثر صعوبة قليلًا للجميع في بعض الحالات".

وأردف: "هناك 11 فريقًا على شبكة الانطلاق، وأصبحت أماكن المعدات في منطقة الصيانة أصغر قليلًا. ويجب أخذ ذلك في الاعتبار أيضًا".

لكن فاسور شدد على أن أولوية فيراري يجب أن تكون تحسين التأدية، وليس التركيز على منافسيها.

حيث اختتم: "وظيفتي هي التركيز على نفسي، وليس على الآخرين. أدفع فريقي إلى تقديم عمل أفضل. نحن نخسر النقاط بسبب أخطائنا نحن".

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