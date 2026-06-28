فاسور يحذر من قرار الأعلام الصفراء في تصفيات النمسا: "الجميع سيضغط إلى أقصى الحدود"
أبدى فريد فاسور مدير فريق فيراري استغرابه من عدم إشهار الأعلام الصفراء المزدوجة فور حادث ماكس فيرستابن خلال تصفيات جائزة النمسا الكبرى، محذرًا من أن هذا القرار قد يرسل رسالة خاطئة إلى السائقين في المستقبل.
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري
الصورة من قبل: أندريه إيساكوفيتش
احتل شارل لوكلير ولويس هاميلتون المركزين الثاني والثالث في التصفيات، خلف جورج راسل الذي انتزع البول بوزيشن في اللحظات الأخيرة، رغم مروره بمنطقة شهدت رفع العلم الأصفر عقب حادث فيرستابن.
وكان لوكلير وهاميلتون قد أنهيا لفتيهما الأخيرتين قبل أن يفقد فيرستابن السيطرة على سيارته ويصطدم بالحواجز عند المنعطف التاسع في الدقائق الأخيرة من التصفيات. ولو سارعت إدارة السباق إلى رفع الأعلام الصفراء المزدوجة بدلًا من العلم الأصفر الفردي، لكان بإمكان فيراري حجز الصف الأول.
وكان سائقا مرسيدس لا يزالان في لفتيهما السريعتين عند وصولهما إلى المنعطف التاسع تحت العلم الأصفر الفردي. وبينما ألغى كيمي أنتونيللي لفته، خفف راسل سرعته قبل منطقة الكبح فقط، ثم عاد للضغط بعد اجتياز المنعطف التاسع ليكمل لفته وينتزع مركز الانطلاق الأول.
ورغم أن "فيا" اعتبرت أن راسل خفف سرعته بما يتوافق مع اللوائح، فإن قرار إدارة السباق بعدم رفع الأعلام الصفراء المزدوجة أو إيقاف الحصة بالعلم الأحمر أثار جدلًا واسعًا داخل البادوك.
Watch: مراجعة سباق برشلونة | اف1 في أسبوع: أول فوز لهاميلتون مع فيراري وصراع مرسيدس الداخلي كنقطة تحول
وقد أوضح فاسور إن هذا القرار قد يشجع السائقين على مواصلة الضغط في مواقف مشابهة، قائلًا: "بدايةً، أنا مستغرب قليلًا من عدم رفع الأعلام الصفراء المزدوجة. فعندما يتم إرسال السيارة الطبية، فمن الطبيعي أن تتوقع وجود أعلام صفراء مزدوجة. لكن هذه قصة أخرى".
وأضاف: "جورج قدم لفة رائعة، وهذا لا علاقة له بأدائه. هناك قاعدة تنص على ضرورة خفض السرعة بنسبة 5% في المقطع المصغر، ونحن لا نملك البيانات. أعتقد أن إدارة السباق قامت بالتحقق من ذلك".
هذا وشدد فاسور على أنه لا يعترض على لفة راسل نفسها، وأنه يثق في أن "فيا" تأكدت من التزام سائق مرسيدس بلوائح الأعلام الصفراء.
فقال: "أنا أثق بهم. إذا لم نعد قادرين على الثقة في إدارة السباق، فستكون تلك كارثة. وإذا قرروا عدم اتخاذ أي إجراء إضافي، فهذا يعني أنهم تحققوا من الأمر. لكن ما لا أفهمه هو سبب عدم استخدام الأعلام الصفراء المزدوجة في مثل هذه الحالة".
ويرى فاسور أن المشكلة الأكبر تكمن في الرسالة التي يبعث بها هذا القرار إلى بقية السائقين، حيث قال: "أعتقد أن الجانب السلبي في هذا الأمر هو أنه في التصفيات المقبلة، إذا وقع حادث، فسيدفع الجميع إلى أقصى الحدود".
شارك أو احفظ هذه القصّة
هاميلتون: وجود لوكلير إلى جانبي يمنح فيراري فرصة للضغط على مرسيدس استراتيجيًا
ساينز: شعرت وكأن "العالم كله يقف ضدي" بعد قرار استبدالي بهاميلتون
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
أحدث الأخبار
موتو جي بي: أوغورا يُحقّق فوزه الأوّل وحادث مروّع لبيزيكي في أسين
دبليو آر سي: أوجييه يستفيد من متاعب نوفيل ويفوز برالي أكروبوليس
هاميلتون: وجود لوكلير إلى جانبي يمنح فيراري فرصة للضغط على مرسيدس استراتيجيًا
فاسور يحذر من قرار الأعلام الصفراء في تصفيات النمسا: "الجميع سيضغط إلى أقصى الحدود"
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات