دخلت فيراري عطلة نهاية الأسبوع وهي تأمل تحقيق فوزها الثالث خلال موسم 2026، بعدما تصدرت حصتي التجارب الحرة يوم الجمعة، وحجزت المركزين الثاني والثالث على شبكة الانطلاق في حلبة هنغارورينغ، بينما خسر لويس هاميلتون قطب الانطلاق الأول بفارق 0.012 ثانية فقط أمام سائق مكلارين لاندو نوريس. لكن بطل العالم سبع مرات أنهى السباق في المركز الخامس خلف زميله شارل لوكلير، بينما صعد ماكس فيرستابن وكيمي أنتونيللي إلى منصة التتويج إلى جانب الفائز نوريس.

وقال فاسور: "لم يكن يوم أحد جيدًا، لأنه عندما تحتل المركزين الأول والثاني يوم الجمعة، فإنك تتوقع أكثر بكثير من إنهاء السباق في المركزين الرابع والخامس."

وأضاف: "إلى جانب ذلك، ارتكبنا الكثير من الأخطاء اليوم، بداية من الانطلاقة، ثم العقوبة، ثم تجاوز ماكس، وكذلك أننا كنا نخسر مركزًا في كل مرة نجري فيها وقفة صيانة بسبب فارق 0.2 أو 0.3 ثانية فقط، وبعدها تقضي بقية السباق خلف السيارات الأخرى. كل شيء سار بشكل خاطئ، وبالتأكيد علينا أن نقدم أداءً أفضل بكثير أيام الأحد".

وكان فاسور يشير إلى أن سائقي فيراري كانا الوحيدين بين فرق المقدمة اللذين انطلقا على الإطارات اللينة في الفترة الأولى، وهي استراتيجية كان يفترض أن تمنحهما أفضلية عند الانطلاق. لكن لوكلير تراجع من المركز الثاني إلى الخامس، بينما لم يحقق هاميلتون، الذي انطلق خامسًا بعد عقوبة إرجاعه ثلاثة مراكز بسبب إعاقته لأوسكار بياستري في التجارب التأهيلية، سوى مكسب مركز واحد فقط، وكان ذلك على حساب زميله.

كما أن توقيت التوقفات لتبديل الإطارات لم يكن مثاليًا، إذ خرجت سيارتا فيراري خلف سيارات ريد بُل. فخرج هاميلتون بعد توقفه الأول خلف أرفيد لينبلاد، بينما وجد لوكلير نفسه خلف ليام لاوسون، ثم لاحق السائقان إسحاق حجار بعد توقفهما الثاني.

وزادت المخاطرة عندما استدعى الفريق هاميلتون للتوقف خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية في المراحل الأخيرة، وهو قرار لم يؤت ثماره بعدما عجز عن تجاوز أنتونيللي، قبل أن يتلقى عقوبة خمس ثوانٍ بسبب تجاوز السرعة داخل خطّ الحظائر.

وبذلك، أخفق فيراري في استغلال الإمكانات الحقيقية لسيارته. وقال فاسور: "السرعة الحقيقية للفريق كانت أفضل مما كانت عليه في سباقي سيلفرستون وسبا."

وأضاف: "كنا في الصدارة في التجارب الحرة الأولى والثانية، وكنا قادرين على المنافسة على قطب الانطلاق الأول مع لويس. خسرنا القطب بفارق 0.01 ثانية فقط. لكن تنفيذنا اليوم كان سيئًا للغاية. ومع ذلك... لو قدمنا انطلاقة جيدة من الصف الأول، لكان السباق مختلفًا تمامًا. المشكلة اليوم كانت في التنفيذ أكثر من السرعة."

وعند سؤاله عن سلسلة الأخطاء التي ارتكبها هاميلتون خلال السباق، والتي شملت تجاوزه من قبل فيرستابن ثم عقوبة السرعة داخل ممر الصيانة، رأى فاسور أن السبب يعود في الأساس إلى محاولة السائق تعويض الوقت الضائع.

وقال: "اليوم كان الأمر عبارة عن سلسلة من الأخطاء. أغلق العجلات عند دخوله إلى منطقة الصيانة، ثم خسرنا بضعة أعشار من الثانية أثناء التوقف، وبعدها حاول على الأرجح أن يكون مثاليًا عند الخروج من ممر الصيانة، لكنه انطلق مبكرًا قليلًا عن التوقيت المثالي."

وأضاف: "أعتقد أنه عندما ترتكب خطأً واحدًا، يصبح من السهل أن ترتكب المزيد من الأخطاء. وهذا الأسبوع مثال جيد على ذلك، فعندما نحاول الضغط أكثر أثناء التوقفات أو في مواقف مشابهة، نخسر شيئًا. عند الخروج من منطقة الصيانة كنا متأخرين بعُشري ثانية فقط عن السيارة التي أمامنا، لكنها سلسلة من التفاصيل المتراكمة. كانت سرعتنا جيدة، لكننا كنا عاجزين تمامًا عن تجاوز ماكس في البداية، ثم بياستري."

واختتم قائلًا: "استوعبنا الدرس لما تبقى من الموسم".