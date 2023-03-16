السابق / لوكلير يتجه لتلقي عقوبة تراجع على شبكة انطلاق سباق السعودية التالي / مواعيد عرض جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى 2023
فورمولا 1 / جائزة السعوديّة الكبرى أخبار

فاسور متفائل من إمكانية "التحسن الهائل" مع سيارة فيراري قبل أول تحديث

قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري للفورمولا واحد ان الحصان الجامح يمتلك حالياً إمكانيات "هائلة للتحسن" مع السيارة الحالية قبيل سباق جائزة السعودية الكبرى.

خلدون يونس
من قبل:
فاسور متفائل من إمكانية "التحسن الهائل" مع سيارة فيراري قبل أول تحديث

تأهل شارل لوكلير وكارلوس ساينز على صف الانطلاق الثاني لسباق البحرين الافتتاحي، خلف ثنائي ريد بُل، ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز.

لكن وبالرغم من وتيرة فيراري الجيدة على مدار اللفة الواحدة، لكنها عانت خلال السباق لمجاراة سيارتي العلامة النمساوية، حتى أن أستون مارتن شكلت تهديداً واضحاً كذلك لـ فيراري.

وانسحب لوكلير من السباق بسبب مشكلة في وحدة التحكم الإلكترونية ضمن وحدة الطاقة، بينما خسر ساينز المركز الثالث لصالح فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن وذلك بسبب المعاناة مع الإطارات.

وضمن معرض كلامه على هامش المؤتمر الصحفي لجائزة المملكة العربية السعودية، عبر فاسور عن تفاؤله من إمكانيات "التحسن الهائل" في الحزمة الحالية للسيارة.

فقال: "عانينا بعض الشيء مع التوازن، وذلك يعني أن هناك إمكانيات هائلة للتحسن مع حزمتنا الحالية".

وتابع: "بالرغم مما جرى في البحرين، أعتقد أن هناك الكثير من المساحة للتحسن".

وأردف: "الأمر الأهم هو الحفاظ على التركيز ضمن الوضع الحالي. حتى بالرغم من التحديثات المقبلة التي تحسّن من التنافسية".

وأكمل: "مع الأخذ بالحسبان أن سباق البحرين لا يمثل الصورة الكاملة وما زلنا كذلك في أولى مراحل العمل على السيارة".

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

تصوير: إريك جونيوس

وبعد تصريحات ساينز حيال معاناة فيراري مع تآكل الإطارات كمشكلة متكررة من العام الماضي، أجاب فاسور عن سؤال من موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال ذلك: "جزء من ذلك هو نوعية حلبة البحرين، لأنها قاسية على الإطارات".

وأكمل: "صحيح أن وتيرتنا لم تكن كافية، علينا مواصلة الضغط لاستخلاص أقصى وتيرة ممكنة".

وأردف: "ذلك يعني مزيداً من التركيز على الأداء الصافي والإمكانيات الموجودة للسيارة قبل أي شيء آخر".

اقرأ أيضاً:

ويتوقع فاسور أن تحقق فيراري خطوة للأمام في جدة، والتي تعتبر حلبة مختلفة تماماً عن الصخير.

فقال: "خصائص جدة مختلفة تماماً عن البحرين فيما يتعلق بالتماسك وشكل المسار".

واختتم: "لدينا تحليل شامل عما حصل في البحرين. بالتأكيد، أمامنا لائحة طويلة من الأمور التي نحتاج لتحسينها. آمل أن نحصل على أول لمحة من كل ذلك في جدة".

المشاركات
التعليقات

لوكلير يتجه لتلقي عقوبة تراجع على شبكة انطلاق سباق السعودية

مواعيد عرض جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى 2023
خلدون يونس More from
خلدون يونس
ماركو: فيراري تمتلك أفضل محرك في البطولة لكن مع أسوأ معدل تآكل للإطارات

ماركو: فيراري تمتلك أفضل محرك في البطولة لكن مع أسوأ معدل تآكل للإطارات

فورمولا 1

ماركو: فيراري تمتلك أفضل محرك في البطولة لكن مع أسوأ معدل تآكل للإطارات ماركو: فيراري تمتلك أفضل محرك في البطولة لكن مع أسوأ معدل تآكل للإطارات

لوكلير يتجه لتلقي عقوبة تراجع على شبكة انطلاق سباق السعودية

لوكلير يتجه لتلقي عقوبة تراجع على شبكة انطلاق سباق السعودية

فورمولا 1
جائزة السعوديّة الكبرى

لوكلير يتجه لتلقي عقوبة تراجع على شبكة انطلاق سباق السعودية لوكلير يتجه لتلقي عقوبة تراجع على شبكة انطلاق سباق السعودية

تمديد عقد جائزة النمسا الكبرى في الفورمولا واحد حتى موسم 2027

تمديد عقد جائزة النمسا الكبرى في الفورمولا واحد حتى موسم 2027

فورمولا 1

تمديد عقد جائزة النمسا الكبرى في الفورمولا واحد حتى موسم 2027 تمديد عقد جائزة النمسا الكبرى في الفورمولا واحد حتى موسم 2027

فيراري More from
فيراري
ساينز: فيراري ستلعب أوراقها بشكل أفضل على حلبات مختلفة عن البحرين

ساينز: فيراري ستلعب أوراقها بشكل أفضل على حلبات مختلفة عن البحرين

فورمولا 1
جائزة السعوديّة الكبرى

ساينز: فيراري ستلعب أوراقها بشكل أفضل على حلبات مختلفة عن البحرين ساينز: فيراري ستلعب أوراقها بشكل أفضل على حلبات مختلفة عن البحرين

أهم ستّة أخبار من الأسبوع الماضي بعد سباق البحرين الافتتاحي

أهم ستّة أخبار من الأسبوع الماضي بعد سباق البحرين الافتتاحي

فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

أهم ستّة أخبار من الأسبوع الماضي بعد سباق البحرين الافتتاحي أهم ستّة أخبار من الأسبوع الماضي بعد سباق البحرين الافتتاحي

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

فيرستابن يتأخر في الوصول للمملكة العربية السعودية بسبب مشكلة صحية في المعدة

فيرستابن يتأخر في الوصول للمملكة العربية السعودية بسبب مشكلة صحية في المعدة

F1 فورمولا 1
جائزة السعوديّة الكبرى

فيرستابن يتأخر في الوصول للمملكة العربية السعودية بسبب مشكلة صحية في المعدة فيرستابن يتأخر في الوصول للمملكة العربية السعودية بسبب مشكلة صحية في المعدة

ماركو: فيراري تمتلك أفضل محرك في البطولة لكن مع أسوأ معدل تآكل للإطارات

ماركو: فيراري تمتلك أفضل محرك في البطولة لكن مع أسوأ معدل تآكل للإطارات

F1 فورمولا 1

ماركو: فيراري تمتلك أفضل محرك في البطولة لكن مع أسوأ معدل تآكل للإطارات ماركو: فيراري تمتلك أفضل محرك في البطولة لكن مع أسوأ معدل تآكل للإطارات

فاسور ينفي تكهنات انتقال ميكيز مشدداً على "تماسك" فيراري

فاسور ينفي تكهنات انتقال ميكيز مشدداً على "تماسك" فيراري

F1 فورمولا 1
جائزة السعوديّة الكبرى

فاسور ينفي تكهنات انتقال ميكيز مشدداً على "تماسك" فيراري فاسور ينفي تكهنات انتقال ميكيز مشدداً على "تماسك" فيراري

مواعيد عرض جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى 2023

مواعيد عرض جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى 2023

F1 فورمولا 1
جائزة السعوديّة الكبرى

مواعيد عرض جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى 2023 مواعيد عرض جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى 2023

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.