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فاسور: مشكلة أغطية التصريف التي دمرت سيارة ساينز في لاس فيغاس "غير مقبولة"

يشعر فريدريك فاسور مدير فريق فيراري بأن مشاكل أغطية التصريف التي تسببت بضرر هائل لسيارة كارلوس ساينز خلال التجارب الحرة الأولى في لاس فيغاس "غير مقبولة".

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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كارلوس ساينز، فيراري

لم تكد تمر 8 دقائق فقط على أول تجارب حرة في لاس فيغاس، حتى تضررت سيارة ساينز بشكل كبير، لناحية الهيكل، الأرضية ووحدة الطاقة عقب اصطدامه بغطاء تصريف على المقطع المستقيم.

وفي تكرار مماثل لما حصل مع الإسباني، تعرضت سيارة ألبين التي يقودها إستيبان أوكون لنفس المشكلة.

وتسببت حادثة ساينز برفع العلم الأحمر، ومن ثم تقرر إلغاء الحصة وذلك لأن المنظمين قرروا التحقق من جميع أغطية التصريف على كامل المسار الأمر الذي تسبب بدوره بتأخير التجارب الحرة الثانية.

وضمن معرض تعليقه مباشرة بعد تضرر سيارة ساينز، قال فاسور: "لقد تضررت السيارة بشكل بالغ، المحرك كذلك ومدخرة الطاقة. أعتقد أن ذلك أمر غير مقبول".

وأكمل: "خضنا حصة صعبة للغاية. وما حصل سيكلفنا ثروة لإصلاحه. لقد تدمرت حصة كارلوس. ويبدو أننا لن نشارك في التجارب الحرة الثانية فعلينا تغيير الهيكل (لكن وبسبب التأجيل، تمكن ساينز من المشاركة)".

وأردف: "أعتقد أن ما حصل اليوم أمر غير مقبول".

وتسببت هذه المشكلة بتغيير كبير في مواعيد الحصص المقررة، حتى أن بعض المتفرجين شوهدوا وهم يخرجون من الحلبة.

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وحين سُئِل إن كانت الفورمولا واحد قد وقعت ضحية إيلاء التركيز الأساسي على الاستعراض في لاس فيغاس بدلاً من التأكد بالكامل من جميع نواحي السلامة، لم يرغب فاسور بالربط بين الجانبين.

فقال: "لا نريد التدخل في ذلك. أعتقد أن الاستعراض هائل هنا وأنا مسرور حقاً لما قامت به ليبرتي ميديا. أعتقد أنها خطوة هائلة للفورمولا واحد هنا".

وأكمل: "علينا الفصل بين العرض والجانب الرياضي. الاستعراض رائع. لكن ليس لأن هناك أولوية على حساب الجانب الرياضي".

من جهته، أكد زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين بأنه من غير العادل لوم البطولة واتهامها بالتراخي والتساهل بهدف جلب البطولة إلى لاس فيغاس.

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