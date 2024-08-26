جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

فاسور: هدفنا يجب أن يكون الفوز

يرى فريدريك فاسور مدير فريق فيراري أن تحقيق المركز الثالث في سباق جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد، خطوة إيجابية.

خلدون يونس
خلدون يونس
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

أوضح فاسور أن المركز الثالث في سباق زاندفورت يعتبر إيجابياً على طريق تطوير الفريق والسيارة.

ورغم أن فاسور كان أقل تفاؤلاً مع بداية الجولة، لكنه يرى أن الطريقة التي انتهى بها السباق بوجود سيارتي فيراري ضمن المراكز الخمسة الأولى كانت جيدة للحصان الجامح.

فقال: "لقد كان سباقاً رائعاً".

وأكمل: "لم نكن متفائلين كثيراً حيال جولة زاندفورت، لكننا حققنا نتيجة إيجابية مع انطلاقة جيدة، استراتيجية جيدة ووقفات صيانة ناجحة مع إدارة جيدة جداً للإطارات من كلا السائقين".

وتابع: "نجح شارل بإبقاء بياستري خلفه، رغم أنه كان يمتلك أفضلية الإطارات".

وأردف: "لأننا دخلنا منصة الصيانة أبكر منهم".

واستكمل: "نحن مسرورون بالنتيجة، ونقدّر الخطوة التي حققناها، لكن علينا الانتباه أن نوريس بعيد جداً أمامنا".

واختتم: "تركيزنا يجب أن يكون على المركز الأول وليس الثالث".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق يوس فيرستابن: الأمور لا تسير جيداً في ريد بُل

أبرز التعليقات

خلدون يونس
More from
خلدون يونس
ستيلا معترفاً: أداؤنا فاق التوقعات في سباق هولندا

ستيلا معترفاً: أداؤنا فاق التوقعات في سباق هولندا

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ستيلا معترفاً: أداؤنا فاق التوقعات في سباق هولندا
ساينز: معنوياتنا مرتفعة بالتوجه إلى مونزا

ساينز: معنوياتنا مرتفعة بالتوجه إلى مونزا

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ساينز: معنوياتنا مرتفعة بالتوجه إلى مونزا
راسل: قمنا بشيء ما خاطئ في سباق هولندا

راسل: قمنا بشيء ما خاطئ في سباق هولندا

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
راسل: قمنا بشيء ما خاطئ في سباق هولندا
كارلوس ساينز الإبن
More from
كارلوس ساينز الإبن
نوريس يهزم فيرستابن على أرضه ويحرز فوزاً عريضاً في هولندا

نوريس يهزم فيرستابن على أرضه ويحرز فوزاً عريضاً في هولندا

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
نوريس يهزم فيرستابن على أرضه ويحرز فوزاً عريضاً في هولندا
لوكلير: تأخّر فيراري كبير "أكثر من اللازم" بعد تصفيات زاندفورت الضعيفة

لوكلير: تأخّر فيراري كبير "أكثر من اللازم" بعد تصفيات زاندفورت الضعيفة

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
لوكلير: تأخّر فيراري كبير "أكثر من اللازم" بعد تصفيات زاندفورت الضعيفة
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
فيراري
More from
فيراري
لوكلير لم يتخيل التواجد على منصة التتويج بعد جولة كهذه في هولندا

لوكلير لم يتخيل التواجد على منصة التتويج بعد جولة كهذه في هولندا

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
لوكلير لم يتخيل التواجد على منصة التتويج بعد جولة كهذه في هولندا
نوريس يسحق الجميع في تصفيات زاندفورت لينطلق أولاً أمام فيرستابن بفارق 0.356 ثانية

نوريس يسحق الجميع في تصفيات زاندفورت لينطلق أولاً أمام فيرستابن بفارق 0.356 ثانية

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
نوريس يسحق الجميع في تصفيات زاندفورت لينطلق أولاً أمام فيرستابن بفارق 0.356 ثانية
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

فريق هاس يتّجه إلى مونزا بعد تسريح ممتلكاته من قبل المحكمة

فريق هاس يتّجه إلى مونزا بعد تسريح ممتلكاته من قبل المحكمة

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فريق هاس يتّجه إلى مونزا بعد تسريح ممتلكاته من قبل المحكمة
ستيلا معترفاً: أداؤنا فاق التوقعات في سباق هولندا

ستيلا معترفاً: أداؤنا فاق التوقعات في سباق هولندا

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ستيلا معترفاً: أداؤنا فاق التوقعات في سباق هولندا
درّاجو الموتو جي بي: يجب الترحيب بأفضل الدرّاجين بصرف النظر عن "جوازات سفرهم"

درّاجو الموتو جي بي: يجب الترحيب بأفضل الدرّاجين بصرف النظر عن "جوازات سفرهم"

MGP موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
درّاجو الموتو جي بي: يجب الترحيب بأفضل الدرّاجين بصرف النظر عن "جوازات سفرهم"
ساينز: معنوياتنا مرتفعة بالتوجه إلى مونزا

ساينز: معنوياتنا مرتفعة بالتوجه إلى مونزا

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ساينز: معنوياتنا مرتفعة بالتوجه إلى مونزا

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط