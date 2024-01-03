فاسور يتكلم عن مقدار التغيير في سيارة فيراري 2024

خسرت فيراري مركز الوصافة في موسم 2023 لصالح مرسيدس، لتكتفي بالمركز الثالث، بينما هيمنت ريد بُل على مقدرات المنافسة لتفوز بجميع السباقات ما عدا واحد في سنغافورة.

واشتكى سائقا فيراري، شارل لوكلير وكارلوس ساينز، بشكل متواصل من الطبيعة غير القابلة للتوقع للسيارة، والتأرجح الكبير في التأدية من سباق لآخر إضافة إلى معدلات تآكل الإطارات المرتفعة.

وتمثلت نقاط قوة السيارة في أدائها على المقاطع المستقيمة وأثناء الكبح وكذلك ضمن المنعطفات القصيرة، لكن فاسور أكد بأن جميع المكونات تقريباً قد تمّ تعديلها لسيارة الموسم المقبل.

حيث قال في تصريح لوسائل الإعلام في مارانيللو: "ثورية - لا أعلم إن كانت هذه الكلمة الصحيحة، لأننا ما زلنا تحت القوانين نفسها لثلاث سنوات على التوالي، ولا يمكنك تغيير الأمور بشكل ضخم".

وأكمل: "مجدداً، نحن نتكلم عن أجزاء من الثانية. ذلك قد يعني أننا نبحث عن 0.1 أو 0.2 بالمئة زيادة في الأداء".

وأردف: "بالتأكيد، علينا التقدم للأمام والقيام بالخطوة المطلوبة وأنا لا أقلل من شأن تلك الخطوة".

واسترسل: "قمنا بتغيير 95 بالمئة من مكونات السيارة. ربما يمكنكم اعتبار ذلك تغييراً ثورياً".

من جهة أخرى، كان ساينز قد صرّح سابقاً بأن سيارة 2024 تتصرف "بشكل مختلف" حين قام بتجربها على جهاز المحاكاة.

وأكد فاسور أن فيراري بحاجة للتركيز على التحسين وتحقيق خطوة جيدة للأمام والانتظار حتى التجارب الشتوية في البحرين للمقارنة مع المنافسين.

فقال: "التوقعات هي أن نركز على أنفسنا. نحن نقوم بخطوة جيدة للأمام. لكن في نهاية المطاف، المسألة تتعلق بالمقارنة".

وأكمل: "يمكنك التحسن بمقدار 100 لكن إن تحسن المنافسون بمقدار 120 فستبدو غبياً. إن تحسنوا بمقدار 80 فستبدو كبطل".

وأردف: "الأمر الأهم هو مواصلة العمل والتطوير، وإشراك السائقين في المشروع التطويري بشكل كامل".

واختتم: "أعتقد أننا نسير بالاتجاه الصحيح. لا أعلم ما يقوم به الآخرون. سنرى في البحرين".