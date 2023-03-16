فاسور متفائل من إمكانية "التحسن الهائل" مع سيارة فيراري قبل أول تحديث

تأهل شارل لوكلير وكارلوس ساينز على صف الانطلاق الثاني لسباق البحرين الافتتاحي، خلف ثنائي ريد بُل، ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز.

لكن وبالرغم من وتيرة فيراري الجيدة على مدار اللفة الواحدة، لكنها عانت خلال السباق لمجاراة سيارتي العلامة النمساوية، حتى أن أستون مارتن شكلت تهديداً واضحاً كذلك لـ فيراري.

وانسحب لوكلير من السباق بسبب مشكلة في وحدة التحكم الإلكترونية ضمن وحدة الطاقة، بينما خسر ساينز المركز الثالث لصالح فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن وذلك بسبب المعاناة مع الإطارات.

وضمن معرض كلامه على هامش المؤتمر الصحفي لجائزة المملكة العربية السعودية، عبر فاسور عن تفاؤله من إمكانيات "التحسن الهائل" في الحزمة الحالية للسيارة.

فقال: "عانينا بعض الشيء مع التوازن، وذلك يعني أن هناك إمكانيات هائلة للتحسن مع حزمتنا الحالية".

وتابع: "بالرغم مما جرى في البحرين، أعتقد أن هناك الكثير من المساحة للتحسن".

وأردف: "الأمر الأهم هو الحفاظ على التركيز ضمن الوضع الحالي. حتى بالرغم من التحديثات المقبلة التي تحسّن من التنافسية".

وأكمل: "مع الأخذ بالحسبان أن سباق البحرين لا يمثل الصورة الكاملة وما زلنا كذلك في أولى مراحل العمل على السيارة".

شارل لوكلير، فيراري تصوير: إريك جونيوس

وبعد تصريحات ساينز حيال معاناة فيراري مع تآكل الإطارات كمشكلة متكررة من العام الماضي، أجاب فاسور عن سؤال من موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال ذلك: "جزء من ذلك هو نوعية حلبة البحرين، لأنها قاسية على الإطارات".

وأكمل: "صحيح أن وتيرتنا لم تكن كافية، علينا مواصلة الضغط لاستخلاص أقصى وتيرة ممكنة".

وأردف: "ذلك يعني مزيداً من التركيز على الأداء الصافي والإمكانيات الموجودة للسيارة قبل أي شيء آخر".

ويتوقع فاسور أن تحقق فيراري خطوة للأمام في جدة، والتي تعتبر حلبة مختلفة تماماً عن الصخير.

فقال: "خصائص جدة مختلفة تماماً عن البحرين فيما يتعلق بالتماسك وشكل المسار".

واختتم: "لدينا تحليل شامل عما حصل في البحرين. بالتأكيد، أمامنا لائحة طويلة من الأمور التي نحتاج لتحسينها. آمل أن نحصل على أول لمحة من كل ذلك في جدة".