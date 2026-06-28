احتل شارل لوكلير ولويس هاميلتون المركزين الثاني والثالث في التصفيات، خلف جورج راسل الذي انتزع البول بوزيشن في اللحظات الأخيرة، رغم مروره بمنطقة شهدت رفع العلم الأصفر عقب حادث فيرستابن.

وكان لوكلير وهاميلتون قد أنهيا لفتيهما الأخيرتين قبل أن يفقد فيرستابن السيطرة على سيارته ويصطدم بالحواجز عند المنعطف التاسع في الدقائق الأخيرة من التصفيات. ولو سارعت إدارة السباق إلى رفع الأعلام الصفراء المزدوجة بدلًا من العلم الأصفر الفردي، لكان بإمكان فيراري حجز الصف الأول.

وكان سائقا مرسيدس لا يزالان في لفتيهما السريعتين عند وصولهما إلى المنعطف التاسع تحت العلم الأصفر الفردي. وبينما ألغى كيمي أنتونيللي لفته، خفف راسل سرعته قبل منطقة الكبح فقط، ثم عاد للضغط بعد اجتياز المنعطف التاسع ليكمل لفته وينتزع مركز الانطلاق الأول.

ورغم أن "فيا" اعتبرت أن راسل خفف سرعته بما يتوافق مع اللوائح، فإن قرار إدارة السباق بعدم رفع الأعلام الصفراء المزدوجة أو إيقاف الحصة بالعلم الأحمر أثار جدلًا واسعًا داخل البادوك.

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وقد أوضح فاسور إن هذا القرار قد يشجع السائقين على مواصلة الضغط في مواقف مشابهة، قائلًا: "بدايةً، أنا مستغرب قليلًا من عدم رفع الأعلام الصفراء المزدوجة. فعندما يتم إرسال السيارة الطبية، فمن الطبيعي أن تتوقع وجود أعلام صفراء مزدوجة. لكن هذه قصة أخرى".

وأضاف: "جورج قدم لفة رائعة، وهذا لا علاقة له بأدائه. هناك قاعدة تنص على ضرورة خفض السرعة بنسبة 5% في المقطع المصغر، ونحن لا نملك البيانات. أعتقد أن إدارة السباق قامت بالتحقق من ذلك".

هذا وشدد فاسور على أنه لا يعترض على لفة راسل نفسها، وأنه يثق في أن "فيا" تأكدت من التزام سائق مرسيدس بلوائح الأعلام الصفراء.

فقال: "أنا أثق بهم. إذا لم نعد قادرين على الثقة في إدارة السباق، فستكون تلك كارثة. وإذا قرروا عدم اتخاذ أي إجراء إضافي، فهذا يعني أنهم تحققوا من الأمر. لكن ما لا أفهمه هو سبب عدم استخدام الأعلام الصفراء المزدوجة في مثل هذه الحالة".

ويرى فاسور أن المشكلة الأكبر تكمن في الرسالة التي يبعث بها هذا القرار إلى بقية السائقين، حيث قال: "أعتقد أن الجانب السلبي في هذا الأمر هو أنه في التصفيات المقبلة، إذا وقع حادث، فسيدفع الجميع إلى أقصى الحدود".