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فاسور: يجب أن نركز بالكامل على سباقنا

أشار مدير فريق فيراري، فريد فاسور، إلى أن الفريق قدم تعافيًا قويًا عقب حصة التصفيات في باكو.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: مايكل بوتس

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام عقب حصة تصفيات جائزة أذربيجان الكبرى، قيّم فريد فاسور تطورات عطلة نهاية الأسبوع وتوقعاته للسباق.

وأشار فاسور إلى أنه رغم معاناتهم بشكل كبير خلال حصص التجارب الأولى، تمكنوا من تأمين مركز في الصف الأمامي مع شارل لوكلير خلال التصفيات، وبينما أعرب عن سعادته بالنتيجة، أقر بأنه لا يمكن تجاهل الوتيرة التي أظهرتها مرسيدس.

حيث قال: "أول أمر إيجابي يمكن استخلاصه هو أننا تجاوزنا ما كان ربما أصعب يوم جمعة لنا هذا الموسم".

وأضاف: "كانت حصتا التجارب الأولى والثانية صعبتين للغاية بالنسبة لنا، لكن منذ الليلة الماضية، قدم الفريق عملًا رائعًا، وتمكنا من العودة إلى دائرة المنافسة من ناحية الوتيرة، وأنا سعيد للغاية بذلك".

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وتابع: "راسل يحلق بعيدًا عن الجميع. فقد كان في القمة باستمرار منذ اللفة الأولى من التجارب الحرة الأولى. غدًا، يجب أن نركز بالكامل على سباقنا. رغم أن وتيرتنا في التجارب لم تكن سيئة، يمكنني القول إن سباقًا صعبًا ينتظرنا".

وأكمل: "إذا حافظ راسل على وتيرة التصفيات نفسها خلال السباق، فسيكون اللحاق به صعبًا للغاية. واجه ماكس فيرستابن مشكلات خلال التصفيات، لكنه أظهر مع ذلك وتيرة قوية جدًا".

واختتم: "أزمنة اللفات بين مكلارين وريد بُل وفيراري متقاربة للغاية. وكما قلت، راسل يحلق بعيدًا في الوقت الحالي، لكننا لا نعرف بعد ما يمكن أن يحدث غدًا".

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تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بياستري، ماكلارين

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تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بيستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
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تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
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جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
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جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بياستري، ماكلارين

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جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بياستري، ماكلارين

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جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
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جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
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جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

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لاندو نوريس، ماكلارين

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جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لويس هاميلتون، فيراري

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إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

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أوسكار بياستري، ماكلارين

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أوسكار بياستري، ماكلارين، لاندو نوريس، ماكلارين

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جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
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جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لاندو نوريس، ماكلارين

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فرناندو ألونسو، أستون مارتن

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جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
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جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
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جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

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جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
بيير غاسلي، ألبين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرانكو كولابينتو، ألبين، بيير غاسلي، ألبين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فورمولا 1
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