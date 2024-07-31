فاسور يرد على وصف راسل بأنه أسرع من هاميلتون

أثنى فريدريك فاسور مدير فريق فيراري على لويس هاميلتون بعد جائزة بلجيكا الكبرى، وتأثير تأديات بطل العالم السباعي الأخيرة على فريقه مرسيدس.

عبر لويس هاميلتون خط النهاية ثانيًا في سباق جائزة بلجيكا الكبرى خلف زميله جورج راسل، رغم سيطرته على السباق في الصدارة ضمن مراحله الأولى.

لكن شطب نتيجة راسل على إثر اكتشاف أن سيارته كانت تحت الوزن الأدنى المسموح، أهدى لهاميلتون الفوز رقم 105 في مسيرته.

وذلك هو الفوز الثاني لهاميلتون هذا الموسم بعد الانتصار الذي حققه على أرضه وأمام جماهيره في سيلفرستون، وذلك ضمن سلسلة من التأديات القوية لسائق فيراري في 2025 والتي أثارت إعجاب مديره المقبل فريدريك فاسور.

حيث قال: "ندرك بالتأكيد الجوانب الإيجابية لوصول هاميلتون إلى فيراري في 2025. مثل خبرته الشاسعة في الفورمولا 1".

وأضاف: "كما أنه ومنذ بداية الموسم كان الجميع يقولون بأن راسل أسرع من هاميلتون، لكن هاميلتون في الوقت الحالي هو الذي يسجل نقاطًا أكثر لمرسيدس".

وتابع: "لذلك أعتقد بأنه يمثّل نقطة مرجعية جيدة من حيث الأداء والكفاءة".