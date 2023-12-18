فاسور: مشكلة "فيا"/وولف بمثابة "إحراج" للفورمولا واحد

أعلنت "فيا" الأسبوع الماضي أن قسم الامتثال للقوانين يحقق في احتمال وجود تضارب في المصالح بين أحد مدراء فرق الفورمولا واحد وبين عضو في إدارة مؤسسة الفورمولا واحد.

وأشار تقرير صدر مؤخراً عن مجلة "بزنس إف1" إلى تعليق من قبل وولف خلال أحدث اجتماع لمدراء الفرق، جاء بناء على معلومة ليست قادمة إلا من مؤسسة الفورمولا واحد نفسها، ما كان الدافع الأساسي وراء شكوى مدراء الفرق الآخرين.

وجاء في بيان صدر من قبل "فيا"، لم يتم فيه ذكر أية أسماء: "’فيا’ على دراية بالتكهنات الإعلامية حول إمكانية وجود معلومات سرية تم تمريرها إلى أحد مدراء فرق الفورمولا واحد من قبل شخص في مؤسسة الفورمولا واحد. قسم الامتثال للقوانين ينظر في هذه المسألة".

لكن سوزي وولف، ألمحت إلى وجود نوايا أخرى خلف ما حصل، حيث كانت قد انتقدت سابقاً ذلك التحقيق، واصفة الادعاءات "المُهينة" بأنها نابعة من تصرفات "ترهيب وكراهية للنساء".

وضمن خطوة غير مسبوقة وموحدة لدعم سوزي وولف بشكل خاص، أصدرت جميع الفرق بياناً موحداً مساء يوم الأربعاء أكدت فيه أنها ليست السبب وراء تحقيق "فيا".

ونتيجة لكل ذلك، تراجعت "فيا" عن التحقيق المثير للجدل حيال إمكانية وجود تضارب في المصالح بعمل الزوجين توتو وولف مدير فريق مرسيدس للفورمولا واحد، وسوزي وولف مديرة أكاديمية الفورمولا واحد.

حيث كشفت "فيا" أنها راضية عن عدم وجود أي تضارب في المصالح، وأن التحقيق سينتهي.

لاحقاً، وفي بيان أصدرته مرسيدس، أوضح وولف أن الفريق في "سجال قضائي" مع الهيئة الحاكمة للرياضة، بعد أن تضررت سمعته وسمعة زوجته جراء ما حصل.

لكن فاسور علّق في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" على تلك الدراما وتداعياتها: "أعتقد أن ما حصل محرج للغاية بالنسبة لرياضتنا".

وأكمل: "بدأت القصة من مقالة في صحيفة، لا أعلم إن كانت كلمة صحيفة مناسبة، أعتقد أنه وفي مثل هذا الوضع وحين تتكلم عن أفراد فلا بدّ من توخي الحذر فيما تقوله".

وأردف: "أعتقد أنه (توخي الحذر) كان التصرف المناسب بالنسبة لـ ’فيا’، فقد احتاجوا 24 ساعة ما بين أول وثاني إعلان. وكان من الأفضل الانتظار 24 ساعة قبل الخروج بأول إعلان (لإجراء تحقيق مناسب)، ولتفادي أية عواقب سيئة".

وأشار فاسور إلى أنه وفي حال كانت هناك أية نتيجة إيجابية من كل تلك الدراما، هو أن الفرق العشرة قد اتحدت معاً في موضوع معين، وذلك أمر نادر الحصول في الفورمولا واحد.

فقال: "بعد تلك ’الواقعة’ كانت الفرق متحدة معاً بشكل كبير. وأول استنتاج خطر في بالي أننا قادرون على التصرف معاً بشكل موحد".

وأضاف فاسور ضاحكاً: "كان من النادر جداً أن تقوم ريد بُل بدعم توتو!".

واختتم: "بصراحة، أعتقد أنها نقطة إيجابية لنا، وكذلك أخذ موقف لخوض نقاش مع مالكي الأسهم الآخرين. أعتقد أنها المرة الأولى التي تقف فيها الفرق معاً".