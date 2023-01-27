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فاسور "مقتنع" بأن فيراري تمتلك كل ما تحتاجه للفوز باللقب

يبدو فريدريك فاسور المدير الجديد لفريق فيراري، مقتنعاً بأن العلامة الإيطالية تمتلك كامل مقومات النجاح ضمن سعيها لتحقيق الفوز بلقب بطولة العالم للفورمولا واحد. مؤكداً بأن أي هدف أقل من ذلك بمثابة "غياب الطموح".

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
فاسور "مقتنع" بأن فيراري تمتلك كل ما تحتاجه للفوز باللقب

استلم فاسور مقاليد إدارة فريق فيراري في الفئة الملكة خلال وقت سابق من هذا الشهر بعد رحيل ماتيا بينوتو في شهر ديسمبر/كانون الأول المنصرم، وذلك بعد أن أدار فريق ساوبر لفترة خمس سنوات.

وسيقود فيراري ضمن منافسات البطولة التي لم تنجح بالفوز بلقبها منذ 2008، بالرغم من اللمحات القوية التي ظهر بها الفريق في بداية موسم 2022.

وإضافة إلى الخسارة ضمن معركة التطوير خلال مواجهة ريد بُل، تعرضت فيراري لمشاكل في الموثوقية مع أخطاء استراتيجية وأخطاء من السائقين، حيث منعتها هذه العوامل من المنافسة على اللقب.

لكن فاسور قلل من الأقاويل التي أشارت إلى إجراء تغييرات كبيرة في قلعة مارانيللو، مؤكداً أن المكونات الصحيحة موجودة بالفعل لدى الفريق.

فقال: "أنا مقتنع تماماً بأن فيراري اليوم - بالرغم من أن خبرتي معهم محدودة بأسبوعين فقط حتى الآن - تمتلك كل مقومات الفوز".

وأكمل: "علينا وضع الأمور في نصابها والقيام بعمل جيد، فنحن نمتلك كل ما يلزم للفوز".

وأردف: "بالنظر إلى النتائج خلال العقد الأخير، نرى أن العجلة تدور بالفعل، وأن الأمر يتعلق بمواصلة التحسن".

وأضاف: "إن قمنا بعمل أفضل من غيرنا لعدة أشهر أو سنوات، حينها سنتمكن من الفوز مجدداً، لا شيء ثابت في هذه الرياضة. لو بحثنا عن الفرق التي هيمنت لفترات طويلة على البطولة منذ عدة سنوات، لما وجدناها اليوم".

واسترسل: "عالم الفورمولا واحد متغير دوماً، علينا التركيز على عملنا، على الأداء. وكل شيء ممكن".

فريدريك فاسور، فيراري

فريدريك فاسور، فيراري

تصوير: فيراري

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وبينما يعتبر مركز الوصافة الذي حققته فيراري بنهاية موسم 2022 المنصرم، أفضل نتيجة لها منذ 2019، لكن بينيديتو فينيا المدير التنفيذي للعلامة الحمراء، صرّح في مقابلة أن الهدف هو اللقب وحسب، وأن المركز الثاني ليس إلا "أفضل الخاسرين". 

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يشعر بالضغط لإحراز اللقب بعد تعليقات فينيا، ردّ فاسور بأن ذلك "هدف واضح".

فقال: "حين تكون من فرق الصدارة، فلا يمكنك السعي إلا لتحقيق الفوز".

وأكمل: "لا يمكنك أن تبدأ الموسم وتقول ’حسناً نحن سنكون مسرورين بالمركز الثاني’ فذلك عبارة عن غياب للطموح. أعتقد أننا نمتلك ما يلزم للقيام بعمل جيد، والهدف هو الفوز".

يشار إلى أن فاسور هو خامس مدير لفريق فيراري منذ آخر لقب حققه الحصان الجامح، بعد بينوتو، ماوريتسيو أريفابيني، ماركو ماتياشي وستيفانو دومينيكالي.

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

تصوير: فيراري

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