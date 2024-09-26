فاسور يدافع عن استراتيجية فيراري في سنغافورة

دافع فريدريك فاسور مدير فريق فيراري عن قرار الصانع الإيطالي بفصل استراتيجيتي سباق جائزة سنغافورة الكبرى.

خاضت القلعة الحمراء تصفيات صعبة على حلبة مارينا باي، حيث تأهّل سائقاها شارل لوكلير وكارلوس ساينز في المركزين التاسع والعاشر تواليًا.

وانطلق كلا السائقين على إطارات ميديوم، قبل أن تقرر فيراري استدعاء ساينز للتوقف في اللفة 13 من أجل يتجاوز بعض السائقين أمامه في وقت مبكر، بينما لم يتوقف لوكلير حتى اللفة 36.

وكان المونغاسكي قادرًا على الضغط على إطارات أجدد بعد ذلك وتجاوز العديد من السائقين ليتقدم إلى المركز الخامس، بينما أكمل ساينز السباق سابعًا.

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وعند سؤاله إذا ما فكرت فيراري في اعتماد استراتيجية أكثر عدائية، قال فاسور: "كان من الممكن أن تكسب مركزًا واحدًا فقط على الانطلاق على إطارات سوفت".

وأضاف: "لكن في النهاية، إذا أردت أن تكون عدائيًا، فإنك تتوقف في اللفة 12 أو 15 مثلما فعل لويس، لا يكون لديك خيار لأنه لا بد أن تتوقف. على الأقل منحنا الانطلاق على إطارات ميديوم الفرصة لنطيل الفترة، بينما كان سيناريو السباق مختلفًا. أعتقد بأنها كانت استراتيجية جيدة".

وتابع: "كانت خطوة جيدة أن نعتمد قرار فصل استراتيجيتي السيارتين حتى تتمكن إحداها من التوقف مبكرًا والآخرى تواصل على المسار. سارت الأمور على نحوٍ جيد للغاية فيما يتعلق بالمركز على المسار في تلك المرحلة".