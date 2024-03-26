جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

فاسور: "لم يكن أحد يتوقع" فوز ساينز "الرائع" في أستراليا

اعترف فريد فاسور، مدير فريق فيراري للفورمولا واحد، بأنه "لم يكن أحد يتوقع" أن يتعافى كارلوس ساينز من عملية الزائدة الدودية ليحقق "انتصاراً رائعاً" في جائزة أستراليا الكبرى. 

فريق فيراري

فريق فيراري

مارك ساتون/ صور لات

بعد أن فاته سباق جدة، قضى ساينز أسبوعين يركز على تعافيه قبل العودة إلى مقصورة القيادة للتجارب الحرة يوم الجمعة في ألبرت بارك.

وعلى الرغم من أنه كان يمتلك ما يكفي من اللياقة البدنية للقيادة، لكن تأثرت استعداداته بتخطي التمرينات وعدم العمل ضمن جهاز محاكاة فيراري.

وعلى الرغم من ذلك، كانت لديه الأفضلية أمام زميله في الفريق شارل لوكلير خلال التصفيات، وبعد أن تجاوز ماكس فيرستابن في اللفات الافتتاحية، تقدم ليتصدر ثنائية فيراري التي حققت المركزين الأول والثاني.

"هذا الشتاء اتفقنا معاً على الضغط حتى آخر لفة من الموسم"، أجاب فاسور عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول رأيه في أداء ساينز.

وأكمل: "لقد قام بعمل رائع. كان هناك في البحرين، يدفع الفريق للأمام أيضاً، وبالتأكيد كانت جدة عطلة نهاية أسبوع صعبة، عطلة نهاية أسبوع صعبة لكارلوس، عطلة نهاية أسبوع صعبة للفريق".

وأردف: "لكن التعافي كان مذهلاً. علينا أن نضع في الاعتبار أنه كان في المستشفى قبل أسبوعين. أعتقد أنه وحتى يوم الجمعة لم يكن متأكداً 100% من قدرته على القيادة".

وأضاف: "بعد بضع لفات، كان ضمن الوتيرة المطلوبة، وهذا كان جزءاً من النجاح - لأنك لا يمكن أن تستسلم مباشرة منذ التجارب الحرة إذا أردت أن تقدم ما تريده من أداء".

واسترسل: "بالتأكيد، إنه أمر مذهل. لو نظرتم إلى مسيرة التعافي، لم يكن أحد يتوقع نتيجة مثل هذه اليوم".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، قلل فاسور من حقيقة أن ساينز امتلك الأفضلية على لوكلير، زميله في الفريق.

فقال: "نحن نتحدث عن زيادة أو نقصان نصف عُشر من الثانية. التصنيف شيء، والوتيرة شيء آخر".

وأردف: "أعتقد أن المشكلة خلال السباق كانت في ضرورة تغطية [أوسكار] بياستري في البداية، الأمر الذي لم يكن مثالياً من حيث زمن السباق، بالتأكيد".

واختتم: "لم نرغب في التخلي عن موقعنا على الحلبة، ووضعناه في موقف صعب. ولكن في القسم الأخير من السباق، تمكن من الحفاظ على ثبات الأداء وكان ذلك جيداً".

Be part of Motorsport community

Join the conversation

Share Or Save This Story

التعليقات
المقال السابق ريكاردو ليس بحاجة لانتقادات ماركو ليدرك حاجته للمزيد من التحسّن
المقال التالي سباق بيريز في أستراليا تأثر بقطعة بلاستيكية التصقت بأرضية سيارته

Top Comments

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
كارلوس ساينز الإبن
More from
كارلوس ساينز الإبن
ساينز "فخور" بالفريق بعد أيام مليئة بالتقلبات انتهت بفوزه في أستراليا

ساينز "فخور" بالفريق بعد أيام مليئة بالتقلبات انتهت بفوزه في أستراليا

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ساينز "فخور" بالفريق بعد أيام مليئة بالتقلبات انتهت بفوزه في أستراليا
ساينز يعود من الجراحة ليحرز فوزاً مدويّاً في أستراليا وثنائية تاريخية لـ فيراري وسط انسحاب فيرستابن

ساينز يعود من الجراحة ليحرز فوزاً مدويّاً في أستراليا وثنائية تاريخية لـ فيراري وسط انسحاب فيرستابن

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ساينز يعود من الجراحة ليحرز فوزاً مدويّاً في أستراليا وثنائية تاريخية لـ فيراري وسط انسحاب فيرستابن
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
فيراري
More from
فيراري
لوكلير: فيراري تمتلك حالياً "أفضل فرصة" لهزيمة ريد بُل في أستراليا

لوكلير: فيراري تمتلك حالياً "أفضل فرصة" لهزيمة ريد بُل في أستراليا

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
لوكلير: فيراري تمتلك حالياً "أفضل فرصة" لهزيمة ريد بُل في أستراليا
ساينز "ليس غبياً" وسيعترف إن لم يكن قادراً على المشاركة بجولة أستراليا

ساينز "ليس غبياً" وسيعترف إن لم يكن قادراً على المشاركة بجولة أستراليا

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ساينز "ليس غبياً" وسيعترف إن لم يكن قادراً على المشاركة بجولة أستراليا
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

وولف: مرسيدس "لم تبتلع حبّة غباء" بعد 2021

وولف: مرسيدس "لم تبتلع حبّة غباء" بعد 2021

F1 فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
وولف: مرسيدس "لم تبتلع حبّة غباء" بعد 2021
ماركو: على تسونودا "المثير للإعجاب" التحسّن أكثر لنيل مقعد ريد بُل في الفورمولا واحد

ماركو: على تسونودا "المثير للإعجاب" التحسّن أكثر لنيل مقعد ريد بُل في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ماركو: على تسونودا "المثير للإعجاب" التحسّن أكثر لنيل مقعد ريد بُل في الفورمولا واحد
سباق بيريز في أستراليا تأثر بقطعة بلاستيكية التصقت بأرضية سيارته

سباق بيريز في أستراليا تأثر بقطعة بلاستيكية التصقت بأرضية سيارته

F1 فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
سباق بيريز في أستراليا تأثر بقطعة بلاستيكية التصقت بأرضية سيارته
فاسور: "لم يكن أحد يتوقع" فوز ساينز "الرائع" في أستراليا

فاسور: "لم يكن أحد يتوقع" فوز ساينز "الرائع" في أستراليا

F1 فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
فاسور: "لم يكن أحد يتوقع" فوز ساينز "الرائع" في أستراليا

برايم

Discover prime content
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط