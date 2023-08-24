فاسور "لن يقبل مطلقاً" ذريعة احتياج فيراري لموظفين جدد بهدف تحقيق التقدم
قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري أنه "لن يقبل" حتمية انتظار فيراري لانضمام موظفين جدد قبل تحسّن مستوى الأداء في الفورمولا واحد.
خسرت فيراري لورون ميكيز مدير السباق، والذي سينضم إلى ألفا تاوري كمدير للفريق. بالمقابل، انتقل دايفيد سانشيز مدير قسم تصميم المركبة إلى مكلارين.
وكان فاسور قد ضمّ لويك سيرا مدير الأداء لدى مرسيدس، لكنه لن ينضم للعمل فعلياً مع الفريق إلا بحلول موسم 2025.
وأوضح فاسور أن الإعلان عن ضم المزيد سيأتي لاحقاً، لكنه أكد بأنه "لن يقبل مطلقاً" تأخر تحقيق النجاحات مع فيراري بذريعة عدم انضمام الموظفين الجدد بعد.
حيث عبّر في تصريح لوسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم" على هامش جائزة هولندا الكبرى، عن إحباطه من الوقت الطويل اللازم لضم موظفين جدد.
فقال: "عملية التوظيف تستغرق وقتاً طويلاً جداً".
وأكمل: "ذلك أمر محبط بعض الشيء، أن تشعر بأنك بحاجة لعامين أو أربعة أعوام. لكن إن لم نبدأ اليوم فلن نصل أبداً".
وأضاف: "ذلك يعني أنه علينا مواصلة العمل. أعتقد أننا حققنا خطوة جيدة".
من جهة أخرى، أكد فاسور أنه وحتى مع الوقت الطويل المنتظر، لكن فيراري تمتلك ضمن صفوفها ما يكفي لتحقيق التقدم وتحسين مركزها الرابع الحالي ضمن البطولة.
فقال: "جميع الإجراءات في الفورمولا واحد تحتاج وقتاً طويلاً".
وأكمل: "حين ترغب بالعمل مع أشخاص معينين، تضطر للانتظار عامين أو ثلاثة قبل أن تبدأ النتائج بالظهور..".
وأضاف: "لكنني لن أقبل مطلقاً ذريعة ضرورة انتظار وصول هؤلاء الأشخاص لتحقيق التقدم، لأنني أثق بالأشخاص الموجودين حالياً ضمن الفريق".
وأردف: "نحتاج للتحسن، ويمكننا القيام بعمل أفضل مما نقوم به حالياً".
واسترسل: "علينا التركيز على ما لدينا. هذا هو التحدي المقبل".
واختتم: "لا أرغب بتأجيل أي هدف من أهدافنا لأن ذلك سيكون مجرد رسالة خاطئة وحافز خاطئ".
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