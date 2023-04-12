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فاسور مدير فريق فيراري "لا يشكّ مطلقاً" بقوة حافز لوكلير

قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري أنه "لا يشك مطلقاً" بقوة حافز سائقه شارل لوكلير بالرغم من البداية الضعيفة لموسم 2023 في الفورمولا واحد.

فاسور مدير فريق فيراري "لا يشكّ مطلقاً" بقوة حافز لوكلير

الموسم الماضي وبعد ثلاثة سباقات كان لوكلير يتصدر ترتيب بطولة السائقين وبفارق 71 نقطة، بعد أن حقق انتصارين.

أما هذا العام، فلا يمتلك لوكلير سوى 6 نقاط بعد 3 سباقات، حيث انسحب مرتين وتلقى عقوبة التراجع على شبكة انطلاق سباق جدة.

لكن فاسور شدد على أن لوكلير ما زال ملتزماً بالكامل في عمله مع الفريق، رغم هذا الإحباط.

فقال: "ليس لدي أي شكّ على الإطلاق بقوة حافز شارل. بالتأكيد لم تكن بداية الموسم مثالية أبداً. انسحاب في البحرين وعقوبة في السعودية وانسحاب في ملبورن".

وأكمل: "لم تكن تلك خطتنا على الإطلاق، لكن الحافز ما زال موجوداً. علاقتي جيدة مع شارل، وهذا لن يؤثر على جو العمل".

وأردف: "لكن حين تأخذ تعليقات شارل أو كارلوس (ساينز) أو أي سائق آخر على التلفاز بعد 30 ثانية من نهاية السباق، لن يكونوا حينها مسرورين بالتأكيد".

واسترسل: "الأمر الأهم بالنسبة لي هو الحفاظ على الحافز، والضغط في الاتجاه ذاته لدعم الفريق".

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بعد تصفيات أستراليا بدا وكأن هناك توتراً في معسكر فيراري، حيث ألقى لوكلير اللوم على ضعف التنسيق بعد أن اضطر لتمرير ساينز في لفته السريعة الأخيرة خلال القسم الثالث، قبل أن يكتفي أصيل موناكو بالمركز السابع على شبكة الانطلاق.

وأوضح فاسور أنه تكلم مع كلا السائقين حيال الحصة المخبطة وشدد على أن إحباطهما كان إيجابياً.

فقال: "خضنا نقاشاً مطولاً حول المسألة، لأنني أعتقد أننا لم نقم بعملنا كفريق على أكمل وجه لناحية التحضيرات وغيرها، وكانت أمامنا فرصة القيام بعمل أفضل".

وحين سُئِل إن كانت هناك تدخلات من إدارة فيراري العُليا: جون إيلكان الرئيس وبينيديتو فينيا المدير التنفيذي، شدّد فاسور على أن العلاقة جيدة للغاية معهما.

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