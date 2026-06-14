تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

بياستري في حيرة بعد سباق برشلونة: لم أفهم ما حدث لسيارتي.. وتحديثات فيراري صنعت الفارق

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
بياستري في حيرة بعد سباق برشلونة: لم أفهم ما حدث لسيارتي.. وتحديثات فيراري صنعت الفارق

فاسور: هاميلتون كان سيفوز في برشلونة حتى دون سيارة الأمان الافتراضية

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
فاسور: هاميلتون كان سيفوز في برشلونة حتى دون سيارة الأمان الافتراضية

فاسور يدافع عن هاميلتون بعد الفوز التاريخي: لويس أسكت منتقديه بأفضل طريقة ممكنة

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
فاسور يدافع عن هاميلتون بعد الفوز التاريخي: لويس أسكت منتقديه بأفضل طريقة ممكنة

انسحاب أنتونيللي في برشلونة يثير مخاوف الاعتمادية لدى مرسيدس

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
انسحاب أنتونيللي في برشلونة يثير مخاوف الاعتمادية لدى مرسيدس

فيرستابن يعترف بواقع ريد بُل الصعب: لسنا ضمن الثلاثة الكبار حاليًا.. وفيراري تتفوق علينا بوضوح

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
فيرستابن يعترف بواقع ريد بُل الصعب: لسنا ضمن الثلاثة الكبار حاليًا.. وفيراري تتفوق علينا بوضوح

خمس خلاصات سريعة من جائزة برشلونة الكبرى: انتصار تاريخي لهاميلتون وضربة حظ عكسية لأنتونيللي

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
خمس خلاصات سريعة من جائزة برشلونة الكبرى: انتصار تاريخي لهاميلتون وضربة حظ عكسية لأنتونيللي

وولف: لست سعيدًا بأي شيء حدث اليوم

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
وولف: لست سعيدًا بأي شيء حدث اليوم

لوكلير يعترف بكابوس برشلونة بعد انسحابه: "فيراري انتصرت.. لكنني أعود إلى المنزل بخيبة أمل كبيرة"

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
لوكلير يعترف بكابوس برشلونة بعد انسحابه: "فيراري انتصرت.. لكنني أعود إلى المنزل بخيبة أمل كبيرة"
فورمولا 1 جائزة برشلونة الكبرى

فاسور يدافع عن هاميلتون بعد الفوز التاريخي: لويس أسكت منتقديه بأفضل طريقة ممكنة

أكد فريد فاسور أن لويس هاميلتون قدم أفضل رد ممكن على الانتقادات التي تعرض لها، وذلك بعد تحقيقه أول انتصار له مع فيراري، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يفضل التعامل بهدوء مع ردود الفعل المتحمسة.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
فريدريك فاسور ولويس هاميلتون، فيراري

فريدريك فاسور ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: أندي هون

أشاد فريد فاسور مدير فريق فيراري بالأداء الذي قدمه لويس هاميلتون خلال جائزة إسبانيا الكبرى، مؤكدًا أن السائق البريطاني وجه رسالة قوية إلى منتقديه من خلال أدائه على الحلبة.

وأوضح فاسور، الذي قال إنه يحاول دائمًا تهدئة ردود الفعل المبالغ فيها سواء كانت سلبية أو إيجابية، أن هذا الانتصار يمثل دفعة معنوية هائلة لكل من الفريق وهاميلتون.

حيث قال: "العودة بهذه الطريقة بعد فترات صعبة تمنحنا شعورًا قويًا ورائعًا للغاية، سواء للفريق أو للويس".

وأضاف: "كانت وتيرتنا قوية منذ بداية عطلة نهاية الأسبوع. وكان لويس يدرك تمامًا الوضع، وكلما طلبنا منه رفع الوتيرة قدم أداءً استثنائيًا بكل معنى الكلمة".

اقرأ أيضاً:

وتابع: "بصراحة، أحاول دائمًا تهدئة الأمور، سواء فيما يتعلق بالتعليقات السلبية أو الحماس المفرط. لم نكن قد انتهينا قبل أسبوعين، كما أننا لسنا أبطال العالم اليوم".

وأردف: "لويس والفريق يعيشان بعض المشاعر القوية حاليًا، ومهمتي هي الحفاظ على هدوء الجميع سواء في الفوز أو الخسارة. لكن من المؤكد أن عطلة نهاية الأسبوع هذه ستمنحه دفعة كبيرة من الثقة، وستشكل نقطة انطلاق جديدة بالنسبة له. هذا الانتصار يمثل ارتياحًا هائلًا، لأن الأمور كانت صعبة بعض الشيء بالنسبة إلى لويس خلال العام والنصف الماضيين، كما أنه اضطر إلى مواجهة الكثير من الانتقادات السلبية غير المستحقة. وأعتقد أنه رد على تلك الانتقادات فوق الحلبة بهذه النتيجة".

واختتم: "أنا سعيد للغاية من أجله ومن أجل موظفينا في المصنع لما قدموه من مساهمات للفريق. من الصعب جدًا مواصلة دفع الحدود إلى الأمام عندما لا تأتي الانتصارات، لكنهم لم يستسلموا، وتمكنوا من إيصال حزمة التحديثات هذه إلى برشلونة".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق انسحاب أنتونيللي في برشلونة يثير مخاوف الاعتمادية لدى مرسيدس

أبرز التعليقات
المزيد من
أحمد مجدي

بياستري في حيرة بعد سباق برشلونة: لم أفهم ما حدث لسيارتي.. وتحديثات فيراري صنعت الفارق

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
بياستري في حيرة بعد سباق برشلونة: لم أفهم ما حدث لسيارتي.. وتحديثات فيراري صنعت الفارق

فيرستابن يعترف بواقع ريد بُل الصعب: لسنا ضمن الثلاثة الكبار حاليًا.. وفيراري تتفوق علينا بوضوح

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
فيرستابن يعترف بواقع ريد بُل الصعب: لسنا ضمن الثلاثة الكبار حاليًا.. وفيراري تتفوق علينا بوضوح

وولف: لست سعيدًا بأي شيء حدث اليوم

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
وولف: لست سعيدًا بأي شيء حدث اليوم
المزيد من
لويس هاميلتون

لوكلير يعترف بكابوس برشلونة بعد انسحابه: "فيراري انتصرت.. لكنني أعود إلى المنزل بخيبة أمل كبيرة"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
لوكلير يعترف بكابوس برشلونة بعد انسحابه: "فيراري انتصرت.. لكنني أعود إلى المنزل بخيبة أمل كبيرة"

راسل: وتيرة هاميلتون نحو الفوز في السباق كانت جنونية

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
راسل: وتيرة هاميلتون نحو الفوز في السباق كانت جنونية

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
المزيد من
فيراري

هاميلتون يحرز فوزاً تاريخياً مع فيراري في برشلونة وسط تهشّم سيطرة مرسيدس

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
هاميلتون يحرز فوزاً تاريخياً مع فيراري في برشلونة وسط تهشّم سيطرة مرسيدس

مواعيد جائزة برشلونة الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
مواعيد جائزة برشلونة الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

أحدث الأخبار

بياستري في حيرة بعد سباق برشلونة: لم أفهم ما حدث لسيارتي.. وتحديثات فيراري صنعت الفارق

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
بياستري في حيرة بعد سباق برشلونة: لم أفهم ما حدث لسيارتي.. وتحديثات فيراري صنعت الفارق

فاسور: هاميلتون كان سيفوز في برشلونة حتى دون سيارة الأمان الافتراضية

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
فاسور: هاميلتون كان سيفوز في برشلونة حتى دون سيارة الأمان الافتراضية

فاسور يدافع عن هاميلتون بعد الفوز التاريخي: لويس أسكت منتقديه بأفضل طريقة ممكنة

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
فاسور يدافع عن هاميلتون بعد الفوز التاريخي: لويس أسكت منتقديه بأفضل طريقة ممكنة

انسحاب أنتونيللي في برشلونة يثير مخاوف الاعتمادية لدى مرسيدس

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
انسحاب أنتونيللي في برشلونة يثير مخاوف الاعتمادية لدى مرسيدس

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام
شاهد المزيد