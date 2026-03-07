كانت فيراري قريبة جدًا من بقية الفرق الكبرى مثل ريد بُل ومكلارين، لكن ليس من مرسيدس. فقد أكدت السهام الفضية التوقعات بعد سيطرتها على التجارب التأهيلية في جائزة أستراليا الكبرى، بعدما أظهرت بالفعل قوتها خلال اختبارات البحرين.

وما يقلق الجميع ليس فقط تفوق مرسيدس المتوقع منذ اختبارات ما قبل الموسم، بل الفارق الكبير الذي وضعته بينها وبين ريد بُل وفيراري ومكلارين، والذي وصل إلى ما يقارب ثمانية أعشار الثانية.

وبدت سيارتا "دبليو17" وكأنهما تتنافسان مع بعضهما البعض فقط في التصفيات، في مشهد ذكّر بعام 2014، لكن بدل اسمي لويس هاميلتون ونيكو روزبرغ فقد أصبح السباق بين جورج راسل وأندريا كيمي أنتونيللي.

من جهتها حاولت فيراري انتزاع أفضل مركز متاح خلف مرسيدس وهو الثالث، لكنها خسرته بفارق أجزاء صغيرة من الثانية. فقد تفوق إسحاق حجار على شارل لوكلير الذي سيبدأ السباق رغم ذلك من الصف الثاني.

ولم تكن هذه نتيجة مُرضية لمدير الفريق فريدريك فاسور، حيث قال بعد التصفيات في ملبورن: "كان اليوم الأول من المدرسة فوضويًا. كانت حصّة صعبة. ارتكبنا بعض الأخطاء، وهذا مؤسف لأنني أعتقد أننا كنا نملك القدرة على تحقيق المركز الثالث."

وأضاف: "كانت مرسيدس في كوكب آخر اليوم، وسيتعين علينا التقدم كثيرًا لننافسهم. كانت حصّة فوضوية للجميع بصراحة، ويجب أن نكون في قمة تركيزنا غدًا. وإذا نظرنا إلى عدد المشاكل التي واجهها الجميع اليوم، فربما يكون السباق فوضويًا أيضًا."

وتابع: "نحن بعيدون جدًا عن إمكاناتنا الحقيقية، لكن لدينا مجال للتحسن في التصفيات القادمة. دعونا نركز على سباق الغد، وسيتعين علينا استغلال كل فرصة ممكنة."

ورغم أن شارل لوكلير تمكن من تقليل الأضرار نسبيًا، فإن لويس هاميلتون لم يتمكن إلا من تسجيل سابع أسرع زمن. وكان بطل العالم سبع مرات قريبًا جدًا من سيارتي مكلارين بفارق أجزاء من الألف من الثانية، لكنه سيبدأ السباق من الصف الرابع.

وأوضح فاسور السبب قائلًا: "واجه لويس صعوبة في إيجاد درجة حرارة الإطارات المناسبة في لفته الأخيرة في القسم الثالث. كان الجو أبرد بكثير من الأمس، وكان القرار صعبًا بين القيام بلفة تحضيرية إضافية أو الهجوم مباشرة. يعتمد الكثير على ما يحدث في المنعطفات الأولى، ليس فقط من ناحية الهيكل بل أيضًا من ناحية الطاقة."

وبعد انتهاء التصفيات، بدأ التفكير في السباق. وقد تعتمد فيراري على الانطلاقة عند البداية كسلاح لاستعادة بعض المراكز.

وقال فاسور في الختام: "ستُمثّل الانطلاقة تحديًا آخر. يمكن لجميع السيارات الانطلاق بشكل جيد مع الإجراءات الجديدة، لكن هامش الخطأ ضيق جدًا. علينا القيام بعمل جيد للحصول على انطلاقة قوية واستعادة عدة مراكز. لكن علينا أولًا التركيز على أنفسنا."