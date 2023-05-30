فاسور يدافع عن استراتيجية فيراري في موناكو وسط إحباط ساينز

عبّر ساينز عن إحباطه من قرار إدخاله منصة الصيانة في اللفة 33، بعد لفة من دخول إستيبان أوكون سائق ألبين والذي كان الإسباني يلاحقه في القسم الأول للسباق.

وبالرغم من توقف الفرنسي البطيء، لكن ساينز لم ينجح بإكمال زمن سريع قبل الدخول للمنصة أو "اوفر كت" على سائق ألبين، وأرجع سبب ذلك إلى أنه كان يتوجب على فيراري التحلي بالمزيد من الصبر خاصة وأن وتيرته كانت جيدة على إطارات هارد، حيث تمكن من الحفاظ عليها حين كان يلاحق أوكون.

وسُمع ساينز وهو يصرخ بغضب على لاسلكي الفريق، ومستاءً من قرار فيراري التي بررته بأنه جاء لتغطية دخول لويس هاميلتون سائق مرسيدس إلى منصة الصيانة.

لكن فاسور دافع عن قرار الدخول إلى منصة الصيانة، لأن الفريق شعر بتهديد هاميلتون الكبير وبالتالي كان مركز ساينز مهدداً لو بقي على المسار.

فقال: "أعتقد أنها كانت استراتيجية جيدة، لأننا كنا نتفادى خسارة المركز لصالح هاميلتون حين طلبنا منه الدخول".

وأكمل: "المراكز على المسار أساسية. وكان بالفعل من الأفضل أن يبقى أكثر لولا خطر هاميلتون، لكن وفي هذه الحالة، أعتقد أنه كان القرار الصائب".

كما أن فيراري اختارت عدم البقاء طويلاً على الحلبة احتياطاً من هطول الأمطار، كما فعل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل والفائز بالسباق، وكذلك فرناندو ألونسو على متن أستون مارتن وجورج راسل زميل هاميلتون.

"في مرحلة ما كان علينا التغطية لتفادي خسارة المراكز، ومن السهل على الدوام الكلام عن السباق بعد انتهائه والقول ’حسناً لو أطلنا البقاء على المسار حينها كنا لنبدل الإطارات عند الأمطار’" أضاف فاسور.

وأكمل: "لكننا لم نكن ذلك في تلك المرحلة، وكنا في وضع قد نخسر مراكز مقارنة بمنافسينا".

وخسرت فيراري مرة ثانية حين هطلت الأمطار، حيث دخل أوكون وسيارتا مرسيدس إلى المنصة مع اشتداد الأمطار.

وقررت فيراري البقاء لفة إضافية على الإطارات الملساء، لكن ساينز انزلق على المسار قبل أن يدخل خلف زميله شارل لوكلير ويتوقف خلفه بانتظار دوره لتبديل إطاراته إلى انترميديت.

وأنهت سيارتا فيراري السباق بالمركزين السادس والثامن مع لوكلير وساينز على التوالي، مقارنة بمركزي الانطلاق الرابع (ساينز) والسادس (لوكلير).

واعترف فاسور بأن قرار البقاء على إطارات ملساء عند هطول الأمطار كان نوعاً من المغامرة، وهي مغامرة قامت بها فرق أخرى، لكنها كانت "تستحق المحاولة" من أجل السعي للوصول إلى منصة التتويج نظراً لأن التجاوزات على المسار شبه مستحيلة.

فقال: "كنا نتوقع بأن المسار لن يكون مبللاً بدرجة كبيرة، وأنه بوسعنا المواصلة والإكمال على إطارات ميديوم".

وأكمل: "كان ذلك القرار مغامرة من قبلنا، المخاطر لم تكن عالية جداً لأننا لم نخسر مراكز. لكن هذا ما حصل".

واختتم: "كنا نعلم تماماً أننا وإن أردنا تحقيق نتيجة قوية فلا بد من المخاطرة. لست محبطاً على الإطلاق من المخاطر لتلك المغامرة".