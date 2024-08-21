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فاسور يستوحي من ريد بُل في محاولته لتحسين أداء فيراري

تكلم فريدريك فاسور مدير فريق فيراري حول المقاربة التي يود أن يستوحيها من ريد بُل، بهدف التغلب على الصعوبات والعودة بقوة في النصف الثاني للموسم.

خلدون يونس
خلدون يونس
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

كانت فيراري أقرب منافسي ريد بُل في بداية موسم 2024 الجاري للفورمولا واحد.

لكن تحديثات إسبانيا لم تعمل كما كان الفريق يأمل وبشكل خاص مع عودة الارتدادات للسيارة، بينما قدمت تحديثات مكلارين ومرسيدس قفزات كبيرة في الأداء للفريقين.

وبهذا خسرت فيراري موقعها لصالح مرسيدس ومكلارين بشكل خاص التي برزت كأسرع السيارات قبل العطلة الصيفية.

ويرى فاسور أن فيراري يجب أن تنظر لهذه الفترة كفرصة، حيث قال في تصريح لموقع الفورمولا واحد الإلكتروني الرسمي: "حين تسوء الأمور، عليك الاستفادة من كل تلك الإحباطات لأنها تمثل الدافع الأفضل للعودة بقوة".

وأكمل: "خضنا جولات صعبة، ومعنويات الفريق لم تكن جيدة، إذ لم نتوقع ذلك".

وتابع: "لكن مقاربتنا إيجابية في محاولة فهم الأسباب وحلّ المشاكل. ذلك موقف إيجابي".

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بالمقابل، شدّد فاسور على رغبته بكسر التوتر الذي كان يحيط سابقاً بالمهندسين وذلك بهدف تحفزيهم نحو مزيد من المخاطرة بهدف رفع الأداء.

حيث أكد أنه يتوجب على فيراري اتباع مقاربة المجازفة، بشكل مماثل لما تقوم به ريد بُل.

فقال: "إن كان هناك أمر واحد فخور به، هو أن الجميع الآن باتوا راغبين بمزيد من المخاطرة وباتوا أقل خوفاً من ذلك".

وأكمل: "هذه هي الذهنية التنافسية التي تمثل جوهر ريد بُل. وهذا ما يجب أن نسير نحوه".

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