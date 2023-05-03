فاسور: ميامي ستكون بداية تحديثات فيراري الفعلية
قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري أن جائزة ميامي المقبلة، ستكون بداية ظهور ثمار التحديثات المنتظرة للعلامة الإيطالية في موسم 2023 الجاري للفورمولا واحد.
حقق شارل لوكلير أول قطب انطلاق أول للفريق خلال جائزة أذربيجان الكبرى، لكنه في السباق لم يتمكن من مجاراة سيارتي ريد بُل الأسرع منه، قبل أن يقرر الفريق الحفاظ على الإطارات لاحقاً.
لكن أصيل موناكو منح الفريق منصة التتويج الأولى له هذا الموسم حين أنهى خلف ثنائي ريد بُل بفارق 21 ثانية، في إثبات على كمية العمل الذي تحتاجه فيراري للحاق بغريمتها.
لكن فاسور كشف أن أولى ثمار التحديثات المنتظرة ستظهر في ميامي، مع المزيد من التحديثات الصغيرة التالية في السباقات الأوروبية.
فقال: "سنبدأ بجلب التحديثات بدءاً من ميامي وخلال السباقات المقبلة وسنرى كيف سيكون الأداء".
وأكمل: "التحديثات أحد أوجه المسألة، والوجه الآخر هو استخلاص كامل الإمكانيات من تلك التحديثات".
ولم يرغب فاسور في الخوض بمسألة سبب تأخر فيراري، إن كان ميكانيكياً أم انسيابياً. بل أشار إلى أن فيراري لا يجب أن تخدع نفسها، لكنه يشعر بأن العمل على السيارة يسير في الاتجاه الصحيح.
فقال: "بشكل عام، كانوا أسرع منا ولا يجب أن نخدع أنفسنا. لكن هل كان الفارق لأسباب ميكانيكية أم انسيابية، تلك قصة أخرى".
وأكمل: "لكن ما هو واضح أننا نواجه مشكلة في ثبات الأداء. أعتقد أن السيارة امتلكت ثباتاً أفضل في هذه الجولة ما يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح".
ومن بين النواحي التي تحاول فيراري فهمها، هو سبب أداء ريد بُل الهائل عند تطبيق "دي آر أس".
فقال: "من الواضح أن الأداء عند تفعيل ’دي آر أس’ أحد نقاط قوة ريد بُل. نحتاج لفهم سبب ذلك".
كما شدد فاسور على أنّ تطبيق صيغة السباقات القصيرة الجديدة دفع الفرق لاعتماد تحديثات طفيفة فقط في باكو بانتظار تطبيق التحديثات بالكامل في الحلبات المقبلة.
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