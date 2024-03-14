فاسور يصف قوة أداء بيرمان في السعودية "بغير المنطقي"

تم استدعاء بيرمان قبل بضع ساعات فقط من حصة التجارب الحرة الثالثة يوم الجمعة بعد تأكد إصابة كارلوس ساينز بالتهاب الزائدة الدودية.

وبعد أن تأهل في المركز الحادي عشر، أكمل الشاب البريطاني انطلاقته وتوقفه الأول في السباق دون مواجهة مشاكل، ولم يخطئ على الرغم من تهديدات لاندو نوريس ولويس هاميلتون المتلاحقة على متن الإطارات اللينة خلال اللفات الأخيرة، لينهي السباق في المركز السابع، مباشرة خلف جورج راسل.

حيث صرح فاسور قائلاً: "أعتقد في هذه الحالة أن تقديم مثل هذه الوتيرة السريعة، ليست مهمة سهلة، ولكنها أمر ممكن التحقيق (من قبل سائقين ناشئين). لكن حقيقة أنه أكمل عطلة نهاية أسبوع قصيرة دون التجارب الحرة الثانية الثالثة وبعيداً عن أي خطأ، بالنسبة لي هذا أمر غير منطقي".

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول مستوى بيرمان بشكل عام، أثنى فاسور على "نهاية أسبوع رائعة" للناشئ.

فقال: "تعرفون القصة، نحن استدعيناه تقريباً الساعة 2 مساءً يوم الجمعة، للقفز إلى السيارة خلال التجارب الحرة الثالثة. ولكن هذه ليست برشلونة، نحن في جدة، التحدي كان ضخماً".

وأضاف فاسور: "لقد قدم حصة تجارب حرة ثالثة جيدة جداً. في التصفيات، فوّت القسم الثالث بزمن طفيف جداً، وفي السباق كنت قلقاً بعض الشيء قبل السباق، لأن هناك الكثير من الأمور لإدارتها في الفورمولا واحد مع إجراءات الانطلاقة، التوقف في منطقة الصيانة، عجلة القيادة. لم تكن مهمة سهلة".

وأشاد فاسور بصمود بيرمان تحت الضغط في اللفات الأخيرة، معترفاً أنه أمر مشجع، ما يعد علامة على الثقة التي يضعها في الشاب.

حيث قال ختم: "في النهاية، أدار الأمر جيداً جداً. إذا نظرتم، كان قادراً على الضغط في اللفة الأخيرة للحفاظ على لاندو ولويس خلفه".

واختتم: "حتى أنني فوجئت بنفسي عندما طلبت منه أن يضغط قليلاً أكثر وألا يعتمد مقاربة محافظة، لأنه لم يكن يرتكب أي خطأ في هذه المرحلة".