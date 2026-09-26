فاسور: يجب أن نركز بالكامل على سباقنا
أشار مدير فريق فيراري، فريد فاسور، إلى أن الفريق قدم تعافيًا قويًا عقب حصة التصفيات في باكو.
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري
الصورة من قبل: مايكل بوتس
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام عقب حصة تصفيات جائزة أذربيجان الكبرى، قيّم فريد فاسور تطورات عطلة نهاية الأسبوع وتوقعاته للسباق.
وأشار فاسور إلى أنه رغم معاناتهم بشكل كبير خلال حصص التجارب الأولى، تمكنوا من تأمين مركز في الصف الأمامي مع شارل لوكلير خلال التصفيات، وبينما أعرب عن سعادته بالنتيجة، أقر بأنه لا يمكن تجاهل الوتيرة التي أظهرتها مرسيدس.
حيث قال: "أول أمر إيجابي يمكن استخلاصه هو أننا تجاوزنا ما كان ربما أصعب يوم جمعة لنا هذا الموسم".
وأضاف: "كانت حصتا التجارب الأولى والثانية صعبتين للغاية بالنسبة لنا، لكن منذ الليلة الماضية، قدم الفريق عملًا رائعًا، وتمكنا من العودة إلى دائرة المنافسة من ناحية الوتيرة، وأنا سعيد للغاية بذلك".
وتابع: "راسل يحلق بعيدًا عن الجميع. فقد كان في القمة باستمرار منذ اللفة الأولى من التجارب الحرة الأولى. غدًا، يجب أن نركز بالكامل على سباقنا. رغم أن وتيرتنا في التجارب لم تكن سيئة، يمكنني القول إن سباقًا صعبًا ينتظرنا".
وأكمل: "إذا حافظ راسل على وتيرة التصفيات نفسها خلال السباق، فسيكون اللحاق به صعبًا للغاية. واجه ماكس فيرستابن مشكلات خلال التصفيات، لكنه أظهر مع ذلك وتيرة قوية جدًا".
واختتم: "أزمنة اللفات بين مكلارين وريد بُل وفيراري متقاربة للغاية. وكما قلت، راسل يحلق بعيدًا في الوقت الحالي، لكننا لا نعرف بعد ما يمكن أن يحدث غدًا".
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جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
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جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
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جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
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جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
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جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
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جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
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