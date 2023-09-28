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فاسور: ليس بوسع فيراري "تأجيل المعركة" مع مرسيدس حتى موسم 2024

قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري بأنه ليس بوسع قلعة مارانيللو "تأجيل المعركة" مع مرسيدس عبر التركيز الكامل على سيارة موسم 2024 المقبل للفورمولا واحد.

جورج راسل، مرسيدس وكارلوس ساينز، فيراري

خلال السباقات الأربعة التي تلت العطلة الصيفية، نجحت فيراري بتجاوز أستون مارتن لتحتل المركز الثالث ضمن بطولة المصنعين، مقلصة الفارق خلف مرسيدس في المركز الثاني من 56 نقطة حتى 20 نقطة فقط.

بينما بات سائقها كارلوس ساينز الوحيد الذي كسر هيمنة ريد بُل على الانتصارات هذا الموسم، حين فاز بسباق سنغافورة.

ومثل الفرق الأخرى، نقلت فيراري تركيزها لسيارة الموسم المقبل، لكن فاسور شدّد على أن الفريق سيواصل ملاحقة مرسيدس دون التضحية بجهود تطوير سيارة 2024.

فقال: "لا يمكنك تأجيل المعركة، المعركة في مواجهة مرسيدس، علينا خوضها".

وأكمل: "إنها على الدوام الطريقة الأفضل للتحضير للمستقبل، من أجل ذهنية الفريق، وضع الجميع ضمن ذهنية المعركة أمر أساسي. ذلك يعني تواصل المعركة حتى نهاية الموسم".

وأضاف: "إنها ليست تضحية على الإطلاق، لأنني أعتقد بأن الأداء يولّد الأداء. من المتأخر الآن التطوير ضمن نفق الهواء للسيارة الحالية، لكن كل ما نقوم به عليها سيساعدنا للموسم المقبل".

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وكانت فيراري قد استعملت أرضية جديدة في سوزوكا، لكن فاسور قلل من مقدار التحسن في تآكل الإطارات خلال تلك الجولة.

فقال: "ما نجلبه للسيارة هو الإمكانيات. أما التآكل فتلك قصة أخرى، ولا نريد الخلط بين كل شيء".

وأكمل: "لكن بالتأكيد، الإمكانيات أمر جيد على الدوام. وبأقل من عُشر ثانية كنا لنصبح في الصف الأول، وتلك قصة أخرى فلا بدّ من توافر هواء نظيف أمام السيارة وغير ذلك".

وأردف: "في بعض الأحيان، تلعب التفاصيل دوراً هاماً وتصبح فارقاً كبيراً بنهاية السباق".

واسترسل: "مع الاقتراب من نهاية الموسم، نشهد نتيجة كل ذلك. حققنا قطب الانطلاق الأول في مونزا بفارق أجزاء من المئة من الثانية، وكذلك في سنغافورة، وخسرنا صف الانطلاق الأول في اليابان بنفس الفوارق تقريباً. المنافسة تتعلق بأجزاء من المئة من الثانية حتى نهاية الموسم".

وشدد فاسور على أن الفريق أظهر لمحات من الأداء الواعد حتى قبل التحديثات.

فقال: "لقد تفادينا الخوض في استنتاجات لا طائل منها. قبل العطلة في سبا، كنا ضمن موقع جيد. لكن شارل (لوكلير) انطلق رابعاً (للسباق القصير). وكان نظرياً على خط الانطلاق الأول (في التصفيات)، لكنه انطلق من قطب الانطلاق الأول وقدم سباقاً جيداً".

وأكمل: "المسألة تتعلق بأجزاء من الألف من الثانية. والأمور تتغير من سباق لآخر ومن حلبة لأخرى مع معايير الضبط وغير ذلك".

واختتم: "إنها رياضة في نهاية المطاف، وعليك تقبّل وجود فريق يقوم بعمل أفضل من غيره من جولة لأخرى. أعتقد أننا نمتلك قدرة إيجابية على المنافسة، وهذا يساعدنا على التحسن".

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