فاسور يبدي رأيه بشأن احتكاك سائقي فيراري في جائزة إيطاليا الكبرى

دافع شارل لوكلير بقوة في اللفة الأولى أمام لويس هاميلتون، الذي حاول تجاوز زميله بعدما انطلق كلاهما من الصف الثاني على شبكة الانطلاق. ورفض سائق موناكو التخلي عن مركزه، ودفع هاميلتون إلى خارج الحلبة عند مخرج المنعطف الثاني، ما أجبره على المرور عبر الحصى وتسبب في تراجعه إلى المركز العاشر.

وقال فاسور عندما سُئل عن الحادثة خلال لقائه مع وسائل الإعلام مساء الأحد: "تحدثت مع لويس لوقت قصير، ولم أتحدث مع شارل على الإطلاق. سيكون لدينا وقت لمناقشة ذلك. أفضل أن أناقشه معهما أولًا وليس معكم. وبالتأكيد، فإن نتيجة المنعطفين الأول والثاني ليست جيدة للفريق، إذا كان هذا هو السؤال."

وكانت فيراري مترددة في منع سائقيها من التنافس ضد بعضهما بعضًا هذا العام، رغم دعوات بعض المراقبين إلى دعم هاميلتون في صراع اللقب، بالنظر إلى أنه أقرب سائقي فيراري إلى ثنائي مرسيدس. ويرى فاسور أن اتخاذ مثل هذا القرار كان سيكون سابقًا لأوانه، ولذلك لم تتغير سياسة الفريق قبل مونزا.

لكنه ألمح إلى أن مثل هذا القرار قد يأتي في مرحلة ما.

وقال: "الآن، لمعرفة ما إذا كنا بحاجة إلى أوامر فريق أو أي شيء من هذا القبيل، أعتقد أن المقارنة الجيدة التي أجريتها كانت مع العام الماضي. كان بياستري يتصدر مكلارين في هذه المرحلة من الموسم، ولو وضعت مكلارين كل شيء خلف بياستري، لكان ماكس فيرستابن بطلًا للعالم".

وأضاف: "بالتأكيد، في مرحلة ما يتعين عليك اتخاذ قرار، لكنني أعتقد أنه كان من المبكر جدًا اتخاذ قرار قبل مونزا. والآن سيكون لدي وقت لمناقشة الأمر مع الشباب".

وأكمل: "بالنسبة إلى أي فريق، ليس من الجيد أبدًا خسارة النقاط. هذا واضح. لكن في الأساس، في بداية الموسم، أعتقد أن أي مدير فريق في العالم سيكون سعيدًا بالسماح لسائقيه بالتسابق. أما تجميد المراكز، فعندما تكون مديرًا للفريق، لا تتخيل أن هذا قرار سهل. أنت تفعله من أجل الفريق ومن أجل النتائج في النهاية، لكنه ليس قرارًا سهلًا على الإطلاق".

ثمّ تابع: "بحكم التعريف، أود أن أتركهما يتسابقان طوال عطلة نهاية الأسبوع. لكن منطقيًا، يتعين عليك اتخاذ قرار في مرحلة ما. كل فريق مختلف. وسيتعين علينا اتخاذ القرار عندما يحين الوقت."

وكان لوكلير، الذي خرج من السباق مبكرًا بعد حادثه عند بارابوليكا، قد أقر بعد ذلك بأن حادثة اللفة الأولى لم تكن بالضبط ما يحتاج إليه الفريق، قائلًا: "لقد تجاوزنا الحد."

وعندما نُقلت هذه الكلمات إلى هاميلتون بعد السباق، رد قائلًا: "كنت متقدمًا في المنعطف الثاني، وعند قمة المنعطف كنت متقدمًا. لم تكن هناك كلمة 'نحن' في ذلك."

وبعد فوز كيمي أنتونيللي في مونزا، أصبح هاميلتون الآن متأخرًا بفارق 76 نقطة عن السائق الإيطالي في ترتيب البطولة، بينما تتخلف فيراري عن مرسيدس بفارق 122 نقطة في بطولة الصانعين.