فاسور يُشيد ببينوتو لمساعدته في عمليّة تسليم قيادة فريق الفورمولا واحد

تعاقدت فيراري مع فاسور على خلفيّة استقالة بينوتو العام الماضي، وذلك بعد أن شعر بأنّه لا يحظى بالدعم الضروري من جون إلكان رئيس فيراري وبينيديتو فينيا رئيسها التنفيذي.

وفي حين أنّ بينوتو عبّر عن "حسرته" حينها حول مغادرته فريقًا شعر بأنّه في منحى تصاعدي، فيبدو أنّه حاول التأكّد من عدم ترك خلفه فاسور في موقعٍ سيّئ.

وبحديثه إلى وسائل الإعلام هذا الأسبوع حول استلام قيادة الفريق من بينوتو، أوضح فاسور أنّ العمليّة الانتقاليّة سارت على نحوٍ سلسٍ وأنّه حظي بالكثير من الدعم من سلفه.

وقال فاسور: "كانت العمليّة واضحة للغاية. حتّى مع وجود بعض الشائعات في وسائل الإعلام في جولة أبوظبي الختاميّة، فإنّنا لم نتحدّث قبل ذلك. أجرينا المحادثة الأولى في الأسبوع الذي تلى جولة أبوظبي وكانت عمليّة سريعة للغاية".

وأردف: "أجريت مكالمة مع ماتيا بعد ذلك، والتقيت به أثناء عمليّة ا لتسليم. وأجرينا محادثة مباشرة بيننا".

وأكمل: "أشكر ماتيا على ذلك، لأنّني أقدّر ما قام به للبقاء وانتظاري والحديث معًا".

وإلى جانب الحصول على بعض المعارف والمعلومات من بينوتو حول التحديات التي يفرضها موقع مدير فريق فيراري، كشف فاسور عن أنّه يُخطّط للحصول على بعض النصائح من جان تود قريبًا من خلال لقاء بينهما.

وكان تود قد سبق له قيادة فيراري نحو المجد رفقة مايكل شوماخر مطلع الألفيّة قبل أن يُصبح رئيسًا لـ "فيا" لاحقًا.

وقال فاسور: "أجريت بعض المحادثات مع جان بالتأكيد، لأنّه بقي قريبًا من عالم الفورمولا واحد".

وأضاف: "تبادلنا بعض الرسائل قبل بضعة أسابيع، وسألتقي به قريبًا. أرحبّ بكلّ النصائح بالتأكيد، لكنّني أعتقد بأنّه من الصعب مقارنة الوضع مع التسعينات أو بداية الألفيّة".

وكانت مغادرة تود لدوره في "فيا" العام الماضي قد دفعت البعض للإشارة إلى إمكانيّة عودته إلى فيراري ضمن دورٍ استشاري.

لكن بالرغم من روابطه العاطفيّة بالفريق، قال فاسور أنّه لم يُفكّر في هكذا خطّة، وأنّ أيّة محادثات بينه وبين ستكون على مستوى شخصيٍ تام.