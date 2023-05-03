اشترك
السابق / راسل يعترف بخطئه خلال إعادة انطلاق سباق باكو الرئيسي التالي / هاميلتون: التعافي في سباق باكو "إثبات على أن التعطش ما زال موجوداً"
فورمولا 1 / جائزة ميامي الكبرى أخبار

فاسور: ميامي ستكون بداية تحديثات فيراري الفعلية

قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري أن جائزة ميامي المقبلة، ستكون بداية ظهور ثمار التحديثات المنتظرة للعلامة الإيطالية في موسم 2023 الجاري للفورمولا واحد.

خلدون يونس
من قبل:
شارل لوكلير، فيراري

حقق شارل لوكلير أول قطب انطلاق أول للفريق خلال جائزة أذربيجان الكبرى، لكنه في السباق لم يتمكن من مجاراة سيارتي ريد بُل الأسرع منه، قبل أن يقرر الفريق الحفاظ على الإطارات لاحقاً.

لكن أصيل موناكو منح الفريق منصة التتويج الأولى له هذا الموسم حين أنهى خلف ثنائي ريد بُل بفارق 21 ثانية، في إثبات على كمية العمل الذي تحتاجه فيراري للحاق بغريمتها.

لكن فاسور كشف أن أولى ثمار التحديثات المنتظرة ستظهر في ميامي، مع المزيد من التحديثات الصغيرة التالية في السباقات الأوروبية.

فقال: "سنبدأ بجلب التحديثات بدءاً من ميامي وخلال السباقات المقبلة وسنرى كيف سيكون الأداء".

وأكمل: "التحديثات أحد أوجه المسألة، والوجه الآخر هو استخلاص كامل الإمكانيات من تلك التحديثات".

ولم يرغب فاسور في الخوض بمسألة سبب تأخر فيراري، إن كان ميكانيكياً أم انسيابياً. بل أشار إلى أن فيراري لا يجب أن تخدع نفسها، لكنه يشعر بأن العمل على السيارة يسير في الاتجاه الصحيح.

فقال: "بشكل عام، كانوا أسرع منا ولا يجب أن نخدع أنفسنا. لكن هل كان الفارق لأسباب ميكانيكية أم انسيابية، تلك قصة أخرى".

وأكمل: "لكن ما هو واضح أننا نواجه مشكلة في ثبات الأداء. أعتقد أن السيارة امتلكت ثباتاً أفضل في هذه الجولة ما يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

اقرأ أيضاً:

ومن بين النواحي التي تحاول فيراري فهمها، هو سبب أداء ريد بُل الهائل عند تطبيق "دي آر أس".

فقال: "من الواضح أن الأداء عند تفعيل ’دي آر أس’ أحد نقاط قوة ريد بُل. نحتاج لفهم سبب ذلك".

كما شدد فاسور على أنّ تطبيق صيغة السباقات القصيرة الجديدة دفع الفرق لاعتماد تحديثات طفيفة فقط في باكو بانتظار تطبيق التحديثات بالكامل في الحلبات المقبلة.

المشاركات
التعليقات

راسل يعترف بخطئه خلال إعادة انطلاق سباق باكو الرئيسي

هاميلتون: التعافي في سباق باكو "إثبات على أن التعطش ما زال موجوداً"
خلدون يونس More from
خلدون يونس
لولا سقف النفقات لجلبت مرسيدس "هيكلاً كاملاً جديداً" هذا الموسم

لولا سقف النفقات لجلبت مرسيدس "هيكلاً كاملاً جديداً" هذا الموسم

فورمولا 1

لولا سقف النفقات لجلبت مرسيدس "هيكلاً كاملاً جديداً" هذا الموسم لولا سقف النفقات لجلبت مرسيدس "هيكلاً كاملاً جديداً" هذا الموسم

راسل يعترف بخطئه خلال إعادة انطلاق سباق باكو الرئيسي

راسل يعترف بخطئه خلال إعادة انطلاق سباق باكو الرئيسي

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

راسل يعترف بخطئه خلال إعادة انطلاق سباق باكو الرئيسي راسل يعترف بخطئه خلال إعادة انطلاق سباق باكو الرئيسي

بيريز: أنا محظوظ لأن سيارتي "لم تنفجر" بعد ملامسة الحائط في باكو

بيريز: أنا محظوظ لأن سيارتي "لم تنفجر" بعد ملامسة الحائط في باكو

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

بيريز: أنا محظوظ لأن سيارتي "لم تنفجر" بعد ملامسة الحائط في باكو بيريز: أنا محظوظ لأن سيارتي "لم تنفجر" بعد ملامسة الحائط في باكو

فيراري More from
فيراري
ألونسو يرى أن "الحظ" ساعد لوكلير على التشبّث بالمركز الثالث في باكو

ألونسو يرى أن "الحظ" ساعد لوكلير على التشبّث بالمركز الثالث في باكو

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

ألونسو يرى أن "الحظ" ساعد لوكلير على التشبّث بالمركز الثالث في باكو ألونسو يرى أن "الحظ" ساعد لوكلير على التشبّث بالمركز الثالث في باكو

لوكلير: ريد بُل كانت "في عالم آخر" بعد تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في باكو

لوكلير: ريد بُل كانت "في عالم آخر" بعد تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في باكو

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

لوكلير: ريد بُل كانت "في عالم آخر" بعد تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في باكو لوكلير: ريد بُل كانت "في عالم آخر" بعد تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في باكو

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

لولا سقف النفقات لجلبت مرسيدس "هيكلاً كاملاً جديداً" هذا الموسم

لولا سقف النفقات لجلبت مرسيدس "هيكلاً كاملاً جديداً" هذا الموسم

F1 فورمولا 1

لولا سقف النفقات لجلبت مرسيدس "هيكلاً كاملاً جديداً" هذا الموسم لولا سقف النفقات لجلبت مرسيدس "هيكلاً كاملاً جديداً" هذا الموسم

هاميلتون: التعافي في سباق باكو "إثبات على أن التعطش ما زال موجوداً"

هاميلتون: التعافي في سباق باكو "إثبات على أن التعطش ما زال موجوداً"

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

هاميلتون: التعافي في سباق باكو "إثبات على أن التعطش ما زال موجوداً" هاميلتون: التعافي في سباق باكو "إثبات على أن التعطش ما زال موجوداً"

فاسور: ميامي ستكون بداية تحديثات فيراري الفعلية

فاسور: ميامي ستكون بداية تحديثات فيراري الفعلية

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى

فاسور: ميامي ستكون بداية تحديثات فيراري الفعلية فاسور: ميامي ستكون بداية تحديثات فيراري الفعلية

راسل يعترف بخطئه خلال إعادة انطلاق سباق باكو الرئيسي

راسل يعترف بخطئه خلال إعادة انطلاق سباق باكو الرئيسي

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

راسل يعترف بخطئه خلال إعادة انطلاق سباق باكو الرئيسي راسل يعترف بخطئه خلال إعادة انطلاق سباق باكو الرئيسي

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك