فاسور يأمل أن تستفيد فيراري من خياراتها الاستراتيجيّة في الصين
يأمل فريدريك فاسور مدير فريق فيراري أن يستفيد الحصان الجامح من خياراته الإضافيّة على صعيد الإطارات لتحقيق نتيجة قويّة في السباقَين القصير والرئيسي من جائزة الصين الكبرى بعد المعاناة في تصفيات الجمعة.
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
واجهت فرق الفورمولا واحد بداية صعبة مع عودتها إلى الصين بعد غياب أربعة أعوام، وتزامن ذلك مع اعتماد سطحٍ جديدٍ لحلبة شنغهاي وصيغة عطلة نهاية الأسبوع القصيرة.
لذا حصلت الفرق على حصّة تجارب واحدة قبل الدخول في التصفيات للسباق القصير.
وتفاقم الوضع بتهاطل الأمطار في القسم الأخير من التصفيات، حيث انزلق شارل لوكلير واحتكّ بالجدار لكن من دون ضررٍ كبير لحسن حظّه، وسينطلق أصيل موناكو وزميله كارلوس ساينز الإبن من المركزين السابع والخامس تواليًا.
وحاولت فيراري اتّباع نهجٍ مختلفٍ عبر الحفاظ على مجموعتي إطارات "ميديوم" و"هارد" جديدتين لترك خياراتها مفتوحة، حيث يأمل فاسور أن يُعزّز ذلك فرص فيراري في تحقيق نتيجة جيّدة.
وقال الفرنسي: "سيكون السباق القصير فرصة جيّدة لتحقيق النقاط بالتأكيد، لكن من الواضح أنّ علينا اختيار الإطارات المناسبة بعناية هذه الليلة، لأنّ علينا أن نعتبر أنّ ذلك سيكون نقطة انطلاق جيّدة لسباق الأحد".
ثمّ تابع: "مثلما ذكرنا، فإنّ لدينا أفضليّة الاحتفاظ بمجموعة 'ميديوم' جديدة للغد، بينما سيكون منافسونا على إطارات مستعملة".
وأردف: "قد تكون تلك أفضليّة للغد، لكن كتحضيرٍ جيّدٍ لسباق الأحد الذي تُمنح فيه أغلب النقاط، علينا التركيز على ذلك".
وأكمل: "آمل أن تكون الاستراتيجيّة التي تبنيناها حتى الآن هي المناسبة، لأنّنا كنّا الوحيدين الذين تركوا مجموعة جديدة من إطارات ميديوم، وأخرى هارد هذا الصباح".
واختتم بالقول: "ذلك يعني أنّنا سنتمتّع بخيارات أوسع غدًا. لكن مثل الجميع فإنّنا ندخل السباق بشكلٍ أعمى، ولن يكون خيارًا سهلًا، أكملنا بضع لفّات فقط هذا الصباح، وعلينا التعلّم منها. آمل أن تكون كافية لاتّخاذ القرار الصحيح هذا المساء لنكون ضمن دائرة المنافسة غدًا".
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فاسور يأمل أن تستفيد فيراري من خياراتها الاستراتيجيّة في الصين
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