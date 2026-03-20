أثناء تقييم أداء لوكلير في جائزة الصين الكبرى، حيث فشل في الصعود إلى منصة التتويج، كان غياب تدخل الفريق في الصراع بين زميلي البيت الواحد لافتاً أيضاً.

يعيش شارل لوكلير مرحلة التكيف مع الخصائص المختلفة للسيارة التي جاءت بها القوانين التقنية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في موسم 2026.

واعترف مدير فريق فيراري بأن هذا التغيير يتطلب تكيفاً إضافياً من لوكلير.

تتميز سيارات الفورمولا 1 من الجيل الجديد بهيكل أضيق وأقصر وأخف وزناً، كما تولد قوة ارتكازية أقل مقارنة بالحقبة السابقة.

وينتج عن ذلك طابع قيادة أكثر رشاقة ولكنه أكثر حدة في المنعطفات. ووفقاً لفاسور، فإن هذه الخصائص تناسب بشكل أفضل أسلوب قيادة زميل لوكلير، لويس هاميلتون.

وضمن حديثه عن عملية تكيف لوكلير، قال فاسور: "كل تغيير في القوانين يتطلب التأقلم، لكن التغيير هذا العام أكبر بكثير. ولهذا السبب يحتاج السائقون إلى تغيير أسلوبهم، ولوكلير يقوم بذلك".

وأكمل: "قد لا يكون هذا مطابقاً تماماً لأسلوبه، لكنه يحلل الوضع بشكل جيد للغاية وسيتكيف بالتأكيد".

في جائزة الصين الكبرى، أنهت فيراري السباق خلف مرسيدس، بينما تنافس لوكلير وهاميلتون على المركز الأخير على منصة التتويج.

وكان قرار الفريق بعدم التدخل في هذا الصراع لافتاً، وهو موقف دافع عنه فاسور.

حيث قال: "لديّ احترام كبير لكليهما. لقد تصرفا باحترافية. من المنطقي السماح لهما بالتنافس في مثل هذه المواقف".

وأردف: "كان ذلك قراراً محفوفاً بالمخاطر؛ لو سارت الأمور بشكل خاطئ، لكنت قد بدوت سخيفاً بعد نصف ساعة، لكن هذه هي الطريقة الصحيحة لتعزيز روح الفريق".

وشدد مدير فيراري على أن استمرار هذا النوع من المنافسة بين السائقين بشكل منضبط أمر مهم لتطور الفريق، مضيفاً أنه لا يفضل اتباع نهج مثل تجميد المراكز.