فاسور يحثّ "فيا" على إيجاد حلّ لمشكلة حدود المسار بعد "مهرجان" جولة قطر
قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري بأن جائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد تحولت "لمهرجان" لخروقات حدود المسار، حيث حثّ الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" على إيجاد حلّ.
حذفت لفات الكثير من السائقين خلال التصفيات، وتواصلت المسألة كذلك مع تصفيات وسباق السبت، حيث تلقى السائقون عقوبات زمنية.
وكذلك كان الحال في السباق الرئيسي يوم الأحد.
وشدد فاسور على ضرورة تعلم "فيا" الدروس مما جرى في قطر، والنمسا سابقاً.
فقال: "يمكن القول أن المشكلة الأكبر كانت حدود المسار".
وأكمل: "واجهتنا مشاكل في حدود المسار في النمسا، وبالتالي تأخرت النتائج النهائية لساعتين بعد السباق".
وأردف: "حين وصلنا قبل الجولة، قلنا لهم الأمر ذاته، أنه سيكون هناك مهرجان! وبالفعل حصل المهرجان!".
وتابع: "علاوة على ذلك، فإن السائقين في النهاية خسروا بعض التركيز، وبعضهم خلال اللفات العشر الأخيرة، كانوا يخرجون عن الحدود في كل لفة".
واسترسل: "لكن لا يمكنك لومهم، بل علينا إيجاد حلّ".
بالمقابل، أكد فاسور أنه بات من الصعب على المتابعين فهم ما يجري.
فقال: "أعتقد أن ذلك ليس جيداً لجودة العرض. على الأقل نحن لدينا الأرقام والإحصائيات وبوسعنا متابعة ما يجري. لكنني لا أعتقد أن الجالسين أمام الشاشات في بيوتهم سيفهمون ما يجري".
وأكمل: "في مرحلة ما، بيير غاسلي 5 ثوان، من ثم 10 من ثم 15. علينا التفكير في هذا. أعتقد أنه كان بوسعنا توقع هذه المشكلة".
وحين سُئِل إن كان من المنطقي حصول مثل هذه المشكلة، خاصة بعد الاستثمار الكبير لحلبة لوسيل في الحدث، رد فاسور: "لا يمكنني الخوض في هذه المسألة، فأنا لا أعلم من المُلام في هذا الوضع".
وأكمل: "لكن المسألة لا تتعلق بالحفف الجانبية. بل إنها عملية متكاملة، شكل المسار، الحفف الجانبية وما يتواجد بعدها. علينا إيجاد حل".
وأردف: "لكن كما قلت، لقد وصلنا إلى قطر الذين قاموا بعمل جبار لتنظيم الحدث، لكن المحصّلة بالنسبة لي لا تتناسب مع مستوى البطولة".
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