فاسور يرغب بتحرّكات أسرع وأكثر صرامة حيال خروقات سقف النفقات
يعتقد فريدريك فاسور مدير فريق فيراري الجديد في الفورمولا واحد بأنّ هناك حاجة لتحرّكات أسرع وأكثر صرامة في حال حدوث خروقات لسقف النفقات في المستقبل، وذلك على إثر الجدل الذي أحاط بريد بُل في 2022.
على إثر التدقيق إثر العام الأوّل للقوانين الماليّة للفورمولا واحد في 2021، اتّضح أنّ ريد بُل تجاوزت سقف الـ 145 مليون دولار بنسبة 1.6 بالمئة، وهو ما تسبّب في توجيه غرامة ماليّة بقيمة 7 ملايين دولار وخفضٍ بنسبة 10 بالمئة في الاختبارات الانسيابيّة خلال الأشهر الـ 12 التالية.
ولوقيت العقوبة بردود فعل مختلطة في البادوك. ففي حين وصفت ريد بُل العقوبة بـ "البالغة القسوة"، قال لورون ميكيز المدير الرياضي لفيراري أنّ العقوبة لم تكن كافية كون بوسع ريد بُل إنفاق الأموال المتبقية من الاختبارات الانسيابيّة على جوانب أخرى.
وبالرغم من أنّ ريد بُل رفضت قبول فكرة أنّ إفراطها في الإنفاق له تأثيرٌ على أداء السيارة، حيث أشارت إلى جوانب أخرى عوضًا عن ذلك مثل الطعام والرواتب معتبرة انّها ما تسبّبت في الخرق، أبدى منافسوها مخاوفهم من أنّ أيّ إفراطٍ في الإنفاق ولو ضئيل يُمكن أن تكون له تأثيرات كبيرة على الحلبة.
وضمن حوارٍ أجراه قبل أنباء انتقاله إلى فيراري، قال فاسور الذي كان مديرًا لفريق ألفا روميو حينها أنّ سقف النفقات "يُعدّ أفضل قانونٍ تمّ اعتماده في الفورمولا واحد".
لكنّه شعر بأنّه كان من المهمّ تسريع العمليّة، وذلك بعد الانتظار لعشرة أشهر منذ نهاية 2021 للحصول على توضيحٍ وأجوبة حيال امتثال الفرق لسقف النفقات، إلى جانب الحاجة لتحرّكات أكثر صرامة حتّى تجاه الخروقات الطفيفة.
وقال الفرنسي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّ علينا العمل أوّلًا الآن على طول العمليّة".
وأضاف: "نحتاج لإيجاد طريقة للحصول على ضوء أحمر قبل ذلك، أو أن نكون على اتّخاذ التدابير في مرحلة أبكر بكثير".
وأكمل: "علينا ربّما أن نكون أكثر صرامة على صعيد القرار كذلك. حسنًا، ربّما كانت هذه المرّة الأولى، لكن علينا الآن أن ننسى مسألة خروقات طفيفة أو كبيرة. ذلك لأنّني أعتبر أنّ خرقًا بمليونين أو ثلاثة ليس خرقًا طفيفًا، بل مبلغ ضخمٌ بالنسبة للتطوير".
وأردف: "أعتقد بأنّ علينا أن نكون أكثر صرامة وأكثر سرعة على صعيد تحرّكاتنا".
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وجورج راسل، مرسيدس ولاندو نوريس، مكلارين ولانس سترول، أستون مارتن
تصوير: صور موتورسبورت
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فاسور يرغب بتحرّكات أسرع وأكثر صرامة حيال خروقات سقف النفقات
يعتقد فريدريك فاسور مدير فريق فيراري الجديد في الفورمولا واحد بأنّ هناك حاجة لتحرّكات أسرع وأكثر صرامة في حال حدوث خروقات لسقف النفقات في المستقبل، وذلك على إثر الجدل الذي أحاط بريد بُل في 2022.
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