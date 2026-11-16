فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

فاسور يعترف: "كنا نعلم منذ البداية أن المنافسة على اللقب ستكون صعبة"

أوضح مدير فريق فيراري فريد فاسور أنهم كانوا يدركون صعوبة المنافسة على البطولة بسبب العجز في أداء وحدة الطاقة.

أحمد مجدي

منشور: 16-11-2026

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فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: مايكل بوتس

حسمت مرسيدس لقب بطولة الصانعين لموسم 2026 في جائزة البرازيل الكبرى، بعدما حسم كيمي أنتونيللي لقب السائقين في الجائزة السابقة في المكسيك.

ومع تبقي 3 سباقات على نهاية الموسم، تتقدم فيراري بفارق 95 نقطة على ريد بُل، وتبدو قريبة للغاية من إنهاء الموسم في المركز الثاني.

وأكدت الفرق المنافسة مرارًا أن سيارة فيراري "إس إف-26" أسرع من أية سيارة أخرى في المنعطفات. لكن أفضلية الفريق في المنعطفات كانت تتلاشى في كثير من الأحيان على المقاطع المستقيمة. ورغم إدخال تحديثين على المحرك، استمرت هذه المشكلة في ملاحقة الفريق.

وأقر فريد فاسور بأنهم كانوا يعلمون منذ البداية أن المنافسة على اللقب ستكون صعبة، بسبب هذا العجز الكبير في أداء وحدة الطاقة.

وقال فاسور: "يرغب الجميع على شبكة الانطلاق في الفوز والمنافسة. نحن جميعًا نمتلك الروح التنافسية ونريد تحقيق الانتصارات. فهذا هو هدفك عندما تبدأ البطولة".

وأضاف: "لكننا كنا نعلم منذ البداية أن الأمر سيكون صعبًا بالنسبة إلينا، وقد أدركنا ذلك عند أول مقطع مستقيم. أعتقد أن الفريق قام بعمل جيد لمحاولة إحراز تقدم مستمر. نحن تنافسيون للغاية على صعيد الهيكل".

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وبعد انطلاقة قوية للموسم، شهد أداء فيراري تراجعًا طفيفًا في منتصف العام، مع تقديم منافسيها تحديثاتهم. وأنهى لويس هاميلتون سلسلة غياب فيراري عن منصات التتويج، والتي امتدت إلى 5 سباقات متتالية، بعدما احتل المركز الثالث في ماليزيا.

كما عزز شارل لوكلير هذه النتيجة، بعدما أنهى جائزة سنغافورة الكبرى في المركز الثاني. وتمكنت فيراري لاحقًا من تحسين تنافسية سيارة "إس إف-26" بفضل التحديثات الجديدة التي قدمتها في جائزة أوستن.

وأشار فاسور أيضًا إلى أنه قدّر أن الفريق كان متأخرًا بنحو 0.6 إلى 0.7 ثانية عن مرسيدس في بداية الموسم، قائلًا: "يمكننا القول إننا أصبحنا أكثر تنافسية بكثير منذ ماليزيا. كانت هناك بعض الفرص التي أهدرناها، لكن من ناحية الأداء المطلق، نحن الآن في المكان الذي نريد أن نكون فيه".

وتابع: "واجهنا بعض الصعوبات مقارنة بمرسيدس خلال السباقات الستة الأولى من الموسم. كانت أسرع منا بنحو 0.6 إلى 0.7 ثانية. لكننا نجحنا بعد ذلك في تقليص الفارق على مدار الموسم".

واختتم قائلًا: "لقد جمعنا الآن نقاطًا أكثر من أي فريق آخر منذ مدريد. لا أعرف ما إذا كان ذلك لا يزال صحيحًا حتى اليوم، فلم أقم بحساب ذلك. لكن من الجيد أن تسود هذه الأجواء الإيجابية داخل الفريق ونحن نتجه إلى العطلة الشتوية".

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