فاسور: هاميلتون كان سيفوز في برشلونة حتى دون سيارة الأمان الافتراضية

اعتمد الحصان الجامح استراتيجية هجومية من ثلاث وقفات صيانة مع هاميلتون منذ المراحل الأولى للسباق، وذلك في ظل التوقعات بارتفاع معدلات تآكل الإطارات على حلبة برشلونة-كاتالونيا.

وبدأ هاميلتون السباق على الإطارات اللينة قبل أن يدخل منطقة الصيانة في نهاية اللفة 11 للانتقال إلى الإطارات القاسية، في خطوة أجبرت مرسيدس على الرد مبكرًا رغم اعتمادها استراتيجية تقوم على توقفين فقط.

وكان هاميلتون متأخرًا بأكثر قليلًا من ثانيتين عن المتصدر جورج راسل قبل توقفه الثاني، الذي جاء في نهاية اللفة 27 عندما انتقل إلى الإطارات المتوسطة.

وعلى هذه التركيبة تحديدًا، أظهر بطل العالم سبع مرات سرعة لافتة للغاية، إذ بدأ بتقليص الفارق مع سيارتي مرسيدس بشكل مستمر، ونجح خلال تسع لفات فقط في تقليص الفارق إلى أقل من خمس ثوانٍ قبل توقف راسل الثاني.

وبعد انتهاء توقّفي سائقي مرسيدس، وجد هاميلتون نفسه متقدمًا بفارق 16 ثانية تقريبًا مع بقاء توقف أخيرٍ له.

لكن خطته تغيرت عندما توقفت سيارة فرناندو ألونسو على جانب الحلبة عند المنعطف التاسع بسبب مشكلة في البطارية، ما أدى إلى تفعيل سيارة الأمان الافتراضية.

واستغلت فيراري الفرصة لاستدعاء هاميلتون إلى منطقة الصيانة، ليعود إلى الحلبة متقدمًا على راسل قبل أن يوسع الفارق ويؤمن الفوز.

وعندما سُئل فاسور عمّا إذا كان هاميلتون قادرًا على الفوز حتى من دون سيارة الأمان الافتراضية، رغم حاجته حينها إلى تجاوز إحدى سيارتي مرسيدس على الحلبة، أجاب: "كنا سنفوز بالسباق، ربما بفارق أقل قليلًا."

وأضاف: "كنا أيضًا في وضع جيد للغاية مع مجموعة جديدة من الإطارات في تلك المرحلة."

وأكمل: "كان ذلك إيجابيًا بالنسبة إلينا، لكنني لا أريد إجراء حسابات افتراضية حول ما كان سيحدث لو لم تظهر سيارة الأمان الافتراضية. أعتقد أننا كنا بالفعل في وضع ممتاز."

ورغم أنّ راسل نجح في تقليص الفارق مع هاميلتون خلال اللفات الثلاث التي سبقت سيارة الأمان الافتراضية، فإنّ الفارق انخفض بمقدار ثانية ونصف فقط، ما عزز قناعة فيراري بأنّ هاميلتون كان يمتلك الأفضلية على المدى الطويل.

من جانبه، اعترف توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأنّ إيقاف هاميلتون كان سيشكل مهمة صعبة للغاية حتى لو خرج خلف إحدى سيارتي فريقه.

وقال وولف: "كان لويس الأسرع بيننا بعد ذلك."

وأضاف: "حتى لو كنا قد خرجنا أمامه، لكان من الصعب جدًا إبقاؤه خلفنا."

كما أشار مدير مرسيدس إلى أنّ الفريق قد يضطر إلى إعادة تقييم الطريقة التي يسمح بها لسائقيه جورج راسل وكيمي أنتونيللي بالتنافس فيما بينهما.

وكان الصراع المباشر بين سائقي مرسيدس قد ساهم في منح هاميلتون فرصة تقليص الفارق والاقتراب منهما قبل أن يفرض سيطرته على مجريات السباق.

وقال وولف: "هناك الآن طرف ثالث دخل في الصراع على البطولة، سواء في بطولة السائقين أو الصانعين."

وأضاف: "لقد ناقشنا داخليًا مع السائقين كيفية التعامل مع المواقف التي قد نتسبب فيها بإبطاء بعضنا البعض."

وأكمل: "لا أعتقد أنّ الأمر سيشكل مشكلة، لكن ربما نحتاج فقط إلى إعادة ضبط بعض الأمور".