فاسور: هاميلتون "أشبه بآلة" ومنظّم مثل "الشركات"
سلّط فريدريك فاسور مدير فريق فيراري، الضوء على الفارق الجوهري بين لويس هاميلتون وبقية سائقي الفورمولا 1، وذلك قبل انتقاله للانضمام إلى صفوف الحصان الجامح مطلع موسم 2025 المقبل.
لويس هاميلتون، مرسيدس وفريدريك فاسور، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
يرى فاسور، مدير فريق فيراري، أن لويس هاميلتون، الذي سيبلغ الأربعين من عمره قبل انطلاق موسم 2025 في الفورمولا 1، يتمتع بمستوى غير عادي من التنظيم يشبه إدارة الشركات.
وأثارت خطوة انتقال هاميلتون إلى فيراري ضجة كبيرة في عالم الفورمولا 1 حين تم الإعلان عنها قبل بداية موسم 2024. ومع اقتراب آخر ستة سباقات له مع السهام الفضية، فإن هذا الانتقال بات حقيقة بالفعل.
وأحرز هاميلتون، الذي أمضى معظم مسيرته مع مرسيدس منذ 2013، نجاحات كبيرة مع العلامة الألمانية، ليجمع 7 ألقاب عالمية معادلاً رقم الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر.
وقال فاسور ضمن حديثه مع صحيفة "تايمز": "لويس أشبه بآلة. الفارق الرئيسي بينه وبين معظم السائقين على الحلبة هو أنه منظّم بشكل يشبه إدارة الشركات".
وأكمل: "إنه يعرف تماماً ما يريد تحقيقه ومتى. إنه قادر على فصل الأجزاء والتعامل معها كُلاً على حدة، وهذا سيكون مفيداً لنا في فيراري".
وأضاف: "لن تكون هناك تغييرات كبيرة داخلياً باستثناء قدوم لويس بخبرته ونضجه، ما سيساعد الفريق على تقديم أداء أفضل لأنه ملتزم بشكل كبير".
وأردف: "نمتلك الخبرة الكافية لفصل مسيرته في السباقات عن مسؤولياته الخارجية".
وأشار فاسور إلى أنه يعرف هاميلتون منذ فترة طويلة قبل أن يصبح بطلاً، وأن علاقتهما "متميزة بعض الشيء" عن المعتاد. كما أكد أن هاميلتون سيكون "مفيداً" له ولفريق فيراري.
وفي الوقت الذي يستعد فيه هاميلتون لختام مسيرته مع مرسيدس، فإن البريطاني المخضرم يستهدف إنهاءها بأفضل شكل ممكن، بداية من سباق الجائزة الكبرى في الولايات المتحدة نهاية هذا الأسبوع في أوستن.
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