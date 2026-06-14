فاسور يدافع عن هاميلتون بعد الفوز التاريخي: لويس أسكت منتقديه بأفضل طريقة ممكنة

أشاد فريد فاسور مدير فريق فيراري بالأداء الذي قدمه لويس هاميلتون خلال جائزة إسبانيا الكبرى، مؤكدًا أن السائق البريطاني وجه رسالة قوية إلى منتقديه من خلال أدائه على الحلبة.

وأوضح فاسور، الذي قال إنه يحاول دائمًا تهدئة ردود الفعل المبالغ فيها سواء كانت سلبية أو إيجابية، أن هذا الانتصار يمثل دفعة معنوية هائلة لكل من الفريق وهاميلتون.

حيث قال: "العودة بهذه الطريقة بعد فترات صعبة تمنحنا شعورًا قويًا ورائعًا للغاية، سواء للفريق أو للويس".

وأضاف: "كانت وتيرتنا قوية منذ بداية عطلة نهاية الأسبوع. وكان لويس يدرك تمامًا الوضع، وكلما طلبنا منه رفع الوتيرة قدم أداءً استثنائيًا بكل معنى الكلمة".

وتابع: "بصراحة، أحاول دائمًا تهدئة الأمور، سواء فيما يتعلق بالتعليقات السلبية أو الحماس المفرط. لم نكن قد انتهينا قبل أسبوعين، كما أننا لسنا أبطال العالم اليوم".

وأردف: "لويس والفريق يعيشان بعض المشاعر القوية حاليًا، ومهمتي هي الحفاظ على هدوء الجميع سواء في الفوز أو الخسارة. لكن من المؤكد أن عطلة نهاية الأسبوع هذه ستمنحه دفعة كبيرة من الثقة، وستشكل نقطة انطلاق جديدة بالنسبة له. هذا الانتصار يمثل ارتياحًا هائلًا، لأن الأمور كانت صعبة بعض الشيء بالنسبة إلى لويس خلال العام والنصف الماضيين، كما أنه اضطر إلى مواجهة الكثير من الانتقادات السلبية غير المستحقة. وأعتقد أنه رد على تلك الانتقادات فوق الحلبة بهذه النتيجة".

واختتم: "أنا سعيد للغاية من أجله ومن أجل موظفينا في المصنع لما قدموه من مساهمات للفريق. من الصعب جدًا مواصلة دفع الحدود إلى الأمام عندما لا تأتي الانتصارات، لكنهم لم يستسلموا، وتمكنوا من إيصال حزمة التحديثات هذه إلى برشلونة".