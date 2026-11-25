فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

فاسور يرفض الدفاع عن لوكلير بعد اصطدامه بهاميلتون: "قرار الاتحاد الدولي كان واضحًا للغاية"

أيد فريدريك فاسور قرار الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، "الواضح للغاية" بمعاقبة شارل لوكلير وتحميله مسؤولية دوران سيارة لويس هاميلتون حول نفسها في لاس فيغاس.

راهان ماجومدار

منشور: 25-11-2026

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فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: سام باجنال

موتورسبورت ريد زُون



لمشجّعي فيراري. آخر أخبار فيراري في الفورمولا 1، وتحديثات السائقين، والتحليلات التقنيّة وردود الفعل على السباقات من مارانيللو والمزيد.

عادةً ما يسارع مديرو فرق الفورمولا 1 إلى تخفيف وطأة الموقف عندما يفرض المراقبون عقوبة على أحد سائقيهم.

لكن بعدما تسبب احتكاك شارل لوكلير بلويس هاميلتون في دوران سيارة الأخير حول نفسها عند المنعطف السابع خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى لعام 2026، اتخذ مدير فريق فيراري فريد فاسور نهجًا معاكسًا، إذ أيد علنًا قرار الاتحاد الدولي للسيارات، ولم يترك مجالًا للشك بشأن الطرف الذي يتحمل المسؤولية.

وضمن حديثه إلى القناة الرسمية للفورمولا 1 مباشرة عقب أمسية قاسية في نيفادا، سُئل فاسور بشكل مباشر عما إذا كان لوكلير وحده قد خالف تعليمات الفريق، أم أن السائقين يتقاسمان المسؤولية خلال معركتهما المحتدمة على المركز السادس. وجاء رده مقتضبًا وصريحًا.

وأجاب فاسور: "كلا، أعتقد... أن قرار الاتحاد الدولي للسيارات كان واضحًا للغاية".

لويس هاميلتون وشارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

ولم يترك القرار الرسمي للمراقبين بدوره مجالًا كبيرًا للتأويل. فبعد مراجعة تسجيلات الفيديو واللقطات المصورة من على متن السيارات، استنادًا إلى الملحق "إل"، الفصل الرابع، المادة الثانية، الفقرة "د" من القانون الرياضي الدولي، أشارت الوثيقة رقم 60 إلى أن السيارة رقم 16 اندفعت نحو المسار الداخلي عند المنعطف السابع من مسافة بعيدة نسبيًا خلف السيارة رقم 44.

وبتطبيق الإرشادات الخاصة بمعايير القيادة الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات، خلص المراقبون إلى أن المحور الأمامي لسيارة لوكلير لم يكن بمحاذاة مرآة سيارة هاميلتون على الأقل عند نقطة قمة المنعطف، واستنتجوا أن لوكلير "لم يكتسب الحق في المسار عند المنعطف السابع، وكان يتحمل المسؤولية الكاملة عن الاصطدام الناجم عن ذلك".

وأدت العقوبة الزمنية البالغة عشر ثوانٍ إلى تراجع لوكلير إلى المركز العاشر عند نهاية السباق، بينما تمكن هاميلتون من التعافي وإنهاء السباق في المركز السابع، لتكتفي فيراري بحصيلة هزيلة من النقاط في سباق نجحت خلاله سيارتا الفريق في الالتحاق بمجموعة الصدارة انطلاقًا من المركزين العاشر والحادي عشر على شبكة الانطلاق.

فاسور: "دمرنا سباقنا مرة أخرى"

لم يكن أكثر ما أثار غضب فاسور خسارة النقاط فحسب، بل توقيت الحادثة أيضًا. فبعد ثلاثة أسابيع فقط من المحادثات الحازمة لتصفية الأجواء عقب احتكاك السائقين في اللفة الأولى في مكسيكو سيتي، وبعد لحظات من توجيه طاقم فيراري تحذيرًا إلى لوكلير عبر اللاسلكي قبل خمسة منعطفات، تكرر الإخفاق ذاته.

وقال فاسور: "أعلم أنه اعتذر، وأعلم أنه كان آسفًا، لكننا دمرنا سباقنا اليوم مرة أخرى، وكان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل بكثير".

وأكمل: "لا أعلم ما كانت لتؤول إليه نتيجة السباق لأنه كان فوضويًا للغاية، لكن لا يمكننا خسارة النقاط بهذه الطريقة".

وأردف: "الأمر يتجاوز النقاط، إذ يتعلق بحافز الجميع، وبمكافأة العمل المنجز، وبمكافأة الجهود المبذولة، وهذا يشكل مصدر إحباط هائل بالنسبة إليّ".

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

ولم يهدر فاسور أي وقت في التعبير عن غضبه، إذ تدخل عبر اللاسلكي خلال لفة التهدئة لاستدعاء لوكلير "قبل أي شيء آخر".

وفي حديثه إلى القناة الرسمية للفورمولا 1 بعد ذلك، أكد أن الاجتماع الأول قد عُقد بالفعل، ملمحًا إلى إجراء المزيد من المحادثات بعدما تهدأ الانفعالات.

وأضاف: "لقد أجريت النقاش مع شارل بالفعل هذا المساء، لكن من الأفضل لي الآن أن أستوعب إحباطي".

وضمن حديثه لاحقًا إلى وسائل الإعلام المكتوبة في لاس فيغاس، أوضح فاسور مدى صراحته خلال ذلك اللقاء الأول، حيث قال: "لم يكن ذلك نقاشًا. أنا من تحدثت".

ورفض الدعوات إلى فرض أوامر صارمة على السائقين في سباق يعتمد بصورة كبيرة على الاستفادة من السحب الهوائي، معتبرًا أن المسألة تتعلق بأبسط مبادئ الاحترافية.

حيث قال: "إنها ليست مسألة قواعد. ما الذي يمكنك فعله بصورة مختلفة، باستثناء أنه يتعين عليك احترام زملائك في الفريق؟".

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