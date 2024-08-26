فاسور: هدفنا يجب أن يكون الفوز

أوضح فاسور أن المركز الثالث في سباق زاندفورت يعتبر إيجابياً على طريق تطوير الفريق والسيارة.

ورغم أن فاسور كان أقل تفاؤلاً مع بداية الجولة، لكنه يرى أن الطريقة التي انتهى بها السباق بوجود سيارتي فيراري ضمن المراكز الخمسة الأولى كانت جيدة للحصان الجامح.

فقال: "لقد كان سباقاً رائعاً".

وأكمل: "لم نكن متفائلين كثيراً حيال جولة زاندفورت، لكننا حققنا نتيجة إيجابية مع انطلاقة جيدة، استراتيجية جيدة ووقفات صيانة ناجحة مع إدارة جيدة جداً للإطارات من كلا السائقين".

وتابع: "نجح شارل بإبقاء بياستري خلفه، رغم أنه كان يمتلك أفضلية الإطارات".

وأردف: "لأننا دخلنا منصة الصيانة أبكر منهم".

واستكمل: "نحن مسرورون بالنتيجة، ونقدّر الخطوة التي حققناها، لكن علينا الانتباه أن نوريس بعيد جداً أمامنا".

واختتم: "تركيزنا يجب أن يكون على المركز الأول وليس الثالث".