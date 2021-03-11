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فاسور مدير فريق ألفا روميو يُصاب بفيروس كورونا ويتخلّف عن تجارب البحرين

سيتخلّف فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو عن المشاركة في التجارب التحضيريّة لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد إثر ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

فاسور مدير فريق ألفا روميو يُصاب بفيروس كورونا ويتخلّف عن تجارب البحرين

أصدر فريق ألفا روميو بيانًا مساء الخميس كشف فيه أنّ تحليل فاسور الروتيني عاد إيجابيًا، وهو ما سيُجبره على البقاء في عزلٍ ذاتي في منزله في فرنسا.

وبالرغم من أنّ تحليلًا آخر لفاسور عاد سلبيًا ولم يُظهر الفرنسي أيّة أعراض، فإنّ الفريق أعلن أنّه لن يُسافر إلى البحرين وفق البروتوكولات المحليّة.

وجاء في البيان: "يُعلن فريق ألفا روميو ريسينغ أنّ المدير فريدريك فاسور لن يتواجد في التجارب التحضيريّة في البحرين بين 12 و14 مارس".

وأضاف: "ضمن جدول التحاليل الدوريّة لفيروس كورونا فإنّ تحليله كان إيجابيًا ووفق بروتوكولات السلطات الفرنسيّة فقد دخل في عزلٍ ذاتي في بيته".

وتابع: "جاء تحليلٌ ثانٍ، أجراه بعد يومين، سلبيًا ولم يُظهر أيّة أعراض وهو في حالة جيّدة. لكن لما فيه مصلحة السيد فاسور والفريق وجميع المشاركين في البطولة والمجتمع بأكمله وتماشيًا مع القوانين الفرنسيّة، فإنّه لن يُشارك إلى البحرين وسيُواصل العمل من منزله خلال الأيّام السبعة المقبلة".

وقال الفريق أنذ فاسور سيُواصل العمل والتواصل مع مرآب الفريق خلال التجارب، ما يعني أنّه لن يتمّ تعيين نائبٍ له لتعويضه نهاية هذا الأسبوع.

ووفقًا لبيانٍ مشتركٍ بين الفورمولا واحد و"فيا" فلم يتأثّر أيّ عوضٍ آخر من فريق ريسينغ بوينت، وأنّ "الإجراءات التي وضعها الطرفان ستضمن عدم وجود تأثيرات واسعة على تجارب نهاية هذا الأسبو التي ستتواصل وفق ما هو مخطّطٌ لها".

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