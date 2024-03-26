فاسور: "لم يكن أحد يتوقع" فوز ساينز "الرائع" في أستراليا
اعترف فريد فاسور، مدير فريق فيراري للفورمولا واحد، بأنه "لم يكن أحد يتوقع" أن يتعافى كارلوس ساينز من عملية الزائدة الدودية ليحقق "انتصاراً رائعاً" في جائزة أستراليا الكبرى.
فريق فيراري
مارك ساتون/ صور لات
بعد أن فاته سباق جدة، قضى ساينز أسبوعين يركز على تعافيه قبل العودة إلى مقصورة القيادة للتجارب الحرة يوم الجمعة في ألبرت بارك.
وعلى الرغم من أنه كان يمتلك ما يكفي من اللياقة البدنية للقيادة، لكن تأثرت استعداداته بتخطي التمرينات وعدم العمل ضمن جهاز محاكاة فيراري.
وعلى الرغم من ذلك، كانت لديه الأفضلية أمام زميله في الفريق شارل لوكلير خلال التصفيات، وبعد أن تجاوز ماكس فيرستابن في اللفات الافتتاحية، تقدم ليتصدر ثنائية فيراري التي حققت المركزين الأول والثاني.
"هذا الشتاء اتفقنا معاً على الضغط حتى آخر لفة من الموسم"، أجاب فاسور عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول رأيه في أداء ساينز.
وأكمل: "لقد قام بعمل رائع. كان هناك في البحرين، يدفع الفريق للأمام أيضاً، وبالتأكيد كانت جدة عطلة نهاية أسبوع صعبة، عطلة نهاية أسبوع صعبة لكارلوس، عطلة نهاية أسبوع صعبة للفريق".
وأردف: "لكن التعافي كان مذهلاً. علينا أن نضع في الاعتبار أنه كان في المستشفى قبل أسبوعين. أعتقد أنه وحتى يوم الجمعة لم يكن متأكداً 100% من قدرته على القيادة".
وأضاف: "بعد بضع لفات، كان ضمن الوتيرة المطلوبة، وهذا كان جزءاً من النجاح - لأنك لا يمكن أن تستسلم مباشرة منذ التجارب الحرة إذا أردت أن تقدم ما تريده من أداء".
واسترسل: "بالتأكيد، إنه أمر مذهل. لو نظرتم إلى مسيرة التعافي، لم يكن أحد يتوقع نتيجة مثل هذه اليوم".
بالمقابل، قلل فاسور من حقيقة أن ساينز امتلك الأفضلية على لوكلير، زميله في الفريق.
فقال: "نحن نتحدث عن زيادة أو نقصان نصف عُشر من الثانية. التصنيف شيء، والوتيرة شيء آخر".
وأردف: "أعتقد أن المشكلة خلال السباق كانت في ضرورة تغطية [أوسكار] بياستري في البداية، الأمر الذي لم يكن مثالياً من حيث زمن السباق، بالتأكيد".
واختتم: "لم نرغب في التخلي عن موقعنا على الحلبة، ووضعناه في موقف صعب. ولكن في القسم الأخير من السباق، تمكن من الحفاظ على ثبات الأداء وكان ذلك جيداً".
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